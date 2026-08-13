Menurut Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain dan Barcelona telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer Torres ke juara Prancis tersebut. Penyerang berusia 26 tahun itu siap meninggalkan La Liga untuk Ligue 1 dalam kesepakatan bernilai sedikit di bawah €50 juta, dengan biaya transfer terdiri dari jumlah tetap dan tanpa variabel tambahan terkait performa yang dimasukkan dalam paket final. Kepindahan ini akan membuat Torres bereuni dengan pelatih kepala PSG Luis Enrique, yang pernah menanganinya saat ia membela tim nasional Spanyol.

Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi Torres, yang dilaporkan sudah menyetujui persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi lima tahun dengan raksasa Paris tersebut. Untuk memuluskan tahap akhir kepindahan ini, penyerang kelahiran Valencia itu meminta izin kepada Barcelona melalui perwakilannya untuk melewatkan jadwal kembali berlatih di bawah Hansi Flick pada Rabu.