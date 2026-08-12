PSG berada di ambang menuntaskan transfer Torres dari Barcelona. Menurut Sport, klub Paris itu telah mencapai kesepakatan prinsip dengan raksasa Catalunya tersebut untuk total paket senilai €55 juta, termasuk bonus. Tim Prancis itu awalnya melihat tawaran €40 juta ditolak oleh Blugrana sebelum menaikkan tawaran mereka menjadi €50 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus tambahan. Jumlah tersebut sama dengan biaya yang dibayarkan Barcelona untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu pada 2021.

Torres datang sebagai pengganti langsung striker Goncalo Ramos, yang hengkang ke AC Milan pada awal musim panas ini. Transfer itu mengisi kekosongan penting di lini serang PSG setelah penyerang Portugal tersebut pergi.