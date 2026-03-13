PSG bersiap untuk menyelesaikan serangkaian perpanjangan kontrak penting — termasuk kontrak pelatih kepala Luis Enrique guna mengakhiri rumor kepergiannya
Le Parisien: Negosiasi telah memasuki tahap akhir
Menurut Le Parisien, klub tersebut bergerak cepat untuk mengamankan masa depan para pemain andalannya. Perpanjangan kontrak untuk Fabian Ruiz, Bradley Barcola, dan Luis Enrique menjadi prioritas utama. Meskipun kontrak Ruiz dilaporkan telah disepakati dan kontrak Barcola hampir selesai, "semacam kesepakatan prinsip" telah dicapai dengan Luis Enrique. Namun, situasinya berbeda untuk Ousmane Dembele, karena negosiasi resmi mengenai masa depannya belum dimulai.
Enrique: Arsitek kejayaan Eropa
Sejak kedatangannya, Luis Enrique telah mengubah PSG menjadi kekuatan dominan di kancah Eropa, dengan meraih gelar Ligue 1 dua kali berturut-turut dan trofi Liga Champions pertama klub tersebut pada musim lalu. Untuk menangkis minat dari beberapa klub Liga Premier - termasuk Manchester United, yang para pengambil keputusannya dilaporkan mengagumi pelatih asal Spanyol itu - para petinggi PSG sangat ingin memperpanjang masa kerjanya. Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, klub ingin mengikatnya hingga 2030, sebuah keinginan yang semakin kuat berkat kemenangan telak 5-2 atas Chelsea di Parc des Princes baru-baru ini.
Masa depan Dembele masih belum jelas di tengah kabar yang mengaitkannya dengan City
Sementara klub fokus pada perpanjangan kontrak, masa depan pemegang Ballon d'Or saat ini, Dembele, tampak semakin tidak pasti. Meskipun menjadi sosok kunci dalam kemenangan Liga Champions musim lalu, laporan dari Diario Sport menyebutkan bahwa agennya, Moussa Sissoko, baru-baru ini bertemu dengan direktur olahraga Manchester City, Hugo Viana. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2028 dan pembicaraan perpanjangan kontrak yang tidak menunjukkan kemajuan positif, bintang berusia 28 tahun ini dikabarkan akan pindah ke klub raksasa Liga Premier.
Membangun dinasti di era pasca-bintang
Langkah-langkah kontrak ini mencerminkan pergeseran strategis PSG menuju stabilitas dan kesinambungan taktis. Setelah kepergian beberapa pemain bintang dalam beberapa tahun terakhir, klub ini bertekad untuk menghargai kepemimpinan Enrique dan memastikan komitmen jangka panjang dari talenta-talenta muda seperti Barcola. Dengan menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan ini, juara Eropa tersebut berupaya menghilangkan segala ketidakpastian yang masih tersisa dan memberikan jaminan yang dibutuhkan manajer mereka untuk mempertahankan status mereka di puncak sepak bola dunia.
