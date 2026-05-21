"Proyek yang menarik" - Xabi Alonso tak sabar untuk memulai petualangannya di Chelsea
Era baru Chelsea dimulai di bawah kepemimpinan Alonso
Alonso telah memicu antusiasme di kalangan pendukung Chelsea setelah terlihat berada di Madrid menjelang kedatangannya secara resmi di London Barat. Pemain asal Spanyol itu sempat menyinggung kepindahannya yang akan datang dalam sebuah wawancara dengan program televisi Spanyol, El Chiringuito. Petinggi Chelsea memandang penunjukan Alonso sebagai pernyataan penting setelah masa-masa sulit yang dilalui klub.
Meskipun gagal lolos ke Liga Champions musim depan, mantan gelandang ini tampaknya sepenuhnya yakin dengan arah yang diambil di Stamford Bridge. Alonso dijadwalkan mulai bekerja secara resmi pada 1 Juli, namun persiapan untuk musim baru sudah berlangsung di belakang layar saat Chelsea terus merencanakan perombakan besar-besaran di musim panas ini.
Alonso menjelaskan mengapa Chelsea menarik baginya
Selama wawancara, Alonso ditanya apakah absennya Chelsea dari kompetisi Eropa telah mempersulit negosiasi terkait kepindahannya. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemain asal Spanyol itu berkata: "Tidak, saya selalu terbuka terhadap hal itu, dan, yah, ini adalah proyek yang menarik. Chelsea adalah proyek yang menarik, ini adalah pilihan yang sangat bagus."
Chelsea bersiap menyambut musim panas yang penting lagi
Alonso diperkirakan akan memainkan peran penting dalam aktivitas transfer musim panas Chelsea, seiring upaya klub untuk menyempurnakan komposisi skuad. Berbagai laporan telah mengaitkan penyerang Joao Pedro dengan kemungkinan kepindahan senilai €100 juta ke Barcelona. Selain itu, Alonso juga dilaporkan bertekad untuk mempertahankan Enzo Fernandez dan Marc Cucurella, yang keduanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Stamford Bridge musim panas ini.
Proyek jangka panjang Chelsea telah mendapat sorotan dari para pakar dan pendukung rival, terutama setelah hasil yang tidak konsisten dan absennya klub dari Liga Champions musim depan. Pelatih asal Spanyol ini datang dengan reputasi yang semakin meningkat sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa, dan para pendukung kini akan sangat menantikan seberapa cepat ia dapat menerapkan ide-idenya di Stamford Bridge.
Perhatian kini beralih ke masa pramusim dan perekrutan
Fokus Chelsea kini akan beralih ke bursa transfer musim panas dan pramusim pertama Alonso sebagai pelatih. Keputusan dalam perekrutan pemain diperkirakan akan menjadi kunci saat klub berusaha memadukan pemain berpengalaman dengan skuad muda yang sudah berbakat. Beberapa nama telah dikaitkan dengan Chelsea asuhan Alonso. Menurut Football365, mantan pemain Real Madrid asuhannya, Arda Güler dan Álvaro Carreras, termasuk di antara target tersebut.