PSG menghentikan upaya mereka untuk merekrut pemain yang juga menjadi incaran Real Madrid dan Barcelona

PSG telah memutuskan untuk secara drastis mundur dari perburuan untuk merekrut bintang muda andalan LOSC Lille, Bouaddi, selama jendela transfer musim panas. Meskipun telah melakukan serangkaian penyelidikan awal mengenai ketersediaan sang remaja di bursa transfer pada awal musim ini, jajaran eksekutif klub telah menetapkan pergeseran strategi untuk tidak lagi mengejar gelandang dinamis tersebut.

Menurut L'Equipe, klub raksasa asal Paris ini telah memutuskan bahwa mereka tidak akan memprioritaskan penambahan gelandang tengah baru ke dalam skuad asuhan Luis Enrique. Alasan di balik pembekuan rencana perekrutan Bouaddi adalah keinginan bersama untuk membuka jalan yang jelas bagi para pemain muda inti yang sudah ada di klub. Menyusul perpanjangan kontrak baru-baru ini untuk Senny Mayulu, Fabián Ruiz, dan Lucas Beraldo, serta peran struktural Desire Doue yang semakin penting, klub merasa sudah memiliki perlindungan penuh di lini tengah.



