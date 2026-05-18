PSG merilis kabar terbaru mengenai cedera Ousmane Dembélé, setelah pergantian pemain dini memicu kekhawatiran bahwa pemenang Ballon d'Or itu bisa absen di final Liga Champions melawan Arsenal
PSG mengonfirmasi bahwa Dembele mengalami ketidaknyamanan pada betisnya
Juara Prancis tersebut telah memberikan klarifikasi mengenai kondisi kebugaran bintang andalan mereka setelah malam yang mengkhawatirkan. Setelah ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan akibat merasakan ketidaknyamanan di betis kanannya saat melawan Paris FC pada Minggu lalu, Dembele akan menjalani perawatan selama beberapa hari ke depan. Pernyataan resmi klub menegaskan bahwa pemain berusia 29 tahun tersebut sedang menjalani perawatan khusus untuk menangani masalah tersebut.
Meskipun pemandangan sang pemenang Ballon d'Or yang tampak mengalami cedera otot langsung menimbulkan kepanikan di kalangan pendukung yang ikut dalam perjalanan, diagnosis selanjutnya menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak separah yang dikhawatirkan semula. Staf medis klub akan terus memantau sang pemain sayap saat mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Budapest akhir bulan ini.
Luis Enrique tetap tenang meski sempat cemas
Berbicara setelah kekalahan 2-1 dalam derby Paris, pelatih kepala segera meredam kekhawatiran terkait situasi tersebut. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti pemain sayap tersebut dengan Goncalo Ramos tidak didasari oleh masalah jangka panjang.
Enrique mengatakan kepada media: “Saya pikir ini hanya kelelahan. Apa yang kita bicarakan hari ini hanyalah spekulasi, tapi saya tidak berpikir ini sesuatu yang serius, dan masih ada dua minggu tersisa.”
Nada optimis sang manajer didukung oleh laporan yang menunjukkan bahwa sang penyerang terhindar dari cedera serius. Menurut penilaian lebih lanjut, sang pemain mengalami ketidaknyamanan otot di betis tetapi bukan cedera, yang secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk pulih tepat waktu guna menghadapi The Gunners asuhan Mikel Arteta di ajang bergengsi Eropa tersebut.
Perlombaan melawan waktu menuju final Liga Champions
Dembele tampil gemilang bersama PSG musim ini, dengan mencetak 19 gol dan 11 assist dari 39 penampilan di semua kompetisi.
Ketersediaannya dianggap krusial bagi harapan PSG untuk meraih gelar Eropa kedua secara berturut-turut. Dengan final yang dijadwalkan pada 30 Mei, staf medis kini menghadapi tenggat waktu 12 hari untuk memastikan pemain asal Prancis ini kembali dalam kondisi kebugaran 100 persen.
Klub tetap yakin bahwa masa istirahat tersebut akan cukup. Sumber internal menyebutkan tidak ada kekhawatiran besar terkait partisipasinya di Budapest, meskipun pendekatan yang hati-hati diterapkan dalam latihan pekan ini.
Kekhawatiran internasional terhadap Les Bleus
Pembaruan mengenai cedera tersebut juga akan dipantau dengan cermat oleh staf kepelatihan tim nasional Prancis. Dembélé merupakan bagian penting dari skuad Didier Deschamps dan telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Setiap kendala pada tahap ini tidak hanya akan berdampak pada upaya PSG meraih gelar, tetapi juga berpotensi mengganggu persiapannya untuk turnamen di Amerika Utara.
Meskipun sang penyerang kemungkinan akan absen dalam beberapa kegiatan media dan sesi latihan ringan mendatang, diharapkan ia akan memimpin lini depan saat lagu kebangsaan Liga Champions berkumandang di Hungaria.