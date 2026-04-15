AFP
PSG 'harus berjuang keras' melawan Liverpool, sementara Ousmane Dembele, pencetak dua gol, memberikan tanggapannya usai kemenangan di Liga Champions di Anfield
Juara selalu menemukan cara untuk menang
Meskipun tiba di Merseyside dengan keunggulan dua gol, tim asuhan Luis Enrique sadar bahwa atmosfer di Anfield akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan pertahanan mereka. Juara Eropa bertahan itu terdesak selama babak kedua yang penuh ketegangan, namun dua gol di menit-menit akhir memastikan tidak ada comeback bersejarah bagi The Reds. PSG akhirnya pulang dengan kemenangan agregat 4-0 yang meyakinkan, menyingkirkan Liverpool untuk tahun kedua berturut-turut.
Dembele, yang menjadi pembeda pada malam itu dengan dua golnya yang mematikan, mengakui bahwa kemenangan tersebut membutuhkan ketangguhan yang luar biasa. Berbicara setelah peluit akhir, sang pemain sayap tetap rendah hati mengenai penampilannya, menegaskan bahwa kesulitan tugas selalu diharapkan pada level kompetisi ini.
Dembele menanggapi laga di Anfield
"Meskipun kami menang 2-0 di leg pertama, kami tahu ini akan sulit," kata Dembele kepada Canal+. "Lagipula, tidak ada pertandingan yang mudah di Liga Champions. Anda harus berjuang keras untuk melaju jauh di kompetisi ini. Di babak pertama, kami memiliki peluang, kami cukup menguasai permainan. Di babak kedua, situasinya lebih rumit, tapi itu wajar. Ini Liga Champions, di sini hanya ada tim-tim hebat. Kami keluar dari laga dua leg ini dengan dua kemenangan, yang sangat bagus."
Ketajaman sang pemain Prancis menjadi landasan yang sempurna bagi PSG untuk melanjutkan pertahanan gelar mereka. Secara pribadi, sang penyerang bertekad untuk mempertahankan momentum ini saat musim mendekati puncaknya. “Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk PSG. Saya berharap bisa mengakhiri musim ini dengan sangat baik. Ada beberapa pertandingan penting yang akan datang,” tambahnya.
Aksi heroik di lini pertahanan terbukti sangat penting
Meskipun Dembele menjadi sorotan berkat dua golnya, kemenangan ini dibangun di atas fondasi pertahanan yang solid. Kapten Marquinhos melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang pada awal pertandingan yang menjaga skor tetap imbang saat momentum tampaknya mulai berpihak pada tuan rumah. Pemain asal Brasil itu tampak bersuka cita setelah pertandingan, dan mengaku bahwa intervensinya terasa lebih berarti daripada mencetak gol sendiri.
"Bagi seorang bek, itu lebih baik daripada mencetak gol! Itu adalah momen yang paling saya nikmati," kata Marquinhos setelah penampilan gemilangnya di lini pertahanan. "Safonov melakukan penyelamatan pertama, ada bola kedua, saya berbalik dan melihat [Virgil] van Dijk datang. Saya hanya memiliki refleks untuk melemparkan diri ke arah bola dan mencoba menyelamatkannya. Ini adalah detail-detail yang mengubah jalannya pertandingan."
Menuju babak semifinal
Hasil ini membawa PSG melaju ke babak empat besar, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari laga sengit antara Bayern Munich dan Real Madrid. Fokus kini kembali ke kompetisi domestik, karena PSG harus menghadapi jadwal padat tiga laga Ligue 1 dalam enam hari melawan Lyon, Nantes, dan Angers sebelum semifinal. Namun, tujuan utama klub yang didukung Qatar ini tetap jelas. Dengan Dembele dalam performa terbaik dan pertahanan yang tak tergoyahkan, trofi Liga Champions kedua secara berturut-turut tetap menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi klub ibu kota ini.