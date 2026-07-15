PSG mematok harga €50 juta karena pemain yang diincar Man City, Tottenham, dan Aston Villa ingin pindah pada bursa transfer musim panas

Mbaye telah mengambil keputusan akhir terkait masa depannya. Setelah menjalani musim di mana ia jarang diturunkan oleh staf pelatih, pemain sayap berusia 18 tahun ini menyadari bahwa situasinya kemungkinan besar tidak akan membaik dalam waktu dekat. Dengan PSG yang terus memperkuat barisan penyerangnya, jalan menuju posisi starter tetap sangat padat bagi lulusan akademi tersebut.

Pemain internasional Senegal ini sangat ingin pindah ke klub yang menjamin waktu bermain yang lebih banyak. Pemain sayap muda ini tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, dengan total 1.242 menit bermain, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist - dengan semua kontribusinya tersebut terjadi di Ligue 1. Juara liga saat ini dilaporkan tidak menghalangi kepindahannya, menyadari bahwa perpisahan mungkin merupakan langkah terbaik bagi kedua belah pihak, asalkan syarat-syarat finansial terpenuhi.



