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PSG capai kesepakatan untuk merekrut Ferran Torres dari Barcelona dalam transfer senilai €50 juta
Luis Enrique bereuni dengan penyerang Spanyol
Menurut Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain dan Barcelona telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer Torres ke juara Prancis tersebut. Penyerang berusia 26 tahun itu siap meninggalkan La Liga untuk Ligue 1 dalam kesepakatan bernilai sedikit di bawah €50 juta, dengan biaya transfer terdiri dari jumlah tetap dan tanpa variabel tambahan terkait performa yang dimasukkan dalam paket final. Kepindahan ini akan membuat Torres bereuni dengan pelatih kepala PSG Luis Enrique, yang pernah menanganinya saat ia membela tim nasional Spanyol.
Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi Torres, yang dilaporkan sudah menyetujui persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi lima tahun dengan raksasa Paris tersebut. Untuk memuluskan tahap akhir kepindahan ini, penyerang kelahiran Valencia itu meminta izin kepada Barcelona melalui perwakilannya untuk melewatkan jadwal kembali berlatih di bawah Hansi Flick pada Rabu.
- AFP
Kelegaan finansial bagi Barcelona
Bagi Barcelona, penjualan ini merupakan suntikan modal yang vital sekaligus langkah strategis dalam pengelolaan keuangan. Biaya €50 juta dinilai sebagai angka yang sangat bisa diterima untuk seorang pemain yang memasuki tahun terakhir kontraknya. Torres awalnya bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada Januari 2022 dengan biaya €55 juta ditambah €10 juta lainnya dalam potensi add-on.
Di luar biaya transfer langsung, kesepakatan ini memberikan manfaat ekonomi lebih lanjut terkait kewajiban jangka panjang klub. Jika Barcelona memilih untuk memperbarui kontrak Torres, mereka akan dipicu untuk membayar tambahan €8 juta kepada Manchester City karena klausul khusus yang dimasukkan dalam perjanjian pembelian awalnya.
Tes medis dan formalitas akhir
Langkah terakhir dalam proses ini melibatkan Torres menjalani pemeriksaan medis menyeluruh bersama staf PSG. Meski kesepakatan tersebut secara verbal mengikat antara para presiden dan direktur olahraga, konfirmasi resmi masih bergantung pada keberhasilan penyelesaian tes fisik ini.
Torres meninggalkan Barcelona setelah baru-baru ini memainkan peran penting di panggung internasional, terutama dengan mencetak gol di final Piala Dunia. Kedatangannya di Paris akan memberi Enrique opsi serangan serbabisa yang mampu bermain di sepanjang lini depan, memperkuat skuad yang datang setelah kemenangan 2-1 atas Aston Villa pada Rabu untuk mengangkat Piala Super UEFA.
- Getty Images
Warisan penuh trofi di Camp Nou
Torres meninggalkan Barcelona setelah periode yang berkesan dan sarat trofi, di mana ia membantu raksasa Catalan itu meraih tiga gelar La Liga, tiga Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey. Sepanjang waktunya bersama klub, penyerang Spanyol itu mencatatkan 207 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 65 gol dan 23 assist.
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