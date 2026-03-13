PSG bersiap untuk menyelesaikan serangkaian perpanjangan kontrak penting — termasuk kontrak pelatih kepala Luis Enrique guna mengakhiri rumor kepergiannya

Sejak kedatangannya, Luis Enrique telah mengubah PSG menjadi kekuatan dominan di kancah Eropa, dengan meraih gelar Ligue 1 dua kali berturut-turut dan trofi Liga Champions pertama klub tersebut pada musim lalu. Untuk menangkis minat dari beberapa klub Liga Premier - termasuk Manchester United, yang para pengambil keputusannya dilaporkan mengagumi pelatih asal Spanyol itu - para petinggi PSG sangat ingin memperpanjang masa kerjanya. Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, klub ingin mengikatnya hingga 2030, sebuah keinginan yang semakin kuat berkat kemenangan telak 5-2 atas Chelsea di Parc des Princes baru-baru ini.