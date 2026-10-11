AFP
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PSG mendapat suntikan tenaga besar setelah Ousmane Dembélé dan Nuno Mendes kembali berlatih jelang laga melawan Manchester City
Enrique sambut kembalinya dua pemain bintang untuk lawatan ke Etihad
Enrique diperkirakan dapat mengandalkan senjata utama di lini serang dan pertahanannya untuk laga penting Liga Champions melawan Manchester City pada Rabu. Skuad Paris Saint-Germain mendapat tambahan kekuatan akhir pekan ini setelah Dembélé dan Mendes kembali ke Campus PSG di Poissy.
Kedua pemain mendapat masa libur tambahan seusai jeda internasional yang melelahkan agar berada dalam kondisi fisik terbaik menjelang penghujung Oktober. Kehadiran mereka dalam latihan menandakan bahwa PSG akan bertandang ke utara Inggris dengan skuad yang hampir sepenuhnya berkekuatan terbaik untuk pertandingan fase liga tersebut.
Menurut laporan L'Équipe, jadwal kepulangan mereka diatur dengan cermat oleh staf medis dan kepelatihan. Dembélé lebih dulu kembali ke fasilitas latihan pada Sabtu, sementara Mendes, pemain tim nasional Portugal, bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada Minggu. Masa istirahat yang direncanakan ini bertujuan mengurangi kelelahan yang kerap dialami pemain elite di tengah padatnya jadwal pertandingan pada musim gugur.
- AFP
Lini serang PSG mendapat suntikan kekuatan jelang laga kontra Man City
Kembalinya kedua bintang ini datang pada saat yang tepat, mengingat beratnya lawan yang menanti mereka di Stadion Etihad. Meski PSG mengawali kiprah di kompetisi domestik dengan produktif, lawatan untuk menghadapi juara Liga Primer Inggris itu menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda.
Rancangan taktik Enrique sangat bergantung pada kecepatan eksplosif Dembélé di sayap kanan dan ancaman pergerakan overlap Mendes di sisi kiri. Kesiapan keduanya untuk menjadi starter memberi PSG lebar permainan dan dinamisme yang dibutuhkan untuk merenggangkan pertahanan Manchester City, yang sepanjang sejarahnya kesulitan menghadapi transisi berintensitas tinggi.
Mengelola intensitas fisik Dembélé
Keputusan mengistirahatkan Dembélé bukan sekadar penghargaan atas tugasnya bersama tim nasional, melainkan langkah terukur berdasarkan data fisik tertentu. Terungkap bahwa Ousmane sendiri terkejut saat mengalami penurunan kondisi fisik yang signifikan setelah menit ke-60 dalam laga-laga penting Liga Champions musim lalu.
Staf pelatih PSG sangat menyadari kecenderungan ini dan memprioritaskan kebugarannya agar ia mampu bermain dengan intensitas tinggi selama setidaknya 60 hingga 70 menit melawan tim asuhan Enzo Maresca. Dengan memberinya waktu untuk memulihkan diri, Enrique berharap mantan pemain Barcelona itu dapat terus melakukan sprint hingga jauh memasuki babak kedua.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru soal cedera dan kedalaman skuad
Meski kabar mengenai Mendes dan Dembélé sangat positif, ruang perawatan PSG belum sepenuhnya kosong. Klub harus menjalani lawatan ke Manchester tanpa pemain muda potensial Senny Mayulu. Gelandang itu mengalami cedera otot saat memperkuat tim kelompok usia Prancis, sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pengalaman berharga sebagai bagian dari skuad tim utama pada hari pertandingan. Terlepas dari kendala kecil ini, kondisi skuad secara keseluruhan tetap sangat baik dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya.
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