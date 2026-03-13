AFP
PSG diprediksi akan ikut bersaing dengan Arsenal, Barcelona, dan Chelsea dalam perebutan Julian Alvarez setelah sang striker memberi isyarat akan hengkang dari Atletico Madrid
Visi taktis Luis Enrique dan minat dari Paris
Perburuan untuk merekrut Alvarez mengalami perkembangan dramatis dengan munculnya PSG sebagai pesaing serius, menurut jurnalis Prancis Romain Collet Gaudin. Setelah penampilannya yang memukau di Liga Champions melawan Tottenham, laporan menyebutkan bahwa Luis Enrique sangat mengagumi keserbagunaan dan etos kerja sang penyerang. PSG memandang pemenang Piala Dunia ini sebagai tambahan yang transformatif bagi lini serang mereka, dan berpotensi bersaing dengan Barcelona—yang memandangnya sebagai penerus Robert Lewandowski—serta raksasa Liga Premier Arsenal dan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangannya.
Penampilan gemilang di Liga Champions membuat para peminat waspada
Spekulasi transfer semakin memanas setelah Alvarez menghancurkan Spurs dalam kemenangan bersejarah 5-2 pada leg pertama. Memanfaatkan kesalahan tim asuhan Igor Tudor, Alvarez mencetak dua gol pada malam itu. Terlepas dari semua keributan itu, Alvarez berusaha tetap rendah hati setelah pertandingan, dengan mengatakan: "Saya tidak punya komentar apa-apa. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan, ada banyak pembicaraan di media sosial juga, semua orang memposting pendapat mereka, semuanya menjadi heboh. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya baik-baik saja di sini, sangat bahagia, berkompetisi di semua kompetisi. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya omong kosong. Hal itu dibesar-besarkan. Saya bahagia di Atletico, puas, dan terus berjuang."
Ketidakjelasan mengenai langkah selanjutnya
Meskipun ia mengaku bahagia di Atletico, penolakan pemain berusia 26 tahun itu untuk menutup kemungkinan pindah telah membuat PSG dan klub-klub lain tetap waspada. Ketika ditanya lebih lanjut apakah ia bisa bergabung dengan tim lain pada musim 2026-27, ia mengakui: "Apa yang saya tahu? Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu. Saya sangat bahagia di sini. Itu adalah pertanyaan yang terus muncul, tapi saya bahagia. Saya fokus pada hari demi hari, berusaha untuk berkembang dan memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang klub. Saya sangat bersyukur. Orang-orang menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya, dan saya sangat bahagia."
Menemukan kembali keunggulan klinis pada waktu yang tepat
Kembalinya performa Alvarez terjadi setelah masa paceklik di awal 2026, di mana ia hanya mencetak tiga gol sejak awal tahun sebelum mencetak dua gol di ajang Eropa. Membahas kembalinya performa terbaiknya, ia menambahkan: “Ini membantu saya secara pribadi, tapi saya selalu baik-baik saja. Ini hanya soal tren; ada masa ketika saya tidak bisa mencetak gol, tapi saya selalu memberikan 100 persen. Rekan-rekan setim saya tahu itu dan menghargainya. Itulah yang bisa saya lakukan. Bermain lebih baik atau lebih buruk adalah bagian dari sepak bola. Hal itu memang tidak terjadi pada saya, tetapi sebagai seorang striker, dan mengingat apa yang saya wakili serta apa yang saya rasakan untuk tim ini, saya ingin berkontribusi dengan gol dan assist.”
