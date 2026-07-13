Getty Images Sport
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PSG dan Aston Villa mencapai kesepakatan terkait transfer Lucas Digne, seiring bintang Prancis itu semakin dekat dengan kepindahan dengan harga terjangkau ke juara Eropa
Klausul pelepasan bintang Villa telah diaktifkan
PSG telah secara resmi memberi tahu Aston Villa bahwa mereka berniat membayar klausul pelepasan Digne. Pemain internasional Prancis berusia 32 tahun itu telah menjadi prioritas utama bagi Luis Enrique, seiring upaya klub untuk memperkuat lini pertahanannya menjelang musim yang krusial pasca kesuksesan mereka di ajang Eropa baru-baru ini.
Menurut The Athletic, kesepakatan ini menandai langkah cepat bagi juara Liga Champions dua kali berturut-turut tersebut. Meskipun Digne masih terikat kontrak di Villa Park hingga 2028, klausul tersebut – yang ditetapkan sekitar €10 juta – menjadikannya tawaran yang sangat menggiurkan bagi klub asal Paris yang sedang mencari pemain berpengalaman sebagai tambahan skuad.
- Getty Images Sport
Prioritas Villa kini bergeser ke Maatsen sebagai bek kiri
Pelatih The Villans, Unai Emery, sangat mengandalkan Digne sepanjang musim lalu, memberinya kesempatan bermain dalam 32 laga Liga Premier dan 11 penampilan dalam perjalanan Villa yang gemilang di Liga Europa, termasuk di laga final itu sendiri. Namun, terlepas dari waktu bermain yang rutin itu, perencanaan jangka panjang klub untuk posisi bek kiri berpusat pada Ian Maatsen, pemain cadangan berusia 24 tahun yang kini muncul sebagai pilihan utama ke depannya.
Perubahan pemikiran tersebut sudah mulai memengaruhi aktivitas transfer Villa, dengan klub tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan AC Milan terkait kesepakatan untuk Pervis Estupinan, mantan pemain Brighton, karena mereka ingin menambah kedalaman skuad di belakang Maatsen.
Meninggalkan Villa Park dengan penuh semangat
Jika transfer ini terlaksana sesuai harapan, Digne akan meninggalkan Birmingham dengan kepala tegak. Setelah bergabung dengan Villa dari Everton pada tahun 2022, ia memainkan peran krusial dalam kebangkitan klub belakangan ini serta kesuksesan mereka di kancah Eropa. Digne akan meninggalkan Aston Villa sebagai juara Liga Europa, sebuah akhir yang pantas bagi masa baktinya di Midlands.
Menurut RMC Sport, Digne akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan PSG, yang bertekad untuk melanjutkan dominasi mereka baik di kancah domestik maupun Eropa. Transfer ini berpotensi membuat Digne berhadapan dengan mantan klubnya hampir seketika, karena PSG dijadwalkan bertanding melawan Aston Villa di UEFA Super Cup pada 12 Agustus.
- AFP
Tielemans juga semakin mendekati kepergiannya dari Old Trafford
Villa juga dihadapkan pada kemungkinan kehilangan Youri Tielemans pada musim panas ini; gelandang tersebut sedang menjalani pembicaraan lanjutan terkait kepindahannya ke Manchester United. Tielemans juga memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, yang ditetapkan sebesar £35 juta, sehingga Villa tidak memiliki banyak daya tawar untuk mempertahankan pemain timnas Belgia tersebut jika United memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut, mengingat Setan Merah berupaya menyelesaikan kesepakatan ini sebelum dimulainya pramusim.
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