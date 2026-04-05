Pada hari Minggu Paskah, PSV dinobatkan sebagai juara Belanda. Tim berjersey merah-putih itu menjuarai Eredivisie lima pekan lebih awal, untuk ke-27 kalinya dalam sejarah mereka; gelar ketiga secara berturut-turut. Kepastian matematis tercapai setelah hasil imbang 0-0 antara Feyenoord dan Volendam, yang membuat tim asal Eindhoven ini unggul 17 poin atas peringkat kedua yang, dengan hanya 15 poin tersisa, tidak mungkin mengejar posisi pertama: 71 PSV, 54 Feyenoord. Tim asuhan Peter Bosz menjadi yang tercepat dalam sejarah liga Belanda, memecahkan rekor yang bertahan sejak 1978, yang sebelumnya juga dipegang oleh PSV.
PSV menjadi juara Belanda lima pekan lebih awal: dari Perisic hingga Man, para pahlawan di balik kemenangan ini
PERTANDINGAN PENENTU
Sebuah kompetisi yang didominasi dari awal hingga akhir oleh tim juara, yang sambil menunggu berakhirnya musim juga mencetak rekor kemenangan tandang berturut-turut, dengan meraih 14 kemenangan di kandang lawan. Pada hari Sabtu, 4 April kemarin, PSV menang 4-3 atas Utrecht dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga akhir dan ditentukan oleh gol penyerang sayap kelahiran 2002, Couhaib Driouech. Keesokan harinya, semua orang menonton pertandingan Feyenoord di televisi; jika mereka tidak menang, perayaan akan dimulai: tim asuhan Van Persie ditahan imbang tanpa gol di kandang Volendam, dan dengan demikian PSV menjadi juara Belanda.
PARA PAHLAWAN KEMENANGAN
Kemenangan akhir ini terutama berkat gol-gol Ismael Saibari, pencetak gol terbanyak PSV di Eredivisie dengan 14 gol; yang lebih unggul darinya di liga (untuk saat ini) hanyalah Ayase Ueda dari Feyenoord. Di antara pemain kunci tim asuhan Bosz, terdapat dua pemain yang pernah bermain di Serie A: mantan pemain Inter Milan Ivan Perisic, yang termasuk di antara pemain terbaik dalam skuad berdasarkan performa, dan Denis Man, yang didatangkan dari Parma pada Agustus 2025 dengan biaya sedikit di bawah 9 juta euro. Pemberi assist terbaik adalah Joey Veerman (lahir tahun 1998), dan perhatikan masa depan Ricardo Pepi, yang mulai musim depan mungkin akan bermain di Premier League setelah mencapai kesepakatan dengan Fulham.