PSG berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan! Juara bertahan Liga Champions mendapat keuntungan menjelang laga perempat final melawan Liverpool setelah permohonan penundaan yang sangat kontroversial itu dikabulkan
Para pemain Paris sudah mendapat izin untuk bertanding di kompetisi Eropa
Dewan Administrasi LFP telah secara bulat memutuskan untuk menunda pertandingan domestik PSG melawan RC Lens, yang semula dijadwalkan pada 11 April. Keputusan ini memastikan bahwa tim asuhan Luis Enrique akan memiliki waktu seminggu penuh untuk fokus pada pertandingan leg pertama dan kedua perempat final Liga Champions melawan Liverpool, yang akan digelar pada 8 dan 14 April.
Strategi untuk menguasai benua
Keputusan ini diambil saat juara Eropa bertahan bersiap mempertahankan gelar mereka melawan raksasa Liga Premier. Dengan menghapus satu pertandingan liga yang sangat intens dari jadwal, pihak berwenang Prancis telah memastikan klub andalan mereka tetap dalam kondisi fisik prima untuk panggung terbesar di benua Eropa.
"Atas permintaan Paris Saint-Germain dan RC Strasbourg, demi mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk babak perempat final Liga Champions UEFA dan Liga Konferensi UEFA masing-masing, Dewan Direksi LFP dengan suara bulat memutuskan, tanpa melibatkan klub-klub yang bersangkutan, untuk menunda pertandingan RC Lens – Paris Saint-Germain dan Stade Brestois – RC Strasbourg, yang termasuk dalam Matchday 29 Ligue 1 McDonald’s, hingga Rabu, 13 Mei," kata LFP dalam sebuah pernyataan.
"Keputusan-keputusan ini sejalan dengan tujuan strategis utama Dewan Direksi untuk memastikan Prancis mempertahankan peringkat kelima dalam peringkat koefisien UEFA, yang memberikan empat slot di Liga Champions UEFA. Kedua keputusan ini disertai dengan usulan kepada RC Lens untuk menyesuaikan jadwalnya guna memajukan pertandingan RC Lens-FC Nantes (Matchday 33) ke Jumat, 8 Mei, jika Paris Saint-Germain lolos ke semifinal Liga Champions UEFA."
Implikasi dalam perebutan gelar bagi Lens
Meskipun keputusan ini merupakan kemenangan bagi ambisi Eropa PSG, hal tersebut menuai penolakan keras dari Lens. Ini bukanlah laga biasa antara dua tim papan tengah, melainkan pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara antara dua tim teratas di Prancis. Lens saat ini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen, dan mereka sangat ingin menguji kemampuan mereka melawan sang juara pada jadwal semula.
Dalam pernyataan resminya, Lens menyampaikan keluhan mereka terkait perubahan jadwal, dengan menyatakan: "Tampaknya ada sentimen yang mengkhawatirkan mulai menguat: bahwa liga Prancis secara bertahap diturunkan statusnya menjadi sekadar variabel untuk mengakomodasi ambisi Eropa pihak-pihak tertentu. Ini adalah konsep keadilan olahraga yang aneh, yang sulit ditemukan paralelnya di kompetisi kontinental besar lainnya."
"Mengubah tanggal pertandingan ini hari ini berarti Racing Club de Lens akan kehilangan kesempatan bertanding selama 15 hari, diikuti dengan pertandingan setiap tiga hari—jadwal yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di awal musim, maupun dengan sumber daya klub yang dapat menanggung beban baru semacam ini tanpa konsekuensi."
"Di luar kasus spesifik ini, pertanyaan yang diajukan lebih mendasar: soal penghormatan yang seharusnya diberikan kepada kompetisi itu sendiri. Wajar untuk mempertanyakan hal ini ketika, di kandang sendiri, liga terkadang tampak terpinggirkan di belakang ambisi lain, seberapapun sahnya ambisi tersebut. Racing Club de Lens tetap berkomitmen pada keadilan, kejelasan aturan, dan penghormatan terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip sederhana, demi sepak bola Prancis yang adil dan dihormati."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah jeda internasional, PSG akan kembali beraksi di Ligue 1 melawan Toulouse, dilanjutkan dengan pertandingan perempat final Liga Champions melawan Liverpool. Les Parisiens tetap memimpin klasemen liga, dengan selisih satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan para pesaingnya.