Firma arsitektur ternama Populous telah merekomendasikan penghancuran atap legendaris Parc des Princes. Langkah dramatis ini dipandang nyaris tak terelakkan untuk secara signifikan menambah ukuran tribun dan mencapai target kapasitas 70.000 penonton.

Usulan tersebut memicu penolakan keras dari pihak-pihak yang dekat dengan Roger Taillibert, arsitek asli yang merancang stadion itu. Taillibert, yang meninggal dunia pada 2019, selalu ingin arena tersebut dipertahankan dalam bentuk aslinya.

"Parc des Princes adalah konstruksi unik yang merupakan bagian dari sejarah arsitektur," jelas arsitek warisan Nicolas Buisson, seperti dikutip Foot01. "Menyentuh pilar-pilarnya benar-benar merusak citra bangunan itu. Kami bisa mengerjakan proyek ini dengan lebih cermat dan menemukan cara lain."