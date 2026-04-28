Pertandingan akan dimulai pada Selasa pukul 21.00 di Parc des Princes, Paris. Leg kedua akan digelar Rabu depan di Allianz Arena, Munich. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi FC Arsenal atau Atlético Madrid pada final yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei.
PSG memiliki keunggulan besar atas FC Bayern! Perbandingan antara dua tim terbaik di Eropa
PSG vs. FC Bayern: Susunan Pemain Utama
Di FC Bayern, susunan pemain inti untuk pertandingan besar sudah jelas sejak berbulan-bulan lalu, meskipun terjadi pergantian mendadak di posisi gelandang serang pada awal April: Tepat saat Serge Gnabry yang sebelumnya menjadi pilihan utama mengalami cedera, Jamal Musiala yang telah pulih kembali ke performa terbaiknya. Ini kemungkinan juga akan menjadi satu-satunya perubahan susunan pemain inti di pihak FC Bayern dibandingkan dengan kemenangan 2-1 atas PSG pada awal November di fase liga.
Situasi di PSG belakangan ini tidak sepenuhnya jelas. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, dan Vitinha mengeluhkan cedera ringan. Fabian Ruiz baru saja kembali pulih dari cedera lututnya dan untuk pertama kalinya kembali masuk starting lineup setelah dua kali masuk sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu. Keempat pemain tersebut ikut serta dalam sesi latihan terakhir. "Semua siap, tidak ada tanda tanya," kata pelatih PSG Luis Enrique setelahnya di TV klub.
- PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
- FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
PSG vs. FC Bayern: Cadangan
PSG belakangan ini dilanda masalah di lini depan, sedangkan FC Bayern lebih banyak menghadapi kendala dalam kedalaman skuad: Selain pemain inti Gnabry, tiga pemain rotasi penting lainnya—Lennart Karl, Tom Bischof, dan Raphael Guerreiro—juga absen. Karena skuad yang terbatas, pemain pengganti yang bisa diandalkan pun menjadi langka.
Nicolas Jackson memang saat ini tampil konsisten mencetak gol di Bundesliga, namun dalam pertandingan penting melawan Real Madrid dan Bayer Leverkusen, ia duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Direktur Olahraga Max Eberl mengonfirmasi pada akhir pekan lalu bahwa opsi pembelian untuk pemain pinjaman dari Chelsea FC tidak akan diambil. Untuk aspek fisik, tersedia Min-Jae Kim, Hiroki Ito, dan Leon Goretzka. Pemain pengganti yang saat ini mungkin paling berbahaya adalah Alphonso Davies; dengan kecepatannya yang luar biasa, bek kiri yang telah pulih ini secara rutin memberikan kontribusi positif setelah masuk sebagai pemain pengganti. Siapa yang benar-benar akan dimasukkan sebagai pemain pengganti, untuk kali ini di Paris menjadi tanggung jawab asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan manajer Kompany yang sedang diskors. Kontak tidak diperbolehkan selama pertandingan maupun pada babak istirahat.
Bagaimanapun, Enrique memiliki lebih banyak opsi cadangan daripada Danks: Jika para pemain andalannya yang baru-baru ini cedera semuanya turun sebagai starter seperti yang diharapkan, ia memiliki sejumlah pemain cadangan berkualitas tinggi, termasuk mantan pemain Bayern Munich Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi, dan Lucas Beraldo untuk lini belakang; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, dan Kang-In Lee untuk lini tengah; serta Bradley Barcola dan Goncalo Ramos untuk lini serang.
PSG vs. FC Bayern: Statistik
Secara statistik, FC Bayern saat ini merupakan tim terbaik di Eropa. Di semua kompetisi, tim asal Munich ini telah mengumpulkan rata-rata 2,71 poin per pertandingan dari 49 laga resmi yang telah dilakoni. Tidak ada klub dari liga-liga besar yang mampu mengungguli angka tersebut. PSG, dengan jumlah pertandingan yang sama, hanya meraih rata-rata 2,27 poin. FC Bayern sejauh ini hanya kalah dari FC Arsenal dan FC Augsburg. PSG sudah menelan delapan kekalahan, termasuk saat melawan tim asal Munich di fase liga.
Kekuatan terbesar FC Bayern adalah mesin serangan yang mengesankan yang dipimpin oleh Michael Olise, Luis Diaz, dan Harry Kane. Mereka telah mencetak 167 gol di semua kompetisi musim ini (PSG 125), dan rekor baru hampir tercipta setiap pekan. Kane sendiri telah mencetak 53 gol; Sepatu Emas untuk pencetak gol terbanyak Eropa musim ini hampir pasti menjadi miliknya. Penyerang PSG yang paling berbahaya, Pemain Terbaik Dunia Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, masing-masing hanya mencetak 16 gol, angka yang tampak sangat kecil jika dibandingkan.
FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 gol) Ousmane Dembele (16 gol) Luis Diaz (25 gol) Khvicha Kvaratskhelia (16 gol) Michael Olise (19 gol) Goncalo Ramos (12 gol) Serge Gnabry (10 gol) Bradley Barcola (12 gol) Nicolas Jackson (10 gol) Desire Doue (12 gol)
Meskipun FC Bayern jauh lebih unggul dalam hal serangan, secara statistik kedua tim berada pada level yang sama dalam hal pertahanan: Munich telah kebobolan 52 gol hingga saat ini, sedangkan PSG 53 gol.
Berbeda dengan FC Bayern, PSG belum memastikan gelar juara liga nasional. Namun, dengan empat pertandingan tersisa, keunggulan mereka atas pesaing terdekat, RC Lens, mencapai enam poin. Pada bulan Januari, PSG memenangkan Piala Liga, namun telah tersingkir di babak 32 besar Coupe de France, tepatnya oleh rival sekota yang sedang naik daun, FC Paris. FC Bayern akan menghadapi VfB Stuttgart di final DFB-Pokal.
PSG vs. FC Bayern: Performa
Tim asal Munich ini bertolak ke Paris dengan membawa sembilan kemenangan beruntun — termasuk dua kemenangan gemilang atas Real Madrid dan comeback gila-gilaan melawan FSV Mainz 05 pada Sabtu lalu. Tim cadangan sempat tertinggal 0-3, namun setelah pergantian pemain bintang, skor akhir menjadi 4-3.
Seperti Kompany, Enrique juga melakukan rotasi besar-besaran pada akhir pekan, namun tetap berhasil meraih kemenangan mudah 3-0 atas SCO Angers. Secara keseluruhan, PSG memenangkan delapan dari sembilan pertandingan kompetitif terakhir, namun di Ligue 1 mereka mengalami kekalahan melawan Olympique Lyon satu setengah minggu lalu. Di Liga Champions, PSG baru-baru ini meraih dua kemenangan berturut-turut melawan Chelsea FC dan Liverpool FC, namun juga diuntungkan karena Asosiasi Sepak Bola Prancis menunda pertandingan liga di antara keduanya untuk memberi waktu istirahat. Keistimewaan ini tidak berlaku saat melawan Bayern Munich karena alasan jadwal. Pada Sabtu, PSG akan menjamu Lorient FC.
PSG vs. FC Bayern: Rekor Pertemuan
Pertandingan antara PSG dan FC Bayern semakin menjadi laga klasik dalam sepak bola Eropa. Dalam sembilan tahun terakhir, telah terjadi sembilan pertemuan di Liga Champions; selama periode tersebut, hanya Real Madrid dan Manchester City yang lebih sering saling berhadapan (13 kali).
Dan sebagian besar waktu, FC Bayern yang merayakannya. Pada 2020, tim asal Munich itu berjaya di final dan meraih trofi Liga Champions terakhir mereka hingga saat ini. Terakhir, mereka mencatatkan lima kemenangan beruntun melawan PSG di Liga Champions, termasuk kemenangan 2-1 pada November. Saat jeda, tim asal Munich itu memimpin 2-0; bagi Joshua Kimmich, babak pertama itu adalah yang terbaik sejak ia bergabung dengan FC Bayern pada 2015. Akibat kartu merah yang diterima Luis Diaz, babak kedua berubah menjadi pertarungan pertahanan - namun tim asal Munich itu berhasil mempertahankan kemenangan hingga akhir.
Namun, di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, FC Bayern tersingkir di perempat final oleh PSG. Saat itu, tim asal Munich tidak hanya kalah dalam pertandingan, tetapi juga kehilangan Musiala akibat patah tulang betis disertai dislokasi pergelangan kaki yang serius. Pelaku insiden tersebut, Gianluigi Donnarumma, kini telah pindah dari Paris ke Manchester City.