Emery sangat sadar bahwa sorotan akan tertuju penuh pada Paris Saint-Germain saat kedua tim bertemu di Salzburg pekan ini. Berbicara dalam konferensi pers pralaga, pria asal Spanyol itu ingin mengalihkan beban ekspektasi kepada raksasa Prancis tersebut, yang memastikan tempat mereka di pertandingan ini dengan menjuarai Liga Champions.

Emery mengatakan kepada para reporter: "Kami akan mencoba menyampaikan pesan itu ke ruang ganti, mempersiapkan pertandingan dengan mengetahui bahwa mereka merasa sebagai favorit. Karena tentu saja memang begitu." Bagi Villa, pertandingan ini menjadi puncak dari kebangkitan luar biasa di bawah Emery, sementara PSG ingin menegaskan statusnya sebagai kekuatan dominan dalam sepakbola Eropa.

Terlepas dari kesenjangan sumber daya, Emery memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk memupuk keyakinan timnya. Ia mengenang pertemuan sebelumnya dua tahun lalu ketika kedua tim berhadapan di perempat-final Liga Champions, seraya mencatat bahwa meski kalah, penampilan itu membuktikan mereka bisa bersaing.