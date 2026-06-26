Jendela transfer yang akan datang akan menguji kemampuan PSG dalam bernegosiasi secara efektif sekaligus menjaga keharmonisan skuad, karena mereka harus meyakinkan pemain asal Pantai Gading tersebut untuk menerima peran sebagai pemain cadangan. Dengan adanya klub-klub pesaing yang mengincar sang pemain, raksasa Prancis ini harus bertindak cepat untuk memulai pembicaraan resmi sebelum persiapan pramusim dimulai sepenuhnya di bawah asuhan Enrique. Menyelesaikan masalah kedalaman skuad yang telah berlangsung lama ini tetap menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya dewan direksi untuk berhasil mempertahankan gelar Ligue 1 dan gelar Liga Champions mereka pada musim depan.