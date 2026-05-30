PSG menyamai rekor legendaris Ajax dan Real Madrid yang berusia 50 tahun setelah kembali meraih gelar ganda yang mengesankan berkat kemenangan di final Liga Champions melawan Arsenal

Paris Saint-Germain menjadi tim ketiga sepanjang sejarah yang berhasil meraih gelar juara liga dan kompetisi klub paling bergengsi di Eropa dalam dua musim berturut-turut. Prestasi luar biasa ini menempatkan mereka sejajar dengan tim legendaris Real Madrid era 1950-an (1956–58) dan tim ikonik Ajax pada awal 1970-an (1971–73).

Prestasi ini dipastikan setelah malam yang menegangkan di Budapest, di mana tim asal Paris itu menunjukkan ketangguhan mereka untuk mengalahkan tim Arsenal yang gigih. Dengan mengamankan gelar Ligue 1 dan Liga Champions dalam dua musim berturut-turut, tim asuhan Luis Enrique telah membangun supremasi domestik dan kontinental yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola.