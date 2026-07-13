PSG dan Aston Villa mencapai kesepakatan terkait transfer Lucas Digne, seiring bintang Prancis itu semakin dekat dengan kepindahan dengan harga terjangkau ke juara Eropa

PSG telah secara resmi memberi tahu Aston Villa bahwa mereka berniat membayar klausul pelepasan Digne. Pemain internasional Prancis berusia 32 tahun itu telah menjadi prioritas utama bagi Luis Enrique, seiring upaya klub untuk memperkuat lini pertahanannya menjelang musim yang krusial pasca kesuksesan mereka di ajang Eropa baru-baru ini.

Menurut The Athletic, kesepakatan ini menandai langkah cepat bagi juara Liga Champions dua kali berturut-turut tersebut. Meskipun Digne masih terikat kontrak di Villa Park hingga 2028, klausul tersebut – yang ditetapkan sekitar €10 juta – menjadikannya tawaran yang sangat menggiurkan bagi klub asal Paris yang sedang mencari pemain berpengalaman sebagai tambahan skuad.







