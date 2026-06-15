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Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Pujian khusus untuk dua pemain cadangan DFB! Sebuah momen dalam kemenangan 7-1 atas Curacao menjadi simbol bagi Julian Nagelsmann

World Cup
A. Ruediger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Germany vs Curacao
Germany
Curacao

Pelatih tim nasional menyoroti dua pemain cadangan setelah laga pembuka Piala Dunia, karena dalam satu momen mereka menunjukkan apa yang diinginkan Nagelsmann untuk meraih kesuksesan di turnamen ini.

Waldemar Anton dan Antonio Rüdiger memang diturunkan dalam kemenangan 7-1 atas Curacao, namun secara teknis mereka tidak memainkan peran yang terlalu besar. Sementara mantan kapten pertahanan Jerman, Rüdiger, masuk menggantikan Jonathan Tah pada menit ke-72, Anton baru masuk menggantikan kapten Joshua Kimmich pada menit ke-83.

Namun demikian, kedua bek tengah ini mendapat pujian khusus dari pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, meskipun pada awalnya ia tidak bermaksud menyoroti pemain mana pun dalam konferensi pers tersebut. Namun, sebuah momen yang ditampilkan Anton dan Rüdiger selama pertandingan benar-benar membuatnya terkesan.

  • "Kami memiliki kekompakan yang sangat baik, baik para pemain di lapangan maupun di luar lapangan. Hal itu terasa jelas. Sebenarnya saya tidak ingin secara khusus menonjolkan siapa pun," kata Nagelsmann membuka pembicaraan, namun kemudian ia menyebut perilaku "Waldi dan Toni" setelah gol pembuka skor 2-1 yang dicetak oleh Nico Schlotterbeck sebagai simbol dari keharmonisan yang saat ini terjalin di dalam tim. 

    "Bagaimana mereka menghampiri Schlotti dan memotivasinya setelah gol itu, meskipun dia juga bisa dibilang saingan mereka, itulah yang paling penting. Bahwa mereka memiliki semangat yang sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka senang bermain sepak bola bersama," puji Nagelsmann: "Itulah kuncinya dan itulah yang penting, bahwa kami sekarang hanya perlu mempertahankannya dan tidak melonggarkan sedikit pun."

    Sementara Nagelsmann baru-baru ini secara khusus menyebut Anton sebagai "penghubung" yang luar biasa di dalam tim DFB, status Rüdiger sebagai pemain cadangan di belakang duo Schlotterbeck dan Tah memang sempat menjadi bahan perbincangan menjelang Piala Dunia. Lagipula, pemain berusia 33 tahun itu belum lama ini masih menjadi pemain kunci dan pemimpin pertahanan di bawah asuhan Nagelsmann. Namun kemudian cedera dan "skandal" kecil maupun besar menimpa Rüdiger, sementara Tah secara khusus memantapkan dirinya sebagai pemain pemimpin di FC Bayern dan Schlotterbeck meyakinkan baik dengan penampilannya maupun dengan kaki kirinya. 

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  • Antonio Rüdiger "menerima dan menghormati" perannya sebagai pemain cadangan di Piala Dunia

    Bahwa Nagelsmann menganggap penting untuk menempatkan pemain bek tengah kiri yang mahir bermain dengan kaki kiri, ia sampaikan dengan jelas dalam wawancara dengan majalah kicker pada bulan Maret yang mendapat banyak sorotan. Sejak saat itu, hampir bisa dipastikan bahwa Rüdiger pada umumnya akan duduk di bangku cadangan pada Piala Dunia ini. Namun, kini ia telah menerima peran tersebut.

    "Peran saya memang seperti ini dan saya menerimanya serta menghormatinya," katanya kepada cabang DAZN di Spanyol setelah pertandingan pembuka Piala Dunia: "Pada akhirnya, yang terpenting adalah tim" dan pengalamannya dapat membantu "mendukung rekan-rekan". Cara berpikir ini juga mengesankan pakar TV Thomas Müller. 

    "Yang menurut saya sangat luar biasa: Dia sepenuhnya menerima bahwa dia adalah yang pertama masuk ke lini pertahanan tengah," kata mantan pemain timnas Jerman itu kepada Magenta mengenai bek tengah Real Madrid yang kini berada di barisan kedua.

    Sebelum turnamen dimulai, Lothar Matthäus bahkan sempat mengutarakan kekhawatirannya terkait perilaku Rüdiger yang cukup kontroversial dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketika ditanya apakah ia melihat potensi konflik dalam skuad DFB, pemain dengan rekor penampilan terbanyak itu menjawab: "Kita harus menyebut Antonio Rüdiger, yang beberapa kali melakukan hal-hal yang menjadi berita utama, yang tidak diperlukan dan tidak ingin dibaca. Ia harus benar-benar mengendalikan dirinya di Piala Dunia!"

    Hal itu tampaknya sudah dilakukannya - dan hal ini tidak hanya disambut baik oleh Müller dan pelatih timnas.

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