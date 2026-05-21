"Proyek yang menarik" - Xabi Alonso tak sabar untuk memulai petualangannya di Chelsea

Alonso telah memicu antusiasme di kalangan pendukung Chelsea setelah terlihat berada di Madrid menjelang kedatangannya secara resmi di London Barat. Pemain asal Spanyol itu sempat menyinggung kepindahannya yang akan datang dalam sebuah wawancara dengan program televisi Spanyol, El Chiringuito. Petinggi Chelsea memandang penunjukan Alonso sebagai pernyataan penting setelah masa-masa sulit yang dilalui klub.

Meskipun gagal lolos ke Liga Champions musim depan, mantan gelandang ini tampaknya sepenuhnya yakin dengan arah yang diambil di Stamford Bridge. Alonso dijadwalkan mulai bekerja secara resmi pada 1 Juli, namun persiapan untuk musim baru sudah berlangsung di belakang layar saat Chelsea terus merencanakan perombakan besar-besaran di musim panas ini.