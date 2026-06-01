Upaya untuk mendatangkan Aleksey Batrakov hampir mencapai kesepakatan, menurut perwakilan sang pemain, Dmitry Cheltsov. Dalam wawancara di acara televisi Rusia Comment Show, sang agen memberikan pembaruan yang sangat transparan mengenai perkembangan negosiasi antara Lokomotiv Moscow dan klub raksasa Ligue 1 tersebut.

Cheltsov menegaskan bahwa kepindahan ini hampir pasti terjadi, sambil menjelaskan komunikasi intensif yang telah berlangsung antara kedua klub. "Sudah saatnya untuk mengatakan bahwa 95% Batrakov akan bergabung dengan PSG. Pimpinan PSG dan Lokomotiv telah melakukan lebih dari 10 kali komunikasi via telepon. Minggu ini, Campos akan bertolak ke Moskow untuk menyelesaikan transfer tersebut. Saat ini, hanya keajaiban yang bisa menggagalkan transaksi ini: €25 juta untuk transfer, sekitar €5 hingga €6 juta untuk gaji," ungkap sang agen.