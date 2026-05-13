Dalam laga krusial yang diprediksi menjadi rintangan terakhir dalam perjalanan mereka di kompetisi domestik, PSG membuktikan mengapa mereka tetap menjadi tolok ukur tertinggi di Prancis. Pertandingan yang dijadwalkan ulang pada pekan ke-29 ini mempertemukan calon juara dengan tim peringkat kedua, Lens, di mana tim tamu menyadari bahwa kemenangan akan secara matematis mengakhiri persaingan perebutan gelar. Mereka tidak mengecewakan, dengan meraih kemenangan profesional 2-0 untuk menambah satu trofi lagi ke lemari piala di Parc des Princes.

Gol pembuka dicetak oleh Khvicha Kvaratskhelia, yang sekali lagi membuktikan statusnya sebagai salah satu penyerang elit Eropa dengan membungkam suporter tuan rumah. Meskipun Lens berusaha keras untuk mencetak gol balasan guna mempertahankan persaingan gelar hingga hari terakhir, pertahanan PSG tetap kokoh. Matvey Safonov tampil gemilang di bawah mistar gawang, melakukan empat penyelamatan kelas dunia untuk menahan serangan tuan rumah. Kemenangan ini akhirnya dipastikan pada masa tambahan waktu ketika bintang muda Ibrahim Mbaye mencetak gol, mengukuhkan PSG sebagai juara dengan penutup yang gemilang.