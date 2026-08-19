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PSG murka! Laporan wasit yang keras bisa menjadi bencana bagi Nuno Mendes setelah kartu merah dalam kekalahan di Trophee des Champions dari Lens
Frustrasi di Trophee des Champions
PSG sedang bersiap menghadapi dampak dari kekalahan mengecewakan 1-0 di Trophee des Champions dari Lens pada Minggu. Selain gagal meraih trofi, PSG mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Bek kiri Portugal Mendes diganjar kartu merah langsung pada momen-momen akhir laga. Kartu merah pemain 24 tahun itu memperparah malam yang membuat frustrasi bagi klub ibu kota tersebut, tetapi dampak dari insiden itu tampaknya masih jauh dari selesai.
- PRESSE SPORTS
'Mogok yang brutal'
Poin utama perselisihan ini berawal dari laporan resmi pertandingan yang diajukan wasit Pignard. Menurut media Prancis RMC Sport, perangkat pertandingan tersebut memilih frasa yang sangat keras untuk menggambarkan insiden yang berujung pada kartu merah bagi sang bek. Pignard dilaporkan merinci tindakan pemain internasional Portugal itu sebagai sebuah "pukulan keras saat bola tidak dalam perebutan" dalam dokumentasi pascapertandingannya. Terminologi spesifik ini umumnya digunakan untuk pelanggaran berat dan dipandang sangat keras oleh petinggi Paris.
PSG menerima pemecatan
Terlepas dari rasa frustrasi mereka terhadap laporan tertulis itu, PSG tidak berupaya sepenuhnya membatalkan keputusan wasit di lapangan. Hierarki klub tidak membantah fakta bahwa Mendes pantas diganjar kartu merah atas tekel terlambat tersebut.
Sebaliknya, klub hanya kebingungan dengan rumusan laporan itu, karena mereka sangat merasa laporan tersebut tidak menggambarkan realitas situasi dengan tepat. Para petinggi klub asal Paris itu berargumen bahwa permainan secara resmi sudah dimulai kembali ketika Mendes melakukan lari jauhnya, yang bertentangan dengan klaim wasit bahwa insiden itu sepenuhnya terjadi saat bola tidak dalam permainan.
- Getty Images Sport
Menanti putusan akhir
Redaksi spesifik dalam laporan Pignard sangat signifikan, karena bisa sangat memengaruhi hukuman akhir yang dijatuhkan kepada sang pemain. Komisi disiplin resmi kini akan meninjau laporan tersebut dan menentukan secara pasti lamanya skorsingnya. Penafsiran keras terhadap frasa itu bisa berujung pada larangan bermain yang panjang bagi bek sayap tersebut. Baru mencatatkan dua penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, Mendes kini harus menunggu dengan cemas untuk mengetahui kapan ia diizinkan kembali bermain.
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