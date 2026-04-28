PSG memiliki keunggulan besar atas FC Bayern! Perbandingan antara dua tim terbaik di Eropa

PSG belakangan ini dilanda masalah di lini depan, sedangkan FC Bayern lebih banyak menghadapi kendala dalam kedalaman skuad: Selain pemain inti Gnabry, tiga pemain rotasi penting lainnya—Lennart Karl, Tom Bischof, dan Raphael Guerreiro—juga absen. Karena skuad yang terbatas, pemain pengganti yang bisa diandalkan pun menjadi langka.

Nicolas Jackson memang saat ini tampil konsisten mencetak gol di Bundesliga, namun dalam pertandingan penting melawan Real Madrid dan Bayer Leverkusen, ia duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Direktur Olahraga Max Eberl mengonfirmasi pada akhir pekan lalu bahwa opsi pembelian untuk pemain pinjaman dari Chelsea FC tidak akan diambil. Untuk aspek fisik, tersedia Min-Jae Kim, Hiroki Ito, dan Leon Goretzka. Pemain pengganti yang saat ini mungkin paling berbahaya adalah Alphonso Davies; dengan kecepatannya yang luar biasa, bek kiri yang telah pulih ini secara rutin memberikan kontribusi positif setelah masuk sebagai pemain pengganti. Siapa yang benar-benar akan dimasukkan sebagai pemain pengganti, untuk kali ini di Paris menjadi tanggung jawab asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan manajer Kompany yang sedang diskors. Kontak tidak diperbolehkan selama pertandingan maupun pada babak istirahat.

Bagaimanapun, Enrique memiliki lebih banyak opsi cadangan daripada Danks: Jika para pemain andalannya yang baru-baru ini cedera semuanya turun sebagai starter seperti yang diharapkan, ia memiliki sejumlah pemain cadangan berkualitas tinggi, termasuk mantan pemain Bayern Munich Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi, dan Lucas Beraldo untuk lini belakang; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, dan Kang-In Lee untuk lini tengah; serta Bradley Barcola dan Goncalo Ramos untuk lini serang.