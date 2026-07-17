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PSG memutuskan untuk tidak mengajukan tawaran kepada Michael Olise, sementara bintang Bayern Munich dan timnas Prancis itu mengincar kepindahan ke Real Madrid
PSG mundur dari perburuan Olise
Menurut Foot01, Les Parisiens telah menghentikan upaya mereka untuk merekrut Olise, sehingga membuka jalan bagi Real Madrid untuk mendatangkan pemain sayap Bayern tersebut. Juara Prancis itu enggan memenuhi penawaran Bayern sebesar €200 juta. Sebagai gantinya, direktur olahraga PSG Luis Campos dan presiden Nasser Al-Khelaifi kini beralih ke model perekrutan yang lebih berkelanjutan.
Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memandang penyerang kelahiran London ini sebagai seorang "Galactico" yang mampu memaksimalkan potensi Kylian Mbappe. L'Equipe mengklaim bahwa Olise telah menanyakan kepada rekan setimnya di tim nasional, Mbappe dan Aurelien Tchouameni, mengenai kehidupan di Bernabeu. Setelah mencatatkan 22 gol dan 31 assist sepanjang musim ini, pemain internasional Prancis tersebut dikabarkan siap untuk bermain di liga Spanyol.
- Getty Images
Mencari 'Olise yang baru'
Perubahan strategi PSG merupakan respons langsung terhadap biaya transfer yang fantastis yang menjadi ciri khas era Neymar dan Lionel Messi. Pihak klub dilaporkan telah memutuskan bahwa "lebih baik mencari 'Olise baru' daripada Olise itu sendiri," dengan memprioritaskan talenta-talenta muda sebelum nilai transfer mereka melonjak tajam.
Petinggi klub asal Paris ini waspada agar tidak terseret ke dalam saga transfer "mimpi buruk" lainnya. Mereka ingin menghindari situasi yang membuat mereka "terpojok" terkait peraturan Financial Fair Play dan struktur gaji klub.
Dengan Olise yang kemungkinan akan menuntut gaji melebihi €20 juta per tahun, PSG justru akan fokus pada talenta-talenta dalam negeri. Talenta-talenta Ligue 1 seperti Maghnes Akliouche dan Oumar Diomande kini menjadi incaran utama Luis Enrique.
Kekuatan finansial Madrid
Real Madrid tetap berada dalam posisi yang sangat kuat untuk membiayai salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Los Blancos baru-baru ini mencatatkan pendapatan rekor sebesar €1,161 miliar dan telah mengumpulkan dana yang signifikan melalui penjualan pemain pada bursa transfer musim panas.
Namun, Madrid mungkin masih perlu menyeimbangkan neraca keuangan untuk mengakomodasi bintang Bayern tersebut. Masa depan Vinicius Junior dipertanyakan karena ia memasuki tahun terakhir kontraknya. L'Equipe juga mengklaim bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, pemain asal Brasil itu bisa dijual untuk mendanai transfer Olise dan memenuhi persyaratan keuangan.
Selain itu, Olise tetap “sangat bertekad” untuk memaksa kepindahannya ke ibu kota Spanyol. Bayern awalnya menolak mempertimbangkan penjualan tersebut, namun sikap tegas sang pemain bisa mengubah dinamika di Bavaria.
- AFP
Diperkirakan akan berlangsung negosiasi yang panjang
Kabar mundurnya PSG dilaporkan membuat Los Blancos berada dalam posisi yang lebih kuat jika mereka memutuskan untuk secara resmi menyatakan minat mereka. Namun, Bayern tampaknya tidak akan membiarkan salah satu pemain kunci mereka hengkang begitu saja, yang berarti negosiasi bisa berlangsung lama.
Bagi PSG, fokus saat ini tampaknya lebih tertuju pada pencarian talenta generasi berikutnya daripada terlibat dalam perang penawaran yang kembali menjadi sorotan, sementara Madrid berharap kekuatan finansial mereka pada akhirnya dapat memastikan kedatangan salah satu pemain yang paling diburu pada musim panas ini.
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