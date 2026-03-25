PSG membela upayanya untuk menunda laga krusial melawan Lens, sementara sikap Liverpool terkait peringatan tragedi Hillsborough menggagalkan rencana awal Liga Champions
Menghormati sejarah tragis Liverpool
Dalam wawancara dengan RMC Sport, Campos menjelaskan alasan PSG meminta Ligue de Football Professionnel (LFP) untuk mengubah jadwal pertandingan domestik mereka. Rencana awalnya adalah memainkan laga-laga Liga Champions melawan Liverpool pada 7 dan 15 April. Namun, jadwal tersebut harus disesuaikan.
"Awalnya, kami ingin memainkan laga Liga Champions pada hari Selasa, lalu pada hari Rabu. Namun, karena Liverpool tidak bisa bermain pada 15 April, kami menghormati sejarah Liverpool karena itu adalah tanggal yang tragis bagi klub tersebut," kata Campos secara lengkap. Sebagai gantinya, leg kedua akan dimainkan pada Selasa, 14 April, sehingga mempersempit waktu pemulihan PSG.
Mempertahankan koefisien sepak bola Prancis
Penasihat olahraga tersebut menegaskan bahwa PSG tidak bermaksud meremehkan para pesaingnya dalam perebutan gelar. Sebaliknya, klub meyakini bahwa langkah ini sangat penting bagi koefisien UEFA negara tersebut. "Posisi PSG sangat jelas dan merupakan hasil dari pertimbangan matang yang kami lakukan bersama mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi PSG, tetapi juga bagi sepak bola Prancis," jelasnya.
Prancis saat ini berjuang untuk mempertahankan status lima besar mereka di Eropa. Campos memperingatkan bahwa kehilangan posisi kelima ini akan menimbulkan masalah besar bagi semua tim Prancis, bukan hanya juara bertahan.
Namun, situasinya tidak begitu jelas bagi Lens, karena taruhannya tinggi dalam pertandingan Ligue 1 ini, yang akan mempertemukan dua tim teratas divisi tersebut dalam pertandingan yang berpotensi menentukan.
Lens menolak permohonan penundaan
Terlepas dari alasan yang dikemukakan pihak Paris, Lens dengan keras menentang usulan perubahan jadwal tersebut. Melalui pernyataan resmi, klub asal utara Prancis itu secara resmi menolak gagasan tersebut, dengan alasan bahwa kompetisi domestik mereka tidak boleh dijadikan "variabel penyesuaian" semata-mata untuk mengakomodasi ambisi Eropa klub-klub yang lebih kaya. Lens menyoroti bahwa jika pertandingan dipindahkan, mereka akan tidak memiliki pertandingan kompetitif selama 15 hari, yang akan sangat mengganggu ritme mereka pada fase krusial musim ini. Mereka menegaskan bahwa integritas liga harus dijaga dan semua klub peserta harus diperlakukan secara setara.
Menunggu keputusan akhir dari LFP
Keputusan akhir kini berada di tangan dewan direksi LFP, yang dijadwalkan akan menggelar rapat pada hari Kamis. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara mendukung wakil Prancis di kancah Eropa dan menjaga keadilan dalam persaingan perebutan gelar yang ketat, di mana Paris Saint-Germain saat ini memimpin klasemen dengan 60 poin dari 26 pertandingan. Lens mengoleksi 59 poin di posisi kedua, tertinggal satu poin meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.