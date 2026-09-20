Marseille benar-benar tak mampu keluar dari krisis tanpa akhir yang menjerat mereka dan Le Classique melawan PSG sekali lagi menegaskan superioritas Paris dalam derby Prancis ini. Tim asuhan Luis Henrique juga tidak mengawali liga dengan sangat baik, tetapi berhasil menang 2-1 atas tim besutan Bruno Genesio yang sedang dalam kesulitan besar di Velodrome.
PSG bangkit kembali! Menang 2-1 dalam Le Classique dan membuat Marseille berada di posisi kedua dari bawah. Weah dikartu merah, para petinggi di tribune diprotes
PERTANDINGAN
Pertandingan sebenarnya juga berlangsung cukup seimbang dengan peluang-peluang penting dari kedua tim, babak pertama berakhir sepenuhnya imbang dan semua gol tercipta pada babak kedua dalam rentang 10 menit. Pertama Ferran Torres memecah kebuntuan lewat assist doué, lalu Gomes menyamakan kedudukan lewat assist Gouiri, dan akhirnya sontekan kapten Marquinhos membawa PSG kembali unggul. Kartu kuning kedua dan kartu merah yang menyusul untuk mantan pemain Juventus, Weah, pada dasarnya menyerahkan tiga poin kepada PSG, yang sekali lagi menang dalam derby yang hanya sekali dimenangi OM dalam 10 tahun terakhir.
Protes yang "sopan"
Dengan hanya satu kemenangan pada laga pembuka dan empat kekalahan beruntun, Marseille kini terpuruk - dengan hanya meraih 3 poin - di posisi kedua dari bawah klasemen, hanya unggul atas Le Havre.
Suasana protes dari para pendukung Marseille juga tak terelakkan, bukan begitu ditujukan kepada tim, melainkan kepada jajaran direksi baru yang mulai menjabat sepanjang musim panas dan pada momen yang sangat genting bagi klub dari sisi ekonomi.
Spanduk dan nyanyian dikumandangkan serta diperlihatkan oleh tribun suporter sepanjang pertandingan, dan siulan pada akhir laga kemudian juga diarahkan kepada para pemain di lapangan.
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