PSG dan klub-klub raksasa Liga Premier waspada penuh karena Eduardo Camavinga mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid di tengah minimnya kesempatan bermain sebagai starter
Klub-klub besar Eropa memantau perkembangan di Bernabeu
Masa depan Camavinga di Real Madrid semakin tidak jelas. Laporan dari AS menyebutkan bahwa meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil baik oleh sang pemain maupun klub, situasi terkini di Valdebebas telah memicu pertimbangan serius. Masa ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian, dengan Paris Saint-Germain dan beberapa klub besar Liga Premier dilaporkan telah memasukkan gelandang tersebut ke dalam radar mereka.
Di Inggris, daya tarik Liga Premier dikatakan menjadi daya tarik yang signifikan bagi pemain asal Prancis ini, yang atribut fisik dan fleksibilitas taktisnya dipandang sangat cocok untuk divisi dengan intensitas tinggi tersebut. Sementara itu, PSG memandang bintang kelahiran Cabinda ini sebagai 'pemanis' potensial untuk lini tengah yang sudah dipenuhi talenta seperti Vitinha dan Joao Neves.
Kekecewaan akibat peran yang tidak konsisten
Serangkaian cedera yang tidak menguntungkan telah mengganggu ritme permainan Camavinga musim ini. Namun, meski dalam kondisi bugar sepenuhnya, ia masih kesulitan mengamankan tempat di starting XI. Kemampuannya yang serba bisa justru menjadi hambatan karena ia terus-menerus dipindahkan antara posisi gelandang bertahan, sayap palsu, dan bahkan bek kiri.
Pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 34 pertandingan musim ini, tetapi ia sering kali duduk di bangku cadangan saat pertandingan-pertandingan besar tiba. Di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa, yang mengambil alih setelah pemecatan Xabi Alonso pada Januari, poros lini tengah yang lebih disukai sering kali menampilkan Thiago Pitarch dan Aurelien Tchouameni. Peran sekunder ini dilaporkan membuat mantan pemain berbakat Rennes tersebut merasa tidak puas dengan statusnya saat ini di skuad.
Kemungkinan hengkang di musim panas semakin mendekat
Suasana di ruang ganti Madrid dilaporkan sedang berubah, dengan semakin kuatnya perasaan di antara rekan-rekan setimnya bahwa Camavinga mungkin akan hengkang pada musim panas ini. Kurangnya perkembangan yang jelas dalam perannya sebagai pemimpin di lapangan telah memunculkan spekulasi bahwa Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran sekitar €50 juta (£43,7 juta/$57 juta) untuk sang pemain. Waktunya pun sangat sensitif mengingat Piala Dunia yang akan datang. Minit bermain Camavinga yang terbatas di Madrid telah berdampak pada berkurangnya perannya di tim nasional Prancis, di mana ia hanya bermain selama 30 menit selama jeda internasional baru-baru ini.
Minat PSG kembali muncul
Ketertarikan PSG terhadap gelandang tersebut bukanlah hal baru. Juara Ligue 1 itu telah mengagumi Camavinga sejak penampilannya yang menonjol saat berusia 16 tahun bersama Rennes melawan mereka pada 2019. Meskipun Real Madrid akhirnya berhasil merekrutnya pada 2021, minat dari Paris tak pernah benar-benar surut. Kini, dengan masa depan sang gelandang yang tampak semakin tak menentu, mereka siap menghidupkan kembali upaya mereka untuk mendatangkannya.
Seiring musim memasuki tahap akhir, tekanan kini ada pada pemain dan klub untuk menemukan solusi. Apakah Camavinga mampu berjuang kembali ke posisi starter atau memilih menjadi bintang utama dalam perombakan besar-besaran musim panas masih harus dilihat. Dengan Premier League dan PSG menunggu di belakang layar, bola kini sepenuhnya berada di tangan Real Madrid untuk memutuskan apakah mereka siap melepas talenta sekelas Camavinga dari Bernabeu.