(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
PSG menyiapkan transfer Zion Suzuki senilai €40 juta saat Luis Enrique mempertimbangkan rencana peminjaman Juventus
PSG incar pemain internasional Jepang Suzuki
Les Parisiens belum selesai memperkuat sektor penjaga gawang mereka. Setelah merekrut Matvey Safonov pada 2024 dan Lucas Chevalier pada 2025, juara Prancis itu kini aktif menggarap kesepakatan untuk kiper Parma, Suzuki. Menurut Le Parisien, profil pemain 23 tahun itu sangat dihargai oleh petinggi klub Paris tersebut, khususnya penasihat olahraga Luis Campos dan pelatih kepala Enrique.
Pemain internasional Jepang itu sudah memiliki pengalaman signifikan di Serie A dan memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Para pengambil keputusan PSG dikabarkan siap menginvestasikan sekitar €40 juta untuk mengamankan tanda tangannya. Sementara itu, media Italia menyebut tawaran resmi kedua bisa bernilai €35 juta termasuk berbagai bonus terkait performa.
- Getty Images
Potensi kepindahan pinjaman terbuka
Mengamankan tanda tangan Suzuki tidak serta-merta menjamin ia langsung masuk ke skuad tim utama Luis Enrique. Le Parisien menyebut PSG bisa merekrut talenta Jepang itu sebelum langsung meminjamkannya. Demi mencari menit bermain yang signifikan, Suzuki bisa melanjutkan perkembangan menjanjikannya di tempat lain selama semusim sebelum kembali ke Paris dengan status yang lebih tinggi. Strategi ini sedang dipertimbangkan secara serius oleh manajemen klub.
Menariknya, Juventus termasuk di antara klub yang menjajaki kesepakatan peminjaman untuk sang kiper. Juventus dikabarkan telah mundur dari persaingan sengit dengan PSG, tetapi pada akhirnya bisa saja menampung Suzuki dengan status sementara.
Persaingan yang terus berlanjut untuk jersey nomor satu
Dalam waktu dekat, persaingan sengit antara Safonov dan Chevalier akan terus berlanjut di ibu kota Prancis. Belum ada satu pun dari kedua kiper itu yang benar-benar mampu mengukuhkan dominasinya di mata Enrique, sehingga posisi starter sepenuhnya masih terbuka. Meski kehilangan posisinya sebagai starter musim lalu, Chevalier bertekad bertahan di Paris dan merebut kembali tempatnya.
Indikasi awal pramusim menunjukkan staf kepelatihan telah sepenuhnya mengatur ulang hierarki penjaga gawang. Dalam kekalahan 3-0 pada laga uji coba baru-baru ini melawan Mallorca, kedua penjaga gawang sama-sama diberi waktu 45 menit untuk tampil meyakinkan. Safonov memulai pertandingan dan kebobolan dua gol, sementara Chevalier masuk saat jeda dan kebobolan dari situasi sepak pojok.
- Getty Images
Membangun untuk masa depan di Paris
Di luar upaya langsung untuk memburu Suzuki, PSG dengan tekun menyiapkan masa depan departemen penjaga gawang mereka. Les Parisiens telah mengamankan sejumlah opsi muda untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Kiper menjanjikan berusia 18 tahun Alessandro Longoni datang dengan status bebas transfer pada awal musim panas ini untuk melanjutkan perkembangannya di Prancis. Selain itu, prospek akademi Arthur Vignaud baru-baru ini menandatangani kontrak profesional pertamanya, yang mengikatnya dengan klub hingga 2029.
Meski peran itu hanya mengakomodasi satu pemain di lapangan, PSG terus menambah pilihan mereka. Potensi kedatangan Suzuki akan menambah lapisan menarik lainnya pada strategi jangka panjang mereka yang komprehensif.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami