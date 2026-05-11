Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
PSG memang 'lebih baik' daripada Arsenal, namun Rio Ferdinand menjelaskan mengapa tim asuhan Mikel Arteta akan menjuarai Liga Champions
- Getty Images Sport
Ferdinand mendukung The Gunners untuk meraih kejayaan di Eropa
Arsenal berada di ambang sejarah saat mereka bersiap menghadapi laga final Liga Champions yang epik melawan PSG. Setelah aksi heroik Bukayo Saka melawan Atlético Madrid memastikan tempat mereka di ajang puncak tersebut, tim asal London Utara ini kini memburu gelar ganda bersejarah di Liga Premier dan Eropa.
Berbicara di saluran YouTube Ferdinand Presents, mantan bek Inggris itu sangat yakin dengan peluang The Gunners. "Saya bilang Arsenal akan memenangkan liga tahun ini dan saya pikir Arsenal akan memenangkan liga," kata Ferdinand. "Dan sekarang saya yakin Arsenal akan memenangkan Liga Champions, teman-teman."
"PSG adalah tim yang lebih unggul dalam hal permainan sepak bola," kata mantan bek tersebut
Terlepas dari prediksinya, Ferdinand mengakui bahwa tim asuhan Luis Enrique memiliki kualitas alami dan keluwesan taktis yang lebih baik. Juara Ligue 1 ini menjadi tim dengan daya serang paling mematikan di kompetisi ini, mencetak 44 gol dalam perjalanan mereka menuju final di Budapest, dibandingkan dengan 29 gol milik Arsenal.
Ferdinand memuji proyek Paris tersebut, dengan menyatakan: "PSG adalah tim yang lebih baik, 100 persen. Saat ini, mereka memiliki skuad yang tepat, mereka adalah tim sepak bola yang lebih baik, gaya bermain yang lebih baik, mereka adalah tim terbaik di dunia untuk ditonton, dan manajer mereka adalah yang terbaik saat ini."
- Getty Images Sport
Faktor situasi bola mati
Menurut Ferdinand, faktor penentu kemenangan terletak pada dominasi fisik Arsenal dan keahlian mereka dalam situasi bola mati. Ia meyakini bahwa kelemahan pertahanan PSG saat menghadapi tendangan sudut dan tendangan bebas akan menjadi kelemahan fatal mereka saat berhadapan dengan para spesialis yang telah dilatih dengan sangat baik di bawah asuhan Arteta.
"Tapi mereka terlihat tidak nyaman saat menghadapi situasi bola mati," jelas Ferdinand. "Bahkan Bayern Munich, yang tidak terlalu hebat dalam situasi bola mati, membuat mereka terlihat tidak nyaman dan saya telah melihatnya berkali-kali musim ini. Mereka adalah tim terbaik di Liga Premier dalam situasi bola mati dan jika mereka mendapatkan situasi bola mati, tendangan bebas, dan tendangan sudut, mereka akan menimbulkan kekacauan total terhadap tim PSG yang kecil itu.
"Secara fisik, dalam situasi bola mati, PSG tidak bisa bersaing dengan Arsenal dan jika Arsenal mendapatkan penguasaan bola dan tendangan bebas di sekitar kotak penalti, atau bahkan di garis tengah, mereka akan menimbulkan kerusakan."
- Getty Images Sport
Pandangan yang berbeda dari Gary Neville
Meskipun Ferdinand optimis, mantan rekan setimnya, Neville, tetap bersikap skeptis. Neville mengakui bahwa meraih gelar ganda akan membawa skuad Arteta ke "level yang berbeda," namun ia merasa raksasa Paris itu sudah terlalu jauh di depan dalam hal perkembangan untuk bisa dihentikan saat ini.
Neville mengatakan dalam podcast Sky Sports-nya: "PSG lebih baik dari mereka, Anda tidak bisa mengabaikan itu. PSG adalah tim yang lebih baik daripada Arsenal saat ini dan mereka telah membuktikannya selama dua musim terakhir. Rasanya ini saatnya PSG meraih gelar juara berturut-turut dan bagi Luis Enrique untuk menempatkan dirinya sejajar dengan manajer-manajer legendaris yang telah melakukan hal ini."