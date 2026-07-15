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PSG mematok harga €50 juta karena pemain yang diincar Man City, Tottenham, dan Aston Villa ingin pindah pada bursa transfer musim panas
Mbaye mempertimbangkan untuk hengkang dari Parc des Princes
Mbaye telah mengambil keputusan akhir terkait masa depannya. Setelah menjalani musim di mana ia jarang diturunkan oleh staf pelatih, pemain sayap berusia 18 tahun ini menyadari bahwa situasinya kemungkinan besar tidak akan membaik dalam waktu dekat. Dengan PSG yang terus memperkuat barisan penyerangnya, jalan menuju posisi starter tetap sangat padat bagi lulusan akademi tersebut.
Pemain internasional Senegal ini sangat ingin pindah ke klub yang menjamin waktu bermain yang lebih banyak. Pemain sayap muda ini tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, dengan total 1.242 menit bermain, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist - dengan semua kontribusinya tersebut terjadi di Ligue 1. Juara liga saat ini dilaporkan tidak menghalangi kepindahannya, menyadari bahwa perpisahan mungkin merupakan langkah terbaik bagi kedua belah pihak, asalkan syarat-syarat finansial terpenuhi.
- AFP
PSG menetapkan valuasi sebesar €50 juta
Meskipun bersedia memfasilitasi penjualan, PSG tidak siap melepas lulusan akademi mereka dengan harga murah. Klub ini telah menetapkan standar tinggi bagi calon pembeli mana pun; L'Équipe melaporkan bahwa mereka menuntut biaya antara €40 juta dan €50 juta untuk melepas pemain muda tersebut. Penilaian ini mencerminkan sisa dua tahun dalam kontraknya saat ini serta statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.
Sikap ini telah disampaikan kepada semua pihak yang tertarik dan telah menanyakan ketersediaan sang pemain. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Borussia Dortmund telah melakukan kontak, dengan jurnalis tersebut menyatakan bahwa klub asal Jerman itu telah menghubungi PSG dalam beberapa hari terakhir.
Klub-klub raksasa Liga Premier ikut bersaing
Meskipun Dortmund dikenal sebagai klub yang gemar membina talenta muda, mereka kini menghadapi persaingan ketat dari klub-klub papan atas Inggris. Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Mbaye. Klub-klub Liga Premier ini kabarnya memantau situasi dengan cermat, menyadari bahwa kecepatan luar biasa dan kemampuan teknis sang pemain sayap tersebut sangat cocok dengan gaya permainan di Inggris.
Di kancah internasional, Mbaye membuktikan kemampuannya musim panas ini selama bertanding bersama Senegal di Piala Dunia. Pemain sayap muda ini tampil empat kali untuk Teranga Lions, dan mencetak gol dalam kekalahan 3-1 mereka melawan Prancis. Perjalanannya bersama tim nasional akhirnya berakhir di babak 32 besar, di mana Senegal tersingkir setelah kalah 3-2 dari Belgia dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga perpanjangan waktu.
- Getty Images Sport
Melanjutkan tren obral besar-besaran
Penjualan Mbaye dengan nilai yang mendekati €50 juta akan menjadi kemenangan finansial signifikan lainnya bagi PSG menyusul hengkangnya Goncalo Ramos. Penyerang asal Portugal itu baru-baru ini resmi bergabung dengan AC Milan melalui kesepakatan senilai total €74 juta, yang memberikan klub ruang gerak yang cukup besar di bursa transfer sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
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