AFP
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PSG mengincar saudara laki-laki Desire Doue sebagai pengganti yang ideal bagi Achraf Hakimi di tengah penampilan gemilang Pantai Gading
Warga Paris mengidentifikasi sasaran pertahanan
Setelah benar-benar gagal merekrut pemain cadangan yang cocok untuk posisi pertahanan pada musim panas lalu, direktur olahraga Luis Campos kembali melanjutkan pencariannya untuk seorang bek kanan khusus, demikian dilaporkan Foot01. Sebelumnya, klub mengandalkan solusi sementara dengan menugaskan gelandang Warren Zaire-Emery dan Joao Neves untuk mengisi posisi tersebut saat Hakimi jarang absen. Namun, PSG kini mengalihkan perhatian mereka ke bek Strasbourg berusia 23 tahun, Guela, yang mencatatkan musim domestik yang luar biasa di Alsace setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2029.
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Kemampuan serba bisa ini membuat petinggi klub terkesan
Laporan dari Fussballdatenmenunjukkan bahwa jajaran petinggi Parc des Princes sangat terkesan dengan profil taktis pemain timnas Pantai Gading tersebut. Mantan pemain Rennes ini telah berkembang menjadi bek andalan di Ligue 1, dengan mencetak dua gol dan tujuh assist dalam 34 penampilannya. Kemampuannya yang unik untuk bermain sebagai bek sayap tradisional, mengisi posisi bek tengah, atau merapat ke lini tengah sangat selaras dengan tuntutan taktis yang fleksibel dari manajer Luis Enrique.
Prestasi di kancah internasional mendongkrak nilai saham
Reputasi Guela yang terus meningkat semakin diperkuat berkat penampilannya bersama Pantai Gading di Piala Dunia 2026, di mana ia tampil tiga kali dan membantu timnya lolos ke babak 32 besar. Ia menjadi starter dalam kemenangan atas Ekuador dan Curaçao, serta masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan melawan Jerman, yang menarik perhatian klub-klub raksasa seperti Borussia Dortmund. Akibatnya, Strasbourg menetapkan valuasi yang signifikan sebesar €30 juta hingga €35 juta untuk kakak laki-laki Desire tersebut guna menangkis minat dari klub-klub elit.
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Persaingan perekrutan pemain semakin memanas
Jendela transfer yang akan datang akan menguji kemampuan PSG dalam bernegosiasi secara efektif sekaligus menjaga keharmonisan skuad, karena mereka harus meyakinkan pemain asal Pantai Gading tersebut untuk menerima peran sebagai pemain cadangan. Dengan adanya klub-klub pesaing yang mengincar sang pemain, raksasa Prancis ini harus bertindak cepat untuk memulai pembicaraan resmi sebelum persiapan pramusim dimulai sepenuhnya di bawah asuhan Enrique. Menyelesaikan masalah kedalaman skuad yang telah berlangsung lama ini tetap menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya dewan direksi untuk berhasil mempertahankan gelar Ligue 1 dan gelar Liga Champions mereka pada musim depan.