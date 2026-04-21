Proyek "Brighton mewah" Chelsea sedang menemui kegagalan - dan The Blues berisiko menghadapi protes para penggemar jika mereka tidak mengubah strategi transfer mereka musim panas ini

Chelsea sedang dilanda kekacauan total menjelang laga tandang yang menantang ke Amex. Kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen dengan hanya lima pertandingan tersisa dalam perebutan tiket Liga Champions, mereka menjadi tim yang tak diunggulkan di tengah penurunan performa yang datang pada waktu yang sangat tidak tepat.

Penurunan performa mereka begitu mengkhawatirkan sehingga tampaknya klub siap bertindak - namun bukan dengan mengganti pelatih, meskipun Liam Rosenior yang kurang berpengalaman menghadapi tantangan berat untuk membalikkan keadaan. Desas-desus terbaru dari dalam Stamford Bridge menunjukkan bahwa The Blues justru bersiap untuk perubahan besar dalam strategi transfer, karena mereka meninggalkan upaya untuk meniru model yang berfokus pada pemain muda yang telah begitu sukses bagi lawan mereka pekan ini, Brighton.

Namun, jika mereka tidak melakukan hal yang tepat pada musim panas nanti, maka kerusakan yang terjadi pada hubungan yang sudah memburuk dengan basis penggemar yang semakin jengkel bisa jadi tidak dapat diperbaiki lagi. 'Proyek' The BlueCo berada di titik kritis...