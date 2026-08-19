PSG murka! Laporan wasit yang keras bisa menjadi bencana bagi Nuno Mendes setelah kartu merah dalam kekalahan di Trophee des Champions dari Lens

Terlepas dari rasa frustrasi mereka terhadap laporan tertulis itu, PSG tidak berupaya sepenuhnya membatalkan keputusan wasit di lapangan. Hierarki klub tidak membantah fakta bahwa Mendes pantas diganjar kartu merah atas tekel terlambat tersebut.

Sebaliknya, klub hanya kebingungan dengan rumusan laporan itu, karena mereka sangat merasa laporan tersebut tidak menggambarkan realitas situasi dengan tepat. Para petinggi klub asal Paris itu berargumen bahwa permainan secara resmi sudah dimulai kembali ketika Mendes melakukan lari jauhnya, yang bertentangan dengan klaim wasit bahwa insiden itu sepenuhnya terjadi saat bola tidak dalam permainan.