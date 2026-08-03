Menurut laporan dari TuttoMercatoWebdan jurnalis transfer Fabrizio Romano, proposal resmi PSG menempatkan klub Prancis itu di posisi terdepan di depan Juventus. Juventus sebelumnya tengah bekerja dengan daftar pendek target kiper, tetapi kini berisiko gagal mendapatkannya setelah intervensi cepat Les Parisiens.

Langkah ini datang sebagai sesuatu yang cukup mengejutkan mengingat peran Matvey Safonov sebagai nomor satu utama PSG, di samping investasi besar musim panas lalu pada Lucas Chevalier. Laporan itu menambahkan bahwa PSG bisa memilih untuk meminjamkan Suzuki kembali ke Parma secara langsung demi menjaminnya mendapat waktu bermain reguler.