PSV menjadi juara Belanda lima pekan lebih awal: dari Perisic hingga Man, para pahlawan di balik kemenangan ini

Kemenangan akhir ini terutama berkat gol-gol Ismael Saibari, pencetak gol terbanyak PSV di Eredivisie dengan 14 gol; yang lebih unggul darinya di liga (untuk saat ini) hanyalah Ayase Ueda dari Feyenoord. Di antara pemain kunci tim asuhan Bosz, terdapat dua pemain yang pernah bermain di Serie A: mantan pemain Inter Milan Ivan Perisic, yang termasuk di antara pemain terbaik dalam skuad berdasarkan performa, dan Denis Man, yang didatangkan dari Parma pada Agustus 2025 dengan biaya sedikit di bawah 9 juta euro. Pemberi assist terbaik adalah Joey Veerman (lahir tahun 1998), dan perhatikan masa depan Ricardo Pepi, yang mulai musim depan mungkin akan bermain di Premier League setelah mencapai kesepakatan dengan Fulham.