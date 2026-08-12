95' - Peluang sundulan Buendia: dia menyambar di tiang dekat, tetapi tidak mendapatkan putaran yang tepat saat menanduk bola dan mengarahkannya ke luar

90' - Tembakan kaki kiri lemah dari Dembele ditangkap Bizot di bawah

74' - Joao Gomes mencoba lewat sebuah tembakan keras yang diblok pertahanan

70' - Bizot menepis tembakan sangat keras Nuno Mendes dari luar kotak penalti

62' - Hemmings mencoba dengan tembakan keras, tetapi Safonov menepisnya

61' - Doué, yang lolos di batas offside, mencetak gol kedua PSG dengan tembakan kaki kiri melengkung dari jarak dekat. Pemeriksaan VAR mengesahkan gol tersebut

59' - Percobaan sundulan Buendia, dengan bola melambung tinggi

50' - McGinn mencoba dengan kaki kiri ke tiang jauh dan dibalas dengan penyelamatan Safonov

45' - Setelah begitu banyak peluang lewat sundulan, kali ini Madjo mencetak gol, dengan sentuhan voli kaki kiri, sambil terjatuh dan dalam duel

41' - Madjo lagi lewat sundulan: kali ini peluangnya mudah, dan kesalahannya sangat besar

35' - Madjo kembali mencoba, dengan tembakan kaki kanan melengkung ke tiang jauh yang berakhir di luar

28' - Lewat sundulan, Madjo yang baru berusia 17 tahun nyaris mencetak gol

20' - Dalam kelanjutan serangan, bola kembali ke Kvaratskhelia, yang melepaskan tembakan kaki kanan setengah tinggi ke tiang dekat, menaklukkan Bizot yang terlambat dalam upaya penyelamatan

19' - Kvaratskhelia memberikan umpan kepada Doué, yang tembakannya dibelokkan seorang bek lalu diamankan Bizot

13' - Tembakan kaki kanan Kamara dari luar kotak penalti melenceng tipis

11' - Tembakan Vitinha dari jarak jauh melambung sangat tinggi