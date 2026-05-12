(C)Getty images
Diterjemahkan oleh
PSG merencanakan langkah cepat untuk merekrut Julian Alvarez sementara Atletico Madrid menetapkan harga yang MENGAGUMKAN
PSG mengincar Alvarez untuk memimpin lini serang yang diperbarui
Menurut ElDesmarque, Les Parisiens bersiap bersaing dengan Barcelona untuk merekrut Alvarez pada musim panas ini. Pemain internasional Argentina tersebut telah menjadi target utama di lini serang bagi Luis Enrique, yang tengah berupaya merombak barisan penyerangnya. Alvarez mencatatkan musim yang mengesankan bersama Atlético Madrid, dengan mencetak 20 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 49 penampilan.
Penampilannya telah meningkatkan profilnya di seluruh Eropa dan menempatkannya dengan kokoh dalam daftar pendek pemain bintang yang ingin didatangkan PSG. Enrique dilaporkan membayangkan trio penyerang dinamis yang dibangun di sekitar pemain Argentina tersebut. Dalam sistem tersebut, Alvarez akan bermain bersama Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, dengan opsi rotasi termasuk Bradley Barcola dan Desire Doue.
- Getty Images
Atletico tetap teguh pada penilaian senilai €200 juta
Meskipun minat dari seluruh Eropa semakin meningkat, Atlético tidak bersedia melepas penyerang andalannya dengan harga murah. Pihak manajemen klub dilaporkan telah menegaskan bahwa tawaran di bawah €200 juta tidak akan dipertimbangkan, dan pelatih kepala Diego Simeone memandang Alvarez sebagai sosok kunci dalam proyek jangka panjang Atlético. Klub ini telah berinvestasi besar-besaran untuk mendatangkan penyerang tersebut dari Manchester City dan menganggapnya sebagai pilar masa depan mereka. Meskipun Barcelona mengagumi sang striker, keterbatasan finansial mereka membuat biaya transfer sebesar itu sangat sulit untuk dipenuhi. Hal ini menjadikan PSG sebagai klub paling realistis yang mampu memenuhi penilaian Atletico.
PSG kembali menaruh minat yang telah lama ada
PSG sebelumnya pernah berusaha merekrut Alvarez. Les Parisiens telah melakukan pendekatan saat ia masih membela Manchester City, ketika sang penyerang sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Etihad Stadium. Saat itu, Alvarez meminta saran dari rekan setimnya di timnas yang sudah bermain di Paris. Kabarnya, tanggapan yang diterima tidak positif, dan sang penyerang akhirnya memilih pindah ke Atletico, memutuskan untuk menguji kemampuannya di La Liga. Kini, dengan pengalaman beberapa musim di Spanyol, PSG berharap upaya baru ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kepemilikan klub yang didukung oleh investor dari Qatar berarti mereka memiliki kekuatan finansial untuk mengejar kesepakatan ini secara agresif.
- Getty Images
Perhatian terhadap Piala Dunia bisa menunda pengambilan keputusan
Setiap rencana transfer dalam waktu dekat mungkin akan tertunda. Alvarez diperkirakan akan fokus pada tugas-tugas internasional bersama tim nasional Argentina menjelang Piala Dunia 2026 sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Meskipun telah menjadi idola para penggemar di Madrid, sang penyerang masih berupaya meraih trofi-trofi besar setelah beberapa kali nyaris gagal. Atlético mengalami kekalahan dari Real Sociedad di final Copa del Rey dan tersingkir oleh Arsenal di semifinal Liga Champions.