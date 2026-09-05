Tim asuhan Hansi Flick sedang bersiap untuk laga liga keempat mereka pada musim 2026-27, tetapi persiapan mereka terganggu cukup besar. Menurut SPORT, Yamal secara tak terduga absen dari sesi latihan terakhir skuad menjelang laga tandang sulit di Mestalla pada Minggu.

Hilangnya sang remaja secara mendadak langsung memunculkan kekhawatiran terkait kondisi kebugarannya setelah penampilan gemilang saat melawan Rayo Vallecano pada Senin malam. Staf medis klub akan memantau kondisinya secara saksama sebelum skuad bertolak ke pesisir timur pada Sabtu sore, dengan Flick dijadwalkan berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingannya.



