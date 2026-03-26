PSG berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan! Juara bertahan Liga Champions mendapat keuntungan menjelang laga perempat final melawan Liverpool setelah permohonan penundaan yang sangat kontroversial itu dikabulkan

Meskipun keputusan ini merupakan kemenangan bagi ambisi Eropa PSG, hal tersebut menuai penolakan keras dari Lens. Ini bukanlah laga biasa antara dua tim papan tengah, melainkan pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara antara dua tim teratas di Prancis. Lens saat ini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen, dan mereka sangat ingin menguji kemampuan mereka melawan sang juara pada jadwal semula.

Dalam pernyataan resminya, Lens menyampaikan keluhan mereka terkait perubahan jadwal, dengan menyatakan: "Tampaknya ada sentimen yang mengkhawatirkan mulai menguat: bahwa liga Prancis secara bertahap diturunkan statusnya menjadi sekadar variabel untuk mengakomodasi ambisi Eropa pihak-pihak tertentu. Ini adalah konsep keadilan olahraga yang aneh, yang sulit ditemukan paralelnya di kompetisi kontinental besar lainnya."

"Mengubah tanggal pertandingan ini hari ini berarti Racing Club de Lens akan kehilangan kesempatan bertanding selama 15 hari, diikuti dengan pertandingan setiap tiga hari—jadwal yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di awal musim, maupun dengan sumber daya klub yang dapat menanggung beban baru semacam ini tanpa konsekuensi."

"Di luar kasus spesifik ini, pertanyaan yang diajukan lebih mendasar: soal penghormatan yang seharusnya diberikan kepada kompetisi itu sendiri. Wajar untuk mempertanyakan hal ini ketika, di kandang sendiri, liga terkadang tampak terpinggirkan di belakang ambisi lain, seberapapun sahnya ambisi tersebut. Racing Club de Lens tetap berkomitmen pada keadilan, kejelasan aturan, dan penghormatan terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip sederhana, demi sepak bola Prancis yang adil dan dihormati."