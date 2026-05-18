PSG merilis kabar terbaru mengenai cedera Ousmane Dembélé, setelah pergantian pemain dini memicu kekhawatiran bahwa pemenang Ballon d'Or itu bisa absen di final Liga Champions melawan Arsenal

Juara Prancis tersebut telah memberikan klarifikasi mengenai kondisi kebugaran bintang andalan mereka setelah malam yang mengkhawatirkan. Setelah ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan akibat merasakan ketidaknyamanan di betis kanannya saat melawan Paris FC pada Minggu lalu, Dembele akan menjalani perawatan selama beberapa hari ke depan. Pernyataan resmi klub menegaskan bahwa pemain berusia 29 tahun tersebut sedang menjalani perawatan khusus untuk menangani masalah tersebut.

Meskipun pemandangan sang pemenang Ballon d'Or yang tampak mengalami cedera otot langsung menimbulkan kepanikan di kalangan pendukung yang ikut dalam perjalanan, diagnosis selanjutnya menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak separah yang dikhawatirkan semula. Staf medis klub akan terus memantau sang pemain sayap saat mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Budapest akhir bulan ini.