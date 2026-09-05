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Pukulan bagi Barcelona! Lamine Yamal absen latihan jelang bentrok melawan Valencia saat kekhawatiran cedera muncul
Yamal absen dari sesi terakhir
Tim asuhan Hansi Flick sedang bersiap untuk laga liga keempat mereka pada musim 2026-27, tetapi persiapan mereka terganggu cukup besar. Menurut SPORT, Yamal secara tak terduga absen dari sesi latihan terakhir skuad menjelang laga tandang sulit di Mestalla pada Minggu.
Hilangnya sang remaja secara mendadak langsung memunculkan kekhawatiran terkait kondisi kebugarannya setelah penampilan gemilang saat melawan Rayo Vallecano pada Senin malam. Staf medis klub akan memantau kondisinya secara saksama sebelum skuad bertolak ke pesisir timur pada Sabtu sore, dengan Flick dijadwalkan berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingannya.
- Getty Images Sport
Kehormatan sebagai wakil kapten dibayangi
Meski klub belum merilis pernyataan resmi yang merinci cedera spesifik, waktunya jelas sangat membuat frustrasi bagi winger muda tersebut. Absennya Yamal dari lapangan latihan sepenuhnya menutupi hari bersejarah itu, karena ia baru saja dikonfirmasi sebagai wakil kapten baru Barcelona yang terpilih setelah pemungutan suara di ruang ganti, menurut Mundo Deportivo.
Tanpa pemimpin baru mereka, Flick mungkin terpaksa melakukan perombakan taktik yang tidak diinginkan. Pelatih asal Jerman itu telah menerapkan sistem pressing berintensitas tinggi yang menuntut sejak mengambil alih di Camp Nou. Yamal telah menjadi bagian integral dari rancangan ini, dengan etos kerjanya tanpa bola yang tak kenal lelah terbukti sama vitalnya dengan kontribusi serangannya yang mematikan.
Dorongan ganda di tengah kemuraman
Terlepas dari kekhawatiran yang menyelimuti winger bintang mereka, Barcelona mendapat dua dorongan kebugaran yang signifikan pada Sabtu. Gavi menyelesaikan sesi penuh bersama tim utama dan kini tersedia untuk dipilih. Gelandang pekerja keras itu sebelumnya menepi dalam beberapa laga beruntun setelah mengalami benturan di lututnya saat kemenangan pada laga pembuka melawan Elche.
Sementara itu, rekrutan musim panas Gabriel Jesus siap melakoni debutnya bersama Barcelona. Striker Brasil itu, yang datang dari Arsenal, menghabiskan beberapa pekan terakhir untuk membangun kebugaran pertandingan dan diperkirakan akan masuk dalam skuad hari pertandingan untuk pertama kalinya.
- Getty Images Sport
Memanfaatkan kesalahan-kesalahan Madrid
Barcelona akan berupaya menjaga rekor sempurna mereka di kompetisi domestik saat turun ke lapangan di Mestalla pada Minggu. Setelah sudah mengamankan poin maksimal saat menghadapi Elche, Athletic Club, dan Rayo Vallecano, raksasa Catalunya itu memiliki peluang emas untuk memperlebar keunggulan di puncak klasemen La Liga setelah Real Madrid, rival perebutan gelar, kehilangan poin. Flick kini harus mencari cara untuk melewati ujian tandang yang terkenal sangat fisikal itu, kemungkinan tanpa ancaman serangan paling dinamis yang dimilikinya.
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