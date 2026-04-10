AFP
PSG hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Luis Enrique, di mana pelatih asal Spanyol itu akan menjadi salah satu manajer dengan gaji tertinggi di Eropa
Komitmen jangka panjang hingga tahun 2030
Harapan semakin tinggi setelah negosiasi berbulan-bulan antara klub dan sang manajer. Meskipun kontrak Luis Enrique saat ini sebelumnya telah diperpanjang hingga 2027, laporan terbaru dari RMC menunjukkan bahwa PSG bertekad untuk mempertahankan jasanya lebih lama lagi. Kesepakatan baru tersebut akan mengikat mantan pelatih Barcelona itu dengan juara Ligue 1 selama empat tahun ke depan, sehingga masa depannya selaras dengan visi strategis klub.
Petinggi klub di Paris, yang dipimpin oleh presiden Nasser Al-Khelaifi, sangat ingin menyelesaikan semua detail sebelum akhir musim ini. Klub begitu berkomitmen pada sang pelatih hingga mereka bahkan membantunya dalam urusan pribadi, seperti mencari tempat tinggal baru di Neuilly untuk memastikan keluarganya merasa senyaman mungkin di Prancis.
Di kalangan elit manajerial Eropa
Aspek finansial dari kesepakatan ini juga tak kalah pentingnya. Perpanjangan kontrak yang diusulkan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, yang akan menempatkan Luis Enrique di jajaran tiga manajer dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola Eropa.
Meskipun angka-angka yang terlibat sangat besar, orang-orang terdekat sang pelatih menegaskan bahwa ia lebih fokus pada proyek dan kesejahteraan keluarganya daripada sekadar mengejar gaji setinggi mungkin. Ia dilaporkan bahkan tidak menanyakan tentang penghasilan spesifik dari tokoh-tokoh terkemuka lainnya di dalam klub.
Imbalan finansial ini muncul setelah periode kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kepemimpinannya. Pada Februari 2025, PSG mengambil langkah untuk memberi penghargaan kepada beberapa pilar utama tim, dan Luis Enrique berada di pusat gelombang tersebut.
Kekecewaan meski meraih kesuksesan di Eropa
Meskipun negosiasi kontrak terus berlanjut, Luis Enrique tetap tampil sebagai sosok perfeksionis di pinggir lapangan. Bahkan setelah meraih kemenangan telak 2-0 atas Liverpool pada leg pertama perempat final Liga Champions, pelatih asal Spanyol itu sama sekali tidak puas.
“Tentu saja ini disayangkan. Kami bermain sangat baik, kami pantas mencetak lebih banyak gol, dan menurut saya ini disayangkan karena kami melakukan beberapa hal yang sangat jelas di babak kedua. Tapi ini Liga Champions, dan Anda harus ingat masih ada leg kedua, tapi kami senang,” katanya kepada Canal+.
Visi olahraga yang terpadu
Waktu perpanjangan kontrak ini juga direncanakan untuk menciptakan kesatuan kepemimpinan di jajaran puncak departemen olahraga klub. Dengan memperpanjang kontrak Luis Enrique hingga 2030, PSG akan menyelaraskan masa jabatannya dengan masa jabatan penasihat sepak bola Luis Campos. Keduanya telah membangun hubungan kerja yang kuat, beralih dari era 'bling-bling' di masa lalu menuju strategi perekrutan yang lebih disiplin dan berorientasi pada pemain muda.
Keharmonisan antara Luis Enrique, Campos, dan Al-Khelaifi dipandang sebagai unsur penting bagi upaya berkelanjutan PSG dalam mengejar kejayaan di Eropa. Dengan beberapa pemain kunci seperti Vitinha dan Achraf Hakimi yang juga terikat kontrak jangka panjang, klub yakin mereka akhirnya telah menemukan sosok manajerial yang tepat untuk memimpin skuad yang terus berkembang ini menuju dekade berikutnya.