"Proyek paling gila yang pernah kami lakukan!" Begini cara FC Bayern sendiri mengungguli Real Madrid dan Barcelona

Dalam kondisi tersebut, tim yang sedang naik daun yang dipimpin oleh Sepp Maier, Franz Beckenbauer, dan Gerd Müller berkembang menjadi yang terbaik di negara itu. Promosi pada 1965, gelar Bundesliga pertama pada 1969. Namun, Jerman saja tidak cukup; FC Bayern mengejar mahkota Eropa. Untuk bersaing setara dengan klub-klub terbesar di benua itu, pihak Munich merencanakan proyek infrastruktur besar pertamanya. Betapa beruntungnya mereka memiliki Wilhelm Neudecker, seorang pengusaha konstruksi, sebagai presiden, ditambah lagi dengan para anggota yang dermawan.

Pada tahun 1970, FC Bayern menggalang donasi melalui buletin klub untuk pembangunan markas baru di Säbener Straße. Bangunan ini tidak hanya akan berfungsi sebagai markas bagi tim-tim seperti sebelumnya, tetapi juga sebagai kantor administrasi. Terkumpul 500.000 Mark, namun biaya pembangunan akhirnya mencapai 3,8 juta Mark. Pada 17 Mei 1971, fasilitas tersebut diresmikan di hadapan 150 tamu oleh Wali Kota München, Hans-Jochen Vogel. Selain ruang-ruang yang luas dengan ruang ganti dan kantor, terdapat juga restoran, gedung olahraga serbaguna, empat lapangan rumput, dan satu lapangan keras. Barak-barak lama tetap dipertahankan untuk sementara waktu dan digunakan sebagai gudang peralatan kebun.

Seperti yang terjadi kemudian di bawah Klinsmann, para pemain juga diharapkan tetap berada di kompleks klub lebih lama melalui renovasi ini—namun upaya pertama itu gagal. "Di gedung baru ada beberapa kamar dengan tempat tidur. Sebenarnya kamar-kamar itu dimaksudkan agar kami menginap di sana pada hari Jumat setelah latihan dan mempersiapkan diri bersama untuk pertandingan pada hari Sabtu," kenang Maier. "Tapi kami mungkin hanya melakukannya tiga kali. Lalu kami mengeluh karena sama sekali tidak ada kenyamanan. Tempatnya terlihat seperti asrama pemuda. Itu sangat tidak kami sukai."

Manajer yang memang revolusioner, Robert Schwan, dengan cepat menunjukkan pemahaman terhadap permintaan para bintang tersebut. Pada akhirnya, Presiden Neudecker pun menyetujui penginapan di hotel; bahkan menjelang pertandingan besar, mereka menginap di Bachmair yang mewah di Danau Tegernsee. Kondisi latihan yang lebih baik di Säbener Straße, dipadukan dengan profesionalisasi secara umum, terbukti membuahkan hasil. Pada tahun 1974, 1975, dan 1976, tim Munich memenangkan Piala Eropa.