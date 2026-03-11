PSG vs Chelsea di Liga Champions, pertandingan terakhir berakhir dengan keributan: reaksi Luis Enrique dan apa yang terjadi

Beberapa saat setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Chelsea berkat dua gol dari Palmer dan satu gol dari Joao Pedro, keributan meletus di tengah lapangan. Penyebabnya adalah perayaan gol yang dilakukan oleh penyerang mantan Brighton yang baru saja bergabung dengan The Blues. Frustrasi karena kekalahan, Luis Enrique mendekatinya dan mulai mendorongnya. Setelah kontak pertama, pemain Spanyol itu mencoba memukul wajahnya dan mencengkeram lehernya. Perkelahian pun meletus dan melibatkan banyak pemain lain, sementara pemain Brasil itu mencoba melepaskan diri dan jatuh ke tanah. Semua pemain lain pun ikut campur, terutama Donnarumma. Dorongan dan upaya untuk membalas dendam terus berlanjut, bahkan Maresca pun mencoba menenangkan situasi, namun sia-sia.

Sementara itu, keributankedua terjadi, tetapi para pemain yang menyerukan ketenangan berhasil mengendalikan situasi: setelah beberapa detik, mereka mulai berjabat tangan, memberikan penjelasan, dan akhirnya berpelukan. Maresca membawa anak buahnya satu per satu dan menjauhkan mereka. Luis Enrique menenangkan diri dan meninggalkan lapangan. Dia kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perilakunya.