PSG meluncurkan jersey kelima edisi spesial Nike x Jordan yang elegan dengan desain yang memukau, terinspirasi oleh cahaya Paris yang memikat

PSG sudah memiliki empat seragam untuk musim 2025-26, termasuk seragam keempat hasil kolaborasi dengan Jordan yang diperkenalkan pada November, namun mereka memutuskan untuk merilis seragam kelima sebagai tambahan. Kolaborasi dengan lini basket Nike telah sangat produktif bagi Les Parisiens.

Sebagai kemitraan yang menguntungkan dan inovatif, kerja sama ini dimulai pada 2018 ketika perjanjian ditandatangani untuk peluncuran berbagai produk pakaian dan sepatu berlabel bersama. Logo 'Jumpman' Jordan telah menghiasi seragam tandang, ketiga, dan keempat PSG menggantikan logo Nike Swoosh sejak saat itu, bahkan muncul di seragam kandang mereka pada musim 2021-22, saat superstar Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar bermain di Parc des Princes.

Tentu saja, kolaborasi ini melampaui lapangan sepak bola, mengacu pada popularitas basket di Prancis dengan sepatu kets berlogo bersama untuk lapangan, serta memanfaatkan booming streetwear dengan jaket dan celana olahraga.