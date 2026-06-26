PSG mempertimbangkan untuk memperluas Parc des Princes setelah juara Liga Champions kembali membuka pembicaraan mengenai pembelian stadion tersebut

Pemerintah Kota Paris telah secara resmi menetapkan kerangka kerja transaksi tersebut, memastikan semua dinas kota dan dinas olahraga bekerja secara terpadu. Para ahli teknis kini bekerja sama untuk mengevaluasi infrastruktur lokal, menilai bagaimana perluasan area stadion akan terintegrasi ke dalam kawasan pemukiman yang sudah ada.

Sebuah pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Paris menjelaskan: "Diskusi tersebut memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai konteks umum proyek dan memaparkan ruang lingkup studi yang sedang berlangsung. Pekerjaan ini akan berfokus secara khusus pada stadion, lingkungan sekitarnya, mobilitas, pemanfaatan kawasan tersebut, serta prospek pengembangan masa depan untuk Porte de Saint-Cloud."