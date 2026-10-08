Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
PSG menghadapi krisis stadion besar saat rencana ambisius perluasan Parc des Princes menjadi berkapasitas 70.000 penonton terbentur hambatan hukum besar
Rencana stadion PSG menghadapi kendala besar
PSG semakin berpeluang untuk tetap bermarkas di Parc des Princes pada masa depan. Klub tersebut menganggap membeli dan memperluas kandang bersejarah mereka sebagai langkah yang lebih diutamakan jika Pemerintah Kota Paris setuju untuk menjualnya. Namun, ambisi mereka untuk mengubah stadion itu menjadi arena modern berkapasitas 70.000 penonton diperkirakan akan jauh lebih rumit daripada yang semula diperkirakan. Durasi dan skala pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan akan sangat besar.
- AFP
Rencana kontroversial untuk menghancurkan atap ikonis
Firma arsitektur ternama Populous telah merekomendasikan penghancuran atap legendaris Parc des Princes. Langkah dramatis ini dipandang nyaris tak terelakkan untuk secara signifikan menambah ukuran tribun dan mencapai target kapasitas 70.000 penonton.
Usulan tersebut memicu penolakan keras dari pihak-pihak yang dekat dengan Roger Taillibert, arsitek asli yang merancang stadion itu. Taillibert, yang meninggal dunia pada 2019, selalu ingin arena tersebut dipertahankan dalam bentuk aslinya.
"Parc des Princes adalah konstruksi unik yang merupakan bagian dari sejarah arsitektur," jelas arsitek warisan Nicolas Buisson, seperti dikutip Foot01. "Menyentuh pilar-pilarnya benar-benar merusak citra bangunan itu. Kami bisa mengerjakan proyek ini dengan lebih cermat dan menemukan cara lain."
Arsitektur stadion yang unik membatasi opsi ekspansi
Desain mangkuk yang khas pada stadion itu secara historis membuat setiap ekspansi besar menjadi sangat sulit. Gagasan-gagasan sebelumnya berpusat pada penggalian ke dalam tanah untuk menurunkan lapangan, yang akan memungkinkan tribun yang lebih tinggi tanpa mengubah garis atap.
Namun, kemajuan arsitektur terbaru telah membuka jalan bagi pembangunan ulang total tribun. Tantangannya kini terletak pada menyeimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru ini dengan pelestarian karakter bersejarah stadion.
Jika para arsitek dilarang mengubah atap, mereka khawatir kapasitas maksimal hanya akan dibatasi menjadi 60.000 kursi. Pembatasan ini menciptakan dilema besar bagi klub.
- AFP
Ancaman hukum bisa menunda proyek stadion
Membatasi kapasitas menjadi 60.000 kursi mungkin tidak sepadan dengan investasi finansial besar-besaran bagi Qatar Sports Investments. Kelompok pemilik itu menghadapi keputusan sulit terkait kelayakan keseluruhan proyek perluasan tersebut.
Mereka juga harus menavigasi potensi ranjau hukum. Putri Taillibert, yang bertindak sebagai pemegang hak, bisa membawa klub ke pengadilan jika rencana arsitektur baru mendistorsi karya asli ayahnya.
Setiap pertarungan hukum akan mengakibatkan kerugian waktu yang sangat besar bagi PSG. Klub kini harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat sebelum berkomitmen pada arah arsitektur final.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami