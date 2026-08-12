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PSG hampir merampungkan langkah sensasional senilai €55 juta untuk pahlawan Piala Dunia
PSG sepakat dengan kesepakatan €55 juta untuk Torres
PSG berada di ambang menuntaskan transfer Torres dari Barcelona. Menurut Sport, klub Paris itu telah mencapai kesepakatan prinsip dengan raksasa Catalunya tersebut untuk total paket senilai €55 juta, termasuk bonus. Tim Prancis itu awalnya melihat tawaran €40 juta ditolak oleh Blugrana sebelum menaikkan tawaran mereka menjadi €50 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus tambahan. Jumlah tersebut sama dengan biaya yang dibayarkan Barcelona untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu pada 2021.
Torres datang sebagai pengganti langsung striker Goncalo Ramos, yang hengkang ke AC Milan pada awal musim panas ini. Transfer itu mengisi kekosongan penting di lini serang PSG setelah penyerang Portugal tersebut pergi.
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Reuni dengan Enrique membujuk penyerang Spanyol
Faktor kunci di balik kepindahan ini adalah kehadiran Enrique, yang melatih Torres selama masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Spanyol. Manajer PSG itu secara pribadi menelepon sang penyerang untuk memaparkan proyek taktisnya dan menjanjikan menit bermain yang signifikan melalui rotasi skuad.
Sang manajer secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh kepada Torres di level internasional bahkan ketika penyerang itu menghadapi kritik publik yang besar. Keduanya juga memiliki sejarah pribadi, karena pahlawan final Piala Dunia 2026 itu sebelumnya pernah berpacaran dengan putri sang pelatih. Rasa saling menghormati yang kuat di antara mereka membantu meyakinkan Torres untuk memilih Paris ketimbang tetap di Catalunya. Intervensi langsung sang manajer terbukti menjadi faktor penentu dalam mengamankan komitmen sang penyerang.
Kurang dihargai di Barcelona meski tampil impresif
Torres menikmati kampanye 2025-26 yang produktif bersama Barcelona, dengan mencetak 16 gol dalam 33 penampilan di La Liga. Ia semakin mengangkat reputasinya dengan memainkan peran utama dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, serta mencetak gol di final.
Terlepas dari penampilan kuatnya, pemain berusia 26 tahun itu menolak proposal perpanjangan kontrak dari petinggi Barcelona. Torres merasa kurang dihargai oleh manajemen klub dan memutuskan bahwa perubahan suasana diperlukan untuk kariernya. Keputusannya untuk pergi membuat Barcelona harus mencari solusi, meski sang pemain tetap populer di kalangan rekan-rekannya di ruang ganti Barcelona sepanjang masa baktinya.
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Formalitas akhir masih harus diselesaikan sebelum tes medis di Paris
Kini hanya formalitas administratif terakhir yang memisahkan Torres dari status resmi sebagai pemain PSG. Dengan kesepakatan yang sudah terjalin antara kedua klub, transfer ini diperkirakan akan rampung dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan.
Torres dijadwalkan melapor ke pusat latihan Barcelona pada Rabu. Namun, ia terutama akan datang untuk menyampaikan salam perpisahan terakhir kepada rekan-rekan setim dan staf sebelum terbang ke Prancis. Setibanya di Paris, pemain internasional Spanyol itu akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak barunya, memberi Enrique satu lagi senjata serang yang tangguh.
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