Bahwa Nagelsmann menganggap penting untuk menempatkan pemain bek tengah kiri yang mahir bermain dengan kaki kiri, ia sampaikan dengan jelas dalam wawancara dengan majalah kicker pada bulan Maret yang mendapat banyak sorotan. Sejak saat itu, hampir bisa dipastikan bahwa Rüdiger pada umumnya akan duduk di bangku cadangan pada Piala Dunia ini. Namun, kini ia telah menerima peran tersebut.

"Peran saya memang seperti ini dan saya menerimanya serta menghormatinya," katanya kepada cabang DAZN di Spanyol setelah pertandingan pembuka Piala Dunia: "Pada akhirnya, yang terpenting adalah tim" dan pengalamannya dapat membantu "mendukung rekan-rekan". Cara berpikir ini juga mengesankan pakar TV Thomas Müller.

"Yang menurut saya sangat luar biasa: Dia sepenuhnya menerima bahwa dia adalah yang pertama masuk ke lini pertahanan tengah," kata mantan pemain timnas Jerman itu kepada Magenta mengenai bek tengah Real Madrid yang kini berada di barisan kedua.

Sebelum turnamen dimulai, Lothar Matthäus bahkan sempat mengutarakan kekhawatirannya terkait perilaku Rüdiger yang cukup kontroversial dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketika ditanya apakah ia melihat potensi konflik dalam skuad DFB, pemain dengan rekor penampilan terbanyak itu menjawab: "Kita harus menyebut Antonio Rüdiger, yang beberapa kali melakukan hal-hal yang menjadi berita utama, yang tidak diperlukan dan tidak ingin dibaca. Ia harus benar-benar mengendalikan dirinya di Piala Dunia!"

Hal itu tampaknya sudah dilakukannya - dan hal ini tidak hanya disambut baik oleh Müller dan pelatih timnas.