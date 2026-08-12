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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

PSG juga menjuarai Piala Super UEFA: Aston Villa dikalahkan 2-1, Doué jadi penentu, Madjo tampil sebagai kejutan

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup

Pertandingan antara juara Liga Champions dan Liga Europa dimenangi tim Prancis

Paris Saint-Germain mengalahkan Aston Villa 2-1 di Red Bull Arena, Salzburg, dan menjuarai Piala Super UEFA, duel tradisional antara pemenang Liga Champions dan pemenang Liga Europa. Juara Eropa asuhan Luis Enrique itu menghadapi Aston Villa besutan Unai Emery. PSG datang ke laga ini dengan modal gelar Liga Champions yang diraih musim lalu, yang kedua secara beruntun. Aston Villa ingin menuntaskan musim luar biasa dengan mengangkat trofi lainnya. Baik PSG maupun Aston Villa sama-sama pernah meraih sukses di ajang ini: klub Prancis itu menang pada 2025, mengalahkan Tottenham 6-5 lewat adu penalti, sementara klub Inggris itu menang pada 1982, menundukkan Barcelona dalam final dua leg (0-1 dan 3-0 setelah perpanjangan waktu). Pertandingan dipimpin wasit asal Somalia, Omar Artan, yang secara mengejutkan dicoret dari Piala Dunia karena visanya untuk masuk ke Amerika Serikat ditolak.


PSG menang 2-1 berkat gol, masing-masing satu di tiap babak, dari Kvaratskhelia, lewat sepakan kanan setinggi pinggang ke tiang dekat yang tidak sepenuhnya bisa diantisipasi dengan baik oleh Bizot (yang malam ini menggantikan Dibu Martinez), dan Doué, yang bergerak di batas offside. Gol penyeimbang sementara dari kubu Inggris datang tepat di akhir babak pertama, lewat Madjo yang baru berusia 17 tahun, kejutan malam ini(SIAPA MADJO). PSG pun meraih Piala Super Eropa keduanya.


PSG-ASTON VILLA 2-1

PENCETAK GOL: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)

  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    95' - Peluang sundulan Buendia: dia menyambar di tiang dekat, tetapi tidak mendapatkan putaran yang tepat saat menanduk bola dan mengarahkannya ke luar

    90' - Tembakan kaki kiri lemah dari Dembele ditangkap Bizot di bawah

    74' - Joao Gomes mencoba lewat sebuah tembakan keras yang diblok pertahanan

    70' - Bizot menepis tembakan sangat keras Nuno Mendes dari luar kotak penalti

    62' - Hemmings mencoba dengan tembakan keras, tetapi Safonov menepisnya

    61' - Doué, yang lolos di batas offside, mencetak gol kedua PSG dengan tembakan kaki kiri melengkung dari jarak dekat. Pemeriksaan VAR mengesahkan gol tersebut

    59' - Percobaan sundulan Buendia, dengan bola melambung tinggi

    50' - McGinn mencoba dengan kaki kiri ke tiang jauh dan dibalas dengan penyelamatan Safonov

    45' - Setelah begitu banyak peluang lewat sundulan, kali ini Madjo mencetak gol, dengan sentuhan voli kaki kiri, sambil terjatuh dan dalam duel

    41' - Madjo lagi lewat sundulan: kali ini peluangnya mudah, dan kesalahannya sangat besar

    35' - Madjo kembali mencoba, dengan tembakan kaki kanan melengkung ke tiang jauh yang berakhir di luar

    28' - Lewat sundulan, Madjo yang baru berusia 17 tahun nyaris mencetak gol

    20' - Dalam kelanjutan serangan, bola kembali ke Kvaratskhelia, yang melepaskan tembakan kaki kanan setengah tinggi ke tiang dekat, menaklukkan Bizot yang terlambat dalam upaya penyelamatan

    19' - Kvaratskhelia memberikan umpan kepada Doué, yang tembakannya dibelokkan seorang bek lalu diamankan Bizot

    13' - Tembakan kaki kanan Kamara dari luar kotak penalti melenceng tipis

    11' - Tembakan Vitinha dari jarak jauh melambung sangat tinggi

    • Iklan

  • Susunan pemain

    PSG-ASTON VILLA 2-1

    PENCETAK GOL: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)


    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez); Joao Neves (75' Fabian Ruiz), Vitina, Zaire-Emery; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). Pelatih: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings; Buendia, Madjo (72' Abraham). Pelatih: Emery


    WASIT: Artan (Somalia)

    KARTU KUNING: Pau Torres (A), Joao Gomes (A), McGinn (A)

    KARTU MERAH:

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