Dengan hanya satu kemenangan pada laga pembuka dan empat kekalahan beruntun, Marseille kini terpuruk - dengan hanya meraih 3 poin - di posisi kedua dari bawah klasemen, hanya unggul atas Le Havre.

Suasana protes dari para pendukung Marseille juga tak terelakkan, bukan begitu ditujukan kepada tim, melainkan kepada jajaran direksi baru yang mulai menjabat sepanjang musim panas dan pada momen yang sangat genting bagi klub dari sisi ekonomi.

Spanduk dan nyanyian dikumandangkan serta diperlihatkan oleh tribun suporter sepanjang pertandingan, dan siulan pada akhir laga kemudian juga diarahkan kepada para pemain di lapangan.