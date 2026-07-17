PSG memutuskan untuk tidak mengajukan tawaran kepada Michael Olise, sementara bintang Bayern Munich dan timnas Prancis itu mengincar kepindahan ke Real Madrid

Menurut Foot01, Les Parisiens telah menghentikan upaya mereka untuk merekrut Olise, sehingga membuka jalan bagi Real Madrid untuk mendatangkan pemain sayap Bayern tersebut. Juara Prancis itu enggan memenuhi penawaran Bayern sebesar €200 juta. Sebagai gantinya, direktur olahraga PSG Luis Campos dan presiden Nasser Al-Khelaifi kini beralih ke model perekrutan yang lebih berkelanjutan.

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memandang penyerang kelahiran London ini sebagai seorang "Galactico" yang mampu memaksimalkan potensi Kylian Mbappe. L'Equipe mengklaim bahwa Olise telah menanyakan kepada rekan setimnya di tim nasional, Mbappe dan Aurelien Tchouameni, mengenai kehidupan di Bernabeu. Setelah mencatatkan 22 gol dan 31 assist sepanjang musim ini, pemain internasional Prancis tersebut dikabarkan siap untuk bermain di liga Spanyol.



