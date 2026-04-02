PSG dan klub-klub raksasa Liga Premier waspada penuh karena Eduardo Camavinga mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid di tengah minimnya kesempatan bermain sebagai starter

Masa depan Camavinga di Real Madrid semakin tidak jelas. Laporan dari AS menyebutkan bahwa meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil baik oleh sang pemain maupun klub, situasi terkini di Valdebebas telah memicu pertimbangan serius. Masa ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian, dengan Paris Saint-Germain dan beberapa klub besar Liga Premier dilaporkan telah memasukkan gelandang tersebut ke dalam radar mereka.

Di Inggris, daya tarik Liga Premier dikatakan menjadi daya tarik yang signifikan bagi pemain asal Prancis ini, yang atribut fisik dan fleksibilitas taktisnya dipandang sangat cocok untuk divisi dengan intensitas tinggi tersebut. Sementara itu, PSG memandang bintang kelahiran Cabinda ini sebagai 'pemanis' potensial untuk lini tengah yang sudah dipenuhi talenta seperti Vitinha dan Joao Neves.