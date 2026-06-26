Getty Images Sport
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PSG mempertimbangkan untuk memperluas Parc des Princes setelah juara Liga Champions kembali membuka pembicaraan mengenai pembelian stadion tersebut
Rencana ekspansi PSG semakin gencar
Menyusul pemungutan suara penting di Dewan Kota Paris, pemerintah kota secara resmi memberikan mandat untuk melanjutkan pembahasan substantif terkait penjualan stadion kepada klub. Rapat komite pengarah selama 90 menit di Balai Kota Paris, yang dipimpin bersama oleh Wakil Walikota Paris Emmanuel Gregoire dan Direktur Eksekutif PSG Victoriano Melero, menetapkan kerangka kerja umum untuk studi proyek yang sedang berlangsung pekan ini. Menurut L'Equipe, klub asal Paris tersebut sedang secara aktif mengeksplorasi simulasi teknis untuk memperluas stadion yang saat ini berkapasitas 48.000 tempat duduk menjadi arena modern yang mampu menampung antara 60.000 hingga 70.000 penonton.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi tersebut menguraikan ruang lingkupnya
Pemerintah Kota Paris telah secara resmi menetapkan kerangka kerja transaksi tersebut, memastikan semua dinas kota dan dinas olahraga bekerja secara terpadu. Para ahli teknis kini bekerja sama untuk mengevaluasi infrastruktur lokal, menilai bagaimana perluasan area stadion akan terintegrasi ke dalam kawasan pemukiman yang sudah ada.
Sebuah pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Paris menjelaskan: "Diskusi tersebut memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai konteks umum proyek dan memaparkan ruang lingkup studi yang sedang berlangsung. Pekerjaan ini akan berfokus secara khusus pada stadion, lingkungan sekitarnya, mobilitas, pemanfaatan kawasan tersebut, serta prospek pengembangan masa depan untuk Porte de Saint-Cloud."
Aliansi politik memastikan mandat
Dimulainya kembali negosiasi resmi terkait properti tersebut membutuhkan manuver politik strategis setelah usulan awal menuai skeptisisme yang kuat dari faksi-faksi Partai Hijau setempat. Untuk mengatasi penolakan ini, para negosiator harus mendapatkan dukungan penting dari oposisi sayap kanan agar dapat dengan mudah mengamankan 106 dari 163 suara di dewan. Meskipun konsensus lintas partai tetap kokoh terkait upaya mempertahankan klub di markas spiritualnya, pelaksanaan transaksi akhir tetap menjadi hambatan administratif yang rumit bagi dewan direksi.
- AFP
Sesi teknis mingguan yang telah dijadwalkan
Para pemangku kepentingan dari semua lembaga yang terlibat kini akan bertemu setiap Rabu untuk membahas secara mendetail hal-hal rumit seputar penilaian keuangan dan logistik pembangunan. Rencana perluasan stadion ini pada akhirnya akan mengangkat juara Liga Champions ke level yang setara dengan klub-klub elit Eropa dalam hal perolehan pendapatan pada hari pertandingan. Namun, kesepakatan definitif apa pun tetap sepenuhnya bergantung pada hasil pemungutan suara akhir Dewan yang mengikat secara hukum, setelah studi penilaian independen selesai dilakukan.