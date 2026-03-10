PSG/Nike
PSG meluncurkan jersey kelima edisi spesial Nike x Jordan yang elegan dengan desain yang memukau, terinspirasi oleh cahaya Paris yang memikat
PSG meluncurkan jersey edisi malam
Tiba tepat waktu untuk musim kompetisi, juara Eropa telah meluncurkan jersey Nike x Jordan 'Night Edition' - sebuah penghormatan yang elegan terhadap suasana khas Paris di malam hari, dengan cahaya ikonik ibu kota yang diabadikan dalam cetakan unik melalui proses desain yang sangat keren.
Proses desain inovatif
Kaos 'Night Edition' ini terinspirasi dari interaksi cahaya yang mengubah wajah ibu kota setelah gelap, khususnya pantulan cahaya dari kawasan Trocadero yang ikonik—sebuah landmark penting bagi warga Paris dan wisatawan.
Hal ini diwujudkan dalam cetakan krom seluruh permukaan yang benar-benar orisinal di atas latar belakang hitam, menantang batas-batas desain grafis kaos sepak bola. Desain inovatif ini dikembangkan dari rekaman yang diambil oleh kamera 360 derajat di Trocadero, dengan efek distorsi yang meniru cahaya memikat Paris pada malam hari. Seperti biasa, logo Jordan 'Jumpman' menggantikan logo Nike Swoosh di dada.
Kolaborasi Nike dan Jordan
PSG sudah memiliki empat seragam untuk musim 2025-26, termasuk seragam keempat hasil kolaborasi dengan Jordan yang diperkenalkan pada November, namun mereka memutuskan untuk merilis seragam kelima sebagai tambahan. Kolaborasi dengan lini basket Nike telah sangat produktif bagi Les Parisiens.
Sebagai kemitraan yang menguntungkan dan inovatif, kerja sama ini dimulai pada 2018 ketika perjanjian ditandatangani untuk peluncuran berbagai produk pakaian dan sepatu berlabel bersama. Logo 'Jumpman' Jordan telah menghiasi seragam tandang, ketiga, dan keempat PSG menggantikan logo Nike Swoosh sejak saat itu, bahkan muncul di seragam kandang mereka pada musim 2021-22, saat superstar Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar bermain di Parc des Princes.
Tentu saja, kolaborasi ini melampaui lapangan sepak bola, mengacu pada popularitas basket di Prancis dengan sepatu kets berlogo bersama untuk lapangan, serta memanfaatkan booming streetwear dengan jaket dan celana olahraga.
Koleksi lengkap kini telah selesai.
Edisi 'Night Edition' ini tidak berbeda, dengan kaos keempat menjadi pusat perhatian dari lini baru yang telah diluncurkan secara bertahap selama sebulan terakhir, setelah dipamerkan di pop-up store Ici C'est Paris 'La Maison' di London baru-baru ini, saat PSG memperlihatkan kekuatannya sebagai kekuatan baru dalam budaya sepak bola.
Melampaui lapangan sepak bola, koleksi ini mencakup rangkaian gaya hidup lengkap, perlengkapan latihan, dan pakaian pra-pertandingan yang "dibangun berdasarkan DNA monokrom yang sama", termasuk kembalinya sepatu ikonik Air Jordan 6.
Kaos 'Night Edition', koleksi gaya hidup, dan perlengkapan latihan kini tersedia untuk dibeli di toko resmi PSG dan Nike.com.
