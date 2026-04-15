PSG 'harus berjuang keras' melawan Liverpool, sementara Ousmane Dembele, pencetak dua gol, memberikan tanggapannya usai kemenangan di Liga Champions di Anfield

Meskipun tiba di Merseyside dengan keunggulan dua gol, tim asuhan Luis Enrique sadar bahwa atmosfer di Anfield akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan pertahanan mereka. Juara Eropa bertahan itu terdesak selama babak kedua yang penuh ketegangan, namun dua gol di menit-menit akhir memastikan tidak ada comeback bersejarah bagi The Reds. PSG akhirnya pulang dengan kemenangan agregat 4-0 yang meyakinkan, menyingkirkan Liverpool untuk tahun kedua berturut-turut.

Dembele, yang menjadi pembeda pada malam itu dengan dua golnya yang mematikan, mengakui bahwa kemenangan tersebut membutuhkan ketangguhan yang luar biasa. Berbicara setelah peluit akhir, sang pemain sayap tetap rendah hati mengenai penampilannya, menegaskan bahwa kesulitan tugas selalu diharapkan pada level kompetisi ini.