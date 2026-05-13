AFP
Diterjemahkan oleh
PSG melakukannya lagi! Tim asuhan Luis Enrique mengalahkan rival mereka, Lens, untuk memastikan gelar Ligue 1 lainnya
Kembali menjadi juara di Stade Bollaert-Delelis
Dalam laga krusial yang diprediksi menjadi rintangan terakhir dalam perjalanan mereka di kompetisi domestik, PSG membuktikan mengapa mereka tetap menjadi tolok ukur tertinggi di Prancis. Pertandingan yang dijadwalkan ulang pada pekan ke-29 ini mempertemukan calon juara dengan tim peringkat kedua, Lens, di mana tim tamu menyadari bahwa kemenangan akan secara matematis mengakhiri persaingan perebutan gelar. Mereka tidak mengecewakan, dengan meraih kemenangan profesional 2-0 untuk menambah satu trofi lagi ke lemari piala di Parc des Princes.
Gol pembuka dicetak oleh Khvicha Kvaratskhelia, yang sekali lagi membuktikan statusnya sebagai salah satu penyerang elit Eropa dengan membungkam suporter tuan rumah. Meskipun Lens berusaha keras untuk mencetak gol balasan guna mempertahankan persaingan gelar hingga hari terakhir, pertahanan PSG tetap kokoh. Matvey Safonov tampil gemilang di bawah mistar gawang, melakukan empat penyelamatan kelas dunia untuk menahan serangan tuan rumah. Kemenangan ini akhirnya dipastikan pada masa tambahan waktu ketika bintang muda Ibrahim Mbaye mencetak gol, mengukuhkan PSG sebagai juara dengan penutup yang gemilang.
- AFP
Periode dominasi domestik yang bersejarah
Kemenangan terbaru ini bukan sekadar trofi biasa; ini merupakan tonggak sejarah bagi klub. Dengan mengamankan gelar Ligue 1 kelima berturut-turut, PSG saat ini telah melampaui rekor klub sebelumnya yaitu empat kemenangan beruntun yang dicetak antara tahun 2012 dan 2016. Ini merupakan bukti dari sifat proyek yang tak kenal lelah di bawah Qatar Sports Investments (QSI), yang kini telah mengawasi 12 gelar liga dalam 15 musim sejak kedatangan mereka pada Agustus 2011.
Skala keunggulan mereka tercermin dalam catatan sejarah. PSG kini memiliki total 14 gelar liga Prancis, unggul empat gelar dari rival historis mereka, Saint-Etienne. Sejak pengambilalihan oleh Qatar, hanya tiga klub yang berhasil memecahkan dominasi Paris: Montpellier asuhan Olivier Giroud pada 2012, Monaco asuhan Kylian Mbappe pada 2017, dan Lille pada 2021. Rentetan lima tahun ini menunjukkan bahwa jarak antara PSG dan para pesaingnya belum pernah selebar ini.
Harapan ganda Enrique masih tetap hidup
Setelah gelar juara liga berhasil diraih, Enrique kini dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada penutup musim yang bersejarah. Sementara Lens harus mengalihkan fokus ke laga final Piala Prancis melawan Nice pada 22 Mei, PSG justru mengincar trofi terbesar. Juara baru ini dijadwalkan akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions pada 30 Mei.
- AFP
Kondisi terkini di Ligue 1
Meskipun perebutan gelar juara secara resmi telah berakhir, masih banyak hal yang dipertaruhkan di seluruh divisi. PSG dan Lens telah memastikan tempat mereka di fase grup Liga Champions yang baru musim depan, dengan mengoleksi masing-masing 76 dan 67 poin. Pertarungan untuk posisi ketiga dan keempat tetap menjadi fokus utama bagi tim-tim yang mengejar; Lille saat ini berada di posisi ketiga dengan 61 poin, diikuti oleh Lyon di posisi keempat dengan 60 poin dan Rennes di posisi kelima dengan 59 poin saat musim ini mencapai puncaknya.