PSG hampir merekrut gelandang asal Rusia dalam kesepakatan senilai €25 juta, sementara agennya mengungkapkan bahwa transfer tersebut 'sudah 95% rampung'
Agen mengonfirmasi bahwa negosiasi telah memasuki tahap lanjut
Upaya untuk mendatangkan Aleksey Batrakov hampir mencapai kesepakatan, menurut perwakilan sang pemain, Dmitry Cheltsov. Dalam wawancara di acara televisi Rusia Comment Show, sang agen memberikan pembaruan yang sangat transparan mengenai perkembangan negosiasi antara Lokomotiv Moscow dan klub raksasa Ligue 1 tersebut.
Cheltsov menegaskan bahwa kepindahan ini hampir pasti terjadi, sambil menjelaskan komunikasi intensif yang telah berlangsung antara kedua klub. "Sudah saatnya untuk mengatakan bahwa 95% Batrakov akan bergabung dengan PSG. Pimpinan PSG dan Lokomotiv telah melakukan lebih dari 10 kali komunikasi via telepon. Minggu ini, Campos akan bertolak ke Moskow untuk menyelesaikan transfer tersebut. Saat ini, hanya keajaiban yang bisa menggagalkan transaksi ini: €25 juta untuk transfer, sekitar €5 hingga €6 juta untuk gaji," ungkap sang agen.
Luis Campos memimpin serangan terakhir
Keterlibatan Luis Campos merupakan sinyal jelas akan niat PSG untuk segera menuntaskan kesepakatan ini. Rencana kunjungan penasihat olahraga tersebut ke ibu kota Rusia mengindikasikan bahwa detail struktural terakhir dari paket senilai €25 juta adalah satu-satunya kendala yang tersisa sebelum transfer ini diumumkan secara resmi.
Pendekatan proaktif di bursa transfer ini dilakukan setelah kemenangan bersejarah PSG di Liga Champions, yang membuktikan bahwa klub ini tetap haus akan talenta baru untuk memperkuat skuad. Dengan merekrut Batrakov, PSG melanjutkan tren untuk menjajaki pasar Rusia, menyusul integrasi yang sukses sebelumnya terhadap kiper Matvey Safonov.
Sesuai dengan profil Enrique
Batrakov bukan sekadar target komersial; ia sesuai dengan profil taktis spesifik yang dibutuhkan oleh pelatih kepala Luis Enrique. Di usianya yang baru 20 tahun, gelandang ini menawarkan keserbagunaan dan kemampuan teknis yang telah menjadi ciri khas strategi perekrutan PSG saat ini di era Enrique-Campos.
Catatan sang pemain muda di Rusia sungguh sensasional, membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Selama musim terakhirnya bersama Lokomotiv Moscow, gelandang serang ini mencetak 17 gol dan 13 assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi.
Era baru dalam perekrutan
Penandatanganan pemain muda berbakat asal Rusia ini menandai perubahan dalam cara klub asal Paris tersebut beroperasi, yang kini beralih dari nama-nama besar "Galactico" ke pemain muda berpotensi tinggi. Kemampuan Batrakov untuk bermain di berbagai posisi di sepertiga akhir lapangan menjadikannya aset berharga untuk musim Ligue 1 yang panjang dan kompetisi Eropa yang akan datang.
Jika 5% terakhir dari kesepakatan ini diselesaikan sesuai rencana pada minggu ini, Batrakov akan menjadi rekrutan utama pertama pada bursa transfer musim panas ini. Dengan paket gaji yang dilaporkan mencapai €6 juta, klub ini menaruh kepercayaan besar pada pemain berusia 20 tahun ini untuk menjadi motor kreativitas tim berikutnya di Parc des Princes.