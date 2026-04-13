PSG atau Juventus selanjutnya? Mengapa tantangan baru akan ‘menarik’ bagi Pep Guardiola setelah meraih gelar juara bersama Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City

Guardiola belum banyak memberi petunjuk mengenai rencana masa depannya. Ada spekulasi bahwa ia akan beralih ke dunia kepelatihan tim nasional, karena ia terinspirasi oleh mantan rivalnya di Liverpool, Jurgen Klopp, dan ingin membebaskan diri dari tekanan yang menyertai pekerjaan sebagai pelatih klub.

Ditanya lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah hubungannya dengan City bisa berakhir pada 2026, Barry - yang menghabiskan lima tahun bersama The Blues antara 2009 dan 2014, membantu mereka meraih gelar Liga Premier pertama yang dramatis pada musim 2011-12 - menambahkan: “Secara pribadi, saya pikir jika Pep memutuskan waktunya di City sudah habis, ia akan beristirahat. Saya pikir dia biasanya melakukan itu, bukan, saat dia meninggalkan timnya?

“Entah itu tiga bulan, enam bulan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia sudah merencanakan langkah selanjutnya, kita tidak tahu. Dia pasti pantas melakukannya, bukan? Di mana pun klub atau negara di dunia, saya yakin.

“Awalnya saya tidak berpikir dia akan pensiun musim ini, karena saya pikir setiap manajer ingin mengakhiri kariernya di puncak. Dan pada satu titik, dia tidak yakin trofi apa yang akan dia menangkan tahun ini. Dia sudah meraih Piala Liga, Piala FA juga peluang besar, melihat cara mereka bermain, dan siapa tahu, liga juga masih ada.

“Saya tidak akan terkejut sepenuhnya jika ini adalah tahun terakhirnya. Dia telah bekerja keras. Orang-orang berbicara tentang, ‘dia hanya menghabiskan tiga atau empat tahun di tim tertentu dan kemudian istirahat’. Dia sudah lebih lama dari itu di City dan luar biasa. Saya yakin apapun keputusan yang dia ambil, para penggemar akan memberi tepuk tangan saat dia pergi dan menghormati apa yang telah dia lakukan.”