PSG diprediksi akan ikut bersaing dengan Arsenal, Barcelona, dan Chelsea dalam perebutan Julian Alvarez setelah sang striker memberi isyarat akan hengkang dari Atletico Madrid

Kembalinya performa Alvarez terjadi setelah masa paceklik di awal 2026, di mana ia hanya mencetak tiga gol sejak awal tahun sebelum mencetak dua gol di ajang Eropa. Membahas kembalinya performa terbaiknya, ia menambahkan: “Ini membantu saya secara pribadi, tapi saya selalu baik-baik saja. Ini hanya soal tren; ada masa ketika saya tidak bisa mencetak gol, tapi saya selalu memberikan 100 persen. Rekan-rekan setim saya tahu itu dan menghargainya. Itulah yang bisa saya lakukan. Bermain lebih baik atau lebih buruk adalah bagian dari sepak bola. Hal itu memang tidak terjadi pada saya, tetapi sebagai seorang striker, dan mengingat apa yang saya wakili serta apa yang saya rasakan untuk tim ini, saya ingin berkontribusi dengan gol dan assist.”