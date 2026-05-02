AFP
Diterjemahkan oleh
PSG harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan menjelang laga besar Liga Champions melawan Bayern, sementara Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia diberi waktu istirahat
Luis Enrique lebih mengutamakan pertandingan di Munich daripada tugas-tugas di liga
Luis Enrique tidak menyembunyikan prioritasnya pada Sabtu lalu, dengan melakukan sembilan pergantian pemain yang mengejutkan pada susunan tim yang menghadapi Bayern Munich awal pekan ini. Dengan keunggulan tipis 5-4 yang harus dipertahankan pada leg kedua di Allianz Arena, pelatih asal Spanyol itu memilih untuk menempatkan Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia di bangku cadangan sepanjang pertandingan.
Keduanya, yang masing-masing mencetak dua gol pada leg pertama melawan raksasa Bundesliga itu, bergabung dengan Vitinha di pinggir lapangan, yang sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan. Sebagai gantinya, penonton di Parc des Princes disuguhi sejumlah wajah baru, termasuk kiper berusia 19 tahun Renato Marin dan debutan remaja Pierre Mounguengue.
- AFP
Para pemain Paris yang baru saja berganti formasi kesulitan menemukan ritme permainan
Pertandingan dimulai dengan gemilang bagi tuan rumah ketika Ibrahim Mbaye mencetak gol lewat tendangan beruntung di awal laga. Namun, komposisi tim PSG yang terpaksa dirotasi segera terlihat jelas saat Lorient—tim yang telah menjadi momok bagi Paris dalam beberapa musim terakhir—mulai menemukan ritme permainan melalui gol penyama kedudukan yang tajam dari Pablo Pagis.
Warren Zaire-Emery, yang dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan, tampaknya telah menyelamatkan muka PSG ketika ia mengembalikan keunggulan timnya tak lama setelah masuk. Namun, kelemahan pertahanan lini belakang yang dirotasi kembali terungkap ketika pemain muda Mounguengue melakukan kesalahan fatal, yang memungkinkan Aiyegun Tosin menyamakan skor untuk kedua kalinya.
Drama VAR di menit-menit akhir menyelamatkan Lorient
Momen-momen akhir pertandingan diwarnai oleh insiden kontroversial yang sejenak tampak akan memberikan PSG kemenangan yang tidak pantas. Wasit awalnya menunjuk titik penalti pada masa tambahan waktu atas apa yang tampak seperti pelanggaran tangan di kotak penalti Lorient, yang memicu protes dari tim tamu yang bersikeras bahwa tidak ada kontak sama sekali.
Setelah intervensi VAR yang cukup lama, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan, membuat para pendukung tuan rumah kecewa. Ini merupakan akhir yang pantas bagi penampilan yang tidak konsisten dari pemimpin klasemen Ligue 1, yang kini gagal mengalahkan tim asal Brittany tersebut dalam dua pertemuan liga musim ini.
- AFP
Harapan Lens untuk meraih gelar masih tetap terbuka
Meskipun hasil imbang ini tak banyak mengubah prediksi bahwa PSG akan kehilangan gelar juara domestik, hal itu tetap membuat Lens—yang masih memiliki empat laga tersisa—tetap dalam perburuan gelar. Selisih poin tetap tujuh; setiap kegagalan lagi dari pasukan Luis Enrique bisa membuat akhir musim menjadi menegangkan bagi tim yang sedang mengejar gelar juara Prancis kelima berturut-turut.