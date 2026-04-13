PSG atau Juventus selanjutnya? Mengapa tantangan baru akan ‘menarik’ bagi Pep Guardiola setelah meraih gelar juara bersama Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City
Rekor Guardiola: Gelar yang diraih sebagai manajer Man City
Guardiola hampir genap satu dekade mengabdi di Manchester, sejak ia memulai petualangannya di Liga Premier pada 2016. Ia telah mengangkat trofi tersebut sebanyak enam kali, dan ada kemungkinan ia akan merayakan kemenangan ketujuh pada musim ini. Gelar Piala FA juga masih bisa diraih, di samping gelar Piala Liga kelima yang telah diamankan.
Trofi Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub telah diangkat tinggi-tinggi selama ia memimpin City - dengan Treble bersejarah yang dirayakan pada musim 2022-23 - dan beberapa perombakan skuad yang rumit telah dilakukan selama beberapa jendela transfer dengan pengeluaran besar.
Pertanyaan pun muncul mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Guardiola. Ada spekulasi bahwa ia mungkin akan mengakhiri tahun terakhir kontraknya di City. Jika ia ingin memulai babak baru, apakah pria misterius berusia 55 tahun ini akan membuka diri terhadap tawaran dari Serie A dan Ligue 1 dalam upaya untuk melengkapi koleksi gelar domestik di lima divisi teratas Eropa?
Mungkinkah pekerjaan Guardiola berikutnya ada di Serie A atau Ligue 1?
Ketika ditanya apakah Guardiola bisa saja bergabung dengan Juventus, AC Milan, Inter, atau Paris Saint-Germain, Barry — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui BetMGM — mengatakan: “Melihat apa yang sudah dia capai, dia pasti yakin bisa pergi ke negara mana pun dan mengubah gaya sepak bola di sana sesuai cara Pep.
“Saya pasti ingin melihat itu—pergi dan menghadapi gaya permainan yang berbeda, terutama di Italia. Mereka umumnya bermain dengan cara yang sangat berbeda dari tim lain, sedikit lebih defensif, dan itu bukan cara Pep. Jadi, jika dia pergi ke sana, itu akan menjadi tontonan yang menarik.
“Itu adalah sesuatu yang akan membuatnya tertarik, saya yakin begitu. Tapi, saya yakin dia ingin istirahat sejenak. Dia pasti punya banyak pilihan, bukan? Akan bagus melihatnya menghadapi negara lain.”
Sama seperti Klopp: Guardiola diperkirakan akan mengambil cuti
Guardiola belum banyak memberi petunjuk mengenai rencana masa depannya. Ada spekulasi bahwa ia akan beralih ke dunia kepelatihan tim nasional, karena ia terinspirasi oleh mantan rivalnya di Liverpool, Jurgen Klopp, dan ingin membebaskan diri dari tekanan yang menyertai pekerjaan sebagai pelatih klub.
Ditanya lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah hubungannya dengan City bisa berakhir pada 2026, Barry - yang menghabiskan lima tahun bersama The Blues antara 2009 dan 2014, membantu mereka meraih gelar Liga Premier pertama yang dramatis pada musim 2011-12 - menambahkan: “Secara pribadi, saya pikir jika Pep memutuskan waktunya di City sudah habis, ia akan beristirahat. Saya pikir dia biasanya melakukan itu, bukan, saat dia meninggalkan timnya?
“Entah itu tiga bulan, enam bulan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia sudah merencanakan langkah selanjutnya, kita tidak tahu. Dia pasti pantas melakukannya, bukan? Di mana pun klub atau negara di dunia, saya yakin.
“Awalnya saya tidak berpikir dia akan pensiun musim ini, karena saya pikir setiap manajer ingin mengakhiri kariernya di puncak. Dan pada satu titik, dia tidak yakin trofi apa yang akan dia menangkan tahun ini. Dia sudah meraih Piala Liga, Piala FA juga peluang besar, melihat cara mereka bermain, dan siapa tahu, liga juga masih ada.
“Saya tidak akan terkejut sepenuhnya jika ini adalah tahun terakhirnya. Dia telah bekerja keras. Orang-orang berbicara tentang, ‘dia hanya menghabiskan tiga atau empat tahun di tim tertentu dan kemudian istirahat’. Dia sudah lebih lama dari itu di City dan luar biasa. Saya yakin apapun keputusan yang dia ambil, para penggemar akan memberi tepuk tangan saat dia pergi dan menghormati apa yang telah dia lakukan.”
Guardiola memang sudah memiliki pengalaman di dunia sepak bola Italia dalam riwayat kariernya yang gemilang, berkat masa-masa bermainnya bersama Brescia dan Roma. Daya tarik pindah ke Paris—baik dari segi pribadi maupun olahraga—sangat jelas.
Tentu saja ada banyak hal yang harus dipikirkan oleh pencipta 'tiki-taka' ini, meskipun kecil kemungkinan ia akan membiarkan gosip tak berdasar menjadi gangguan. City telah kembali bersaing dalam perburuan gelar juara Liga Premier musim 2025-26, dengan laga krusial melawan sesama pesaing, Arsenal, yang akan berlangsung di Etihad Stadium pada hari Minggu.