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PSG melancarkan pembajakan transfer senilai €33 juta untuk merebut Zion Suzuki, kiper Parma, dari Juventus
PSG ajukan tawaran resmi
Paris Saint-Germain secara resmi telah mengajukan tawaran senilai €33 juta (£28 juta/$38 juta) kepada Parma untuk kiper utama timnas Jepang, Suzuki. Langkah mengejutkan dari juara Ligue 1 itu membuat mereka menyalip Juventus, yang sebelumnya telah mengidentifikasi Suzuki sebagai target utama untuk memperkuat opsi pertahanan mereka. Suzuki, yang terikat kontrak di Stadio Tardini hingga 2029, bergabung dengan Parma dari Sint-Truiden pada 2024 dengan nilai €8,2 juta dan telah mencatatkan 57 penampilan di Serie A.
- Getty Images Sport
Situasi transfer Suzuki berkembang
Menurut laporan dari TuttoMercatoWebdan jurnalis transfer Fabrizio Romano, proposal resmi PSG menempatkan klub Prancis itu di posisi terdepan di depan Juventus. Juventus sebelumnya tengah bekerja dengan daftar pendek target kiper, tetapi kini berisiko gagal mendapatkannya setelah intervensi cepat Les Parisiens.
Langkah ini datang sebagai sesuatu yang cukup mengejutkan mengingat peran Matvey Safonov sebagai nomor satu utama PSG, di samping investasi besar musim panas lalu pada Lucas Chevalier. Laporan itu menambahkan bahwa PSG bisa memilih untuk meminjamkan Suzuki kembali ke Parma secara langsung demi menjaminnya mendapat waktu bermain reguler.
Konsistensi yang ditunjukkan di Italia
Kiper berusia 23 tahun kelahiran New York itu tampil konsisten untuk Parma musim lalu, mencatatkan lima clean sheet dalam 20 penampilan di Serie A untuk membantu timnya finis di peringkat ke-13. Di level internasional, Suzuki telah mengoleksi 28 caps bersama Jepang, mengukuhkan posisinya sebagai penjaga gawang pilihan utama negaranya. Nilai pasarnya yang terus melonjak membuat Parma berada dalam posisi ideal untuk meraih keuntungan finansial yang besar dari investasi awal mereka.
- (C)Getty Images
Persiapan jelang laga pembuka musim kian dekat
Parma kini harus segera mengambil keputusan terkait masa depan Suzuki menjelang laga pembuka Serie A 2026-27 melawan Cagliari pada 22 Agustus. Sementara itu, PSG bersiap memulai pertahanan gelar Ligue 1 mereka saat menjamu Rennes di Parc des Princes pada hari berikutnya. Juventus menghadapi kemungkinan harus beralih ke target alternatif jika gagal menyamai paket finansial yang diajukan Les Parisiens.
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