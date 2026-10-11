Enrique diperkirakan dapat mengandalkan senjata utama di lini serang dan pertahanannya untuk laga penting Liga Champions melawan Manchester City pada Rabu. Skuad Paris Saint-Germain mendapat tambahan kekuatan akhir pekan ini setelah Dembélé dan Mendes kembali ke Campus PSG di Poissy.

Kedua pemain mendapat masa libur tambahan seusai jeda internasional yang melelahkan agar berada dalam kondisi fisik terbaik menjelang penghujung Oktober. Kehadiran mereka dalam latihan menandakan bahwa PSG akan bertandang ke utara Inggris dengan skuad yang hampir sepenuhnya berkekuatan terbaik untuk pertandingan fase liga tersebut.

Menurut laporan L'Équipe, jadwal kepulangan mereka diatur dengan cermat oleh staf medis dan kepelatihan. Dembélé lebih dulu kembali ke fasilitas latihan pada Sabtu, sementara Mendes, pemain tim nasional Portugal, bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada Minggu. Masa istirahat yang direncanakan ini bertujuan mengurangi kelelahan yang kerap dialami pemain elite di tengah padatnya jadwal pertandingan pada musim gugur.



