PSG hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Luis Enrique, di mana pelatih asal Spanyol itu akan menjadi salah satu manajer dengan gaji tertinggi di Eropa

Harapan semakin tinggi setelah negosiasi berbulan-bulan antara klub dan sang manajer. Meskipun kontrak Luis Enrique saat ini sebelumnya telah diperpanjang hingga 2027, laporan terbaru dari RMC menunjukkan bahwa PSG bertekad untuk mempertahankan jasanya lebih lama lagi. Kesepakatan baru tersebut akan mengikat mantan pelatih Barcelona itu dengan juara Ligue 1 selama empat tahun ke depan, sehingga masa depannya selaras dengan visi strategis klub.

Petinggi klub di Paris, yang dipimpin oleh presiden Nasser Al-Khelaifi, sangat ingin menyelesaikan semua detail sebelum akhir musim ini. Klub begitu berkomitmen pada sang pelatih hingga mereka bahkan membantunya dalam urusan pribadi, seperti mencari tempat tinggal baru di Neuilly untuk memastikan keluarganya merasa senyaman mungkin di Prancis.



