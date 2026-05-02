PSG harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan menjelang laga besar Liga Champions melawan Bayern, sementara Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia diberi waktu istirahat

Luis Enrique tidak menyembunyikan prioritasnya pada Sabtu lalu, dengan melakukan sembilan pergantian pemain yang mengejutkan pada susunan tim yang menghadapi Bayern Munich awal pekan ini. Dengan keunggulan tipis 5-4 yang harus dipertahankan pada leg kedua di Allianz Arena, pelatih asal Spanyol itu memilih untuk menempatkan Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Keduanya, yang masing-masing mencetak dua gol pada leg pertama melawan raksasa Bundesliga itu, bergabung dengan Vitinha di pinggir lapangan, yang sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan. Sebagai gantinya, penonton di Parc des Princes disuguhi sejumlah wajah baru, termasuk kiper berusia 19 tahun Renato Marin dan debutan remaja Pierre Mounguengue.