Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
PSG menyamai rekor legendaris Ajax dan Real Madrid yang berusia 50 tahun setelah kembali meraih gelar ganda yang mengesankan berkat kemenangan di final Liga Champions melawan Arsenal
Sebuah pencapaian ganda bersejarah di Eropa
Paris Saint-Germain menjadi tim ketiga sepanjang sejarah yang berhasil meraih gelar juara liga dan kompetisi klub paling bergengsi di Eropa dalam dua musim berturut-turut. Prestasi luar biasa ini menempatkan mereka sejajar dengan tim legendaris Real Madrid era 1950-an (1956–58) dan tim ikonik Ajax pada awal 1970-an (1971–73).
Prestasi ini dipastikan setelah malam yang menegangkan di Budapest, di mana tim asal Paris itu menunjukkan ketangguhan mereka untuk mengalahkan tim Arsenal yang gigih. Dengan mengamankan gelar Ligue 1 dan Liga Champions dalam dua musim berturut-turut, tim asuhan Luis Enrique telah membangun supremasi domestik dan kontinental yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola.
- Getty Images Sport
Kejadian Menegangkan di Puskas Arena
Pertandingan final itu sendiri berlangsung sangat sengit dan harus ditentukan melalui adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Setelah Ousmane Dembele menyamakan kedudukan atas gol pembuka Kai Havertz di awal pertandingan, skor tetap imbang hingga babak perpanjangan waktu. Ketegangan memuncak ketika Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan penalti penentu yang melambung di atas mistar gawang, sehingga PSG berhasil meraih kemenangan 4-3 dalam adu penalti tersebut.
Meskipun tim Prancis itu menguasai bola, lawan mereka terbukti sulit ditembus. Arsenal hanya mencatat 24,7% penguasaan bola sepanjang pertandingan, yang menurut Opta, merupakan angka terendah dalam final Liga Champions sejak pencatatan dimulai pada 2004. Ketekunan PSG akhirnya membuahkan hasil, memungkinkan mereka bergabung dengan Real Madrid sebagai satu-satunya klub yang berhasil mempertahankan trofi di era Liga Champions.
Luis Enrique masuk ke jajaran legenda
Kemenangan ini juga menjadi tonggak sejarah pribadi bagi Enrique, yang kini telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu jenius taktik terbaik dalam sejarah. "Ini terasa lebih istimewa karena kami sudah tahu sebelum pertandingan betapa sulitnya laga ini," kata Enrique. "Saya rasa ini pantas kami raih sepanjang musim ini, meski pertandingan final berlangsung sangat ketat."
Pelatih asal Spanyol ini adalah pelatih keempat yang memenangkan tiga atau lebih gelar Liga Champions, bergabung dengan nama-nama seperti Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane, dan Pep Guardiola. Kemampuannya untuk tetap fokus di berbagai kompetisi telah menjadi pendorong di balik rekor gemilang PSG, menumbuhkan budaya kemenangan yang mencerminkan dinasti-dinasti hebat di masa lalu.
- Getty Images Sport
Menjaga mentalitas pemenang
Bagi para pemain, gelar juara Eropa kedua berturut-turut ini menjadi bukti kekuatan mental mereka. "Luar biasa, dua kali berturut-turut," kata kapten PSG, Marquinhos. "Sejak hari pertama musim ini, pelatih mengatakan bahwa menang itu sulit, dan menang dua kali berturut-turut bahkan lebih sulit lagi. Jadi, kami semua harus kembali bekerja keras. Itulah mentalitas kami."
Sementara PSG merayakan prestasi ganda bersejarah mereka, hasil tersebut membuat Arsenal harus mencari jawaban. Setelah mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier, The Gunners tidak mampu mengamankan gelar Piala Eropa pertama mereka. Sebaliknya, mereka hanya bisa menyaksikan PSG menjadi tim ke-10 dalam sejarah Piala Eropa, yang dimulai sejak 1955, yang memenangkan gelar berturut-turut.