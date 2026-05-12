Menurut ElDesmarque, Les Parisiens bersiap bersaing dengan Barcelona untuk merekrut Alvarez pada musim panas ini. Pemain internasional Argentina tersebut telah menjadi target utama di lini serang bagi Luis Enrique, yang tengah berupaya merombak barisan penyerangnya. Alvarez mencatatkan musim yang mengesankan bersama Atlético Madrid, dengan mencetak 20 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 49 penampilan.

Penampilannya telah meningkatkan profilnya di seluruh Eropa dan menempatkannya dengan kokoh dalam daftar pendek pemain bintang yang ingin didatangkan PSG. Enrique dilaporkan membayangkan trio penyerang dinamis yang dibangun di sekitar pemain Argentina tersebut. Dalam sistem tersebut, Alvarez akan bermain bersama Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, dengan opsi rotasi termasuk Bradley Barcola dan Desire Doue.