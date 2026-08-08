Les Parisiens belum selesai memperkuat sektor penjaga gawang mereka. Setelah merekrut Matvey Safonov pada 2024 dan Lucas Chevalier pada 2025, juara Prancis itu kini aktif menggarap kesepakatan untuk kiper Parma, Suzuki. Menurut Le Parisien, profil pemain 23 tahun itu sangat dihargai oleh petinggi klub Paris tersebut, khususnya penasihat olahraga Luis Campos dan pelatih kepala Enrique.

Pemain internasional Jepang itu sudah memiliki pengalaman signifikan di Serie A dan memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Para pengambil keputusan PSG dikabarkan siap menginvestasikan sekitar €40 juta untuk mengamankan tanda tangannya. Sementara itu, media Italia menyebut tawaran resmi kedua bisa bernilai €35 juta termasuk berbagai bonus terkait performa.