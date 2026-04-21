Chelsea Brighton GFXGOAL
Krishan Davis

Proyek "Brighton mewah" Chelsea sedang menemui kegagalan - dan The Blues berisiko menghadapi protes para penggemar jika mereka tidak mengubah strategi transfer mereka musim panas ini

Brighton & Hove Albion vs Chelsea

Ada ironi yang pahit dalam kenyataan bahwa Chelsea akan menghadapi Brighton pada hari Selasa di salah satu titik terendah dalam "proyek" The Blues. The Blues bertandang ke pantai selatan dengan harapan untuk finis di lima besar Liga Premier yang kini hanya bergantung pada seutas benang, dan akibatnya, petinggi klub akhirnya siap untuk meninggalkan model transfer yang terinspirasi oleh kesuksesan The Seagulls.

Chelsea sedang dilanda kekacauan total menjelang laga tandang yang menantang ke Amex. Kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen dengan hanya lima pertandingan tersisa dalam perebutan tiket Liga Champions, mereka menjadi tim yang tak diunggulkan di tengah penurunan performa yang datang pada waktu yang sangat tidak tepat.

Penurunan performa mereka begitu mengkhawatirkan sehingga tampaknya klub siap bertindak - namun bukan dengan mengganti pelatih, meskipun Liam Rosenior yang kurang berpengalaman menghadapi tantangan berat untuk membalikkan keadaan. Desas-desus terbaru dari dalam Stamford Bridge menunjukkan bahwa The Blues justru bersiap untuk perubahan besar dalam strategi transfer, karena mereka meninggalkan upaya untuk meniru model yang berfokus pada pemain muda yang telah begitu sukses bagi lawan mereka pekan ini, Brighton.

Namun, jika mereka tidak melakukan hal yang tepat pada musim panas nanti, maka kerusakan yang terjadi pada hubungan yang sudah memburuk dengan basis penggemar yang semakin jengkel bisa jadi tidak dapat diperbaiki lagi. 'Proyek' The BlueCo berada di titik kritis...

    Musim liga sudah berakhir?

    Akhir pekan lalu benar-benar berjalan sangat buruk bagi Chelsea. Setelah Bournemouth dan Brentford menyamai jumlah poin mereka pada Sabtu sore, yang semakin mendekatkan tim asuhan Rosenior ke zona tengah klasemen yang sangat padat, The Blues kemudian kembali menelan kekalahan telak pada laga malam hari, kali ini di kandang sendiri melawan rival lima besar, Manchester United.

    Meskipun melepaskan 21 tembakan berbanding empat milik United, gol klinis Matheus Cunha di babak pertama terbukti menjadi penentu saat rentetan performa buruk Chelsea di liga domestik berlanjut menjadi empat kekalahan beruntun di mana mereka gagal mencetak satu gol pun. Gol liga terakhir tim asal London barat itu tercipta hampir tujuh minggu lalu dalam kemenangan atas Aston Villa pada 4 Maret.

    Situasi semakin memburuk pada Minggu, saat gol penentu di menit-menit akhir dari Aston Villa dan Liverpool membuat kedua tim yang berada di peringkat keempat dan kelima memperlebar keunggulan masing-masing atas Chelsea yang terpuruk menjadi 10 dan tujuh poin, meninggalkan peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions tergantung pada benang tipis, meskipun Liga Premier telah mendapatkan satu slot kualifikasi tambahan.

    Jadwal sisa Chelsea juga jauh dari mudah; perjalanan tengah pekan ke Brighton sangat menantang, sementara mereka masih harus bertandang ke Anfield, menjamu Tottenham yang sedang berjuang menghindari degradasi, dan mengunjungi benteng Stadium of Light milik Sunderland sebelum musim berakhir.

    'Tantangan yang harus dihadapi'

    Rosenior yang tampak kecewa tidak menyembunyikan betapa beratnya kekalahan terbaru ini. "Ini seperti gunung yang harus kami daki," katanya setelah pertandingan di ruang ganti Stamford Bridge. "Ini bukan hal yang tak bisa diatasi, tapi ini seperti gunung yang harus kami daki, dan kami harus bertandang ke Brighton dengan tekad bahwa kami harus memenangkan pertandingan itu dan memulai kembali sisa musim kami."

    Dia menambahkan: "Ini benar-benar sangat sulit diterima karena orang-orang tidak ingin mendengar saya mengatakan betapa bagusnya kami bermain namun tidak memenangkan pertandingan. Kami di sini untuk menang. Ada banyak faktor sebenarnya dalam proses yang mendasari hal-hal yang kami teliti yang menunjukkan bahwa jika kami tetap dalam proses ini, kami akan memenangkan pertandingan sepak bola. Saat ini tampaknya tidak begitu, tapi kenyataannya Manchester United datang, mendapat satu tembakan, mencetak gol melawan 10 pemain, dan memenangkan pertandingan 1-0 yang seharusnya hampir mustahil."

    Masalah yang dihadapi Rosenior, bagaimanapun, adalah bahwa kepercayaan diri para pendukung mulai memudar terhadap kemampuannya untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan di Amex, yang menurutnya akan "mengawali" sisa musim Chelsea. Tuan rumah yang sedang dalam performa terbaiknya akan memiliki motivasi tambahan untuk bisa menggeser lawan mereka ke posisi keenam, dan - berbeda dengan empat kekalahan beruntun tim tamu - mereka tak terkalahkan dalam empat pertandingan saat mereka sendiri mengejar tiket ke kompetisi Eropa.

    Di ambang

    Meskipun hasil-hasil yang diraih belakangan ini sangat mengecewakan, dikabarkan bahwa para pengambil keputusan Chelsea yang sedang dalam sorotan belum berencana untuk menghentikan "proyek" tanpa akhir mereka yang terbaru. Menurut The Athletic, posisi Rosenior aman meskipun ia gagal mengamankan posisi lima besar di sisa musim ini.

    Pelatih asal Inggris ini telah terbuka mengenai keterlibatannya dalam perencanaan transfer musim panas, dan sebelumnya dilaporkan bahwa posisinya tidak akan dievaluasi hingga ia menyelesaikan satu musim penuh, seperti halnya dengan Mauricio Pochettino dan Enzo Maresca. Namun, jika ia tidak mampu meningkatkan performa tim, sikap tersebut bisa berubah dengan cepat.

    Ada ancaman nyata bahwa mereka bisa terjerumus ke zona tengah klasemen dan kehilangan kesempatan bermain di kompetisi Eropa sama sekali jika mereka tidak mulai mengumpulkan poin - hasil yang tentu saja tidak akan ditoleransi. Memenangkan Piala FA bisa memberikan kelonggaran dan jalur ke Liga Europa, tetapi Manchester City kemungkinan akan menjadi penghalang di final jika Chelsea bisa mengalahkan Leeds United (untuk pertama kalinya musim ini) untuk mencapai sana.

    Chelsea kini berada di peringkat kesembilan dalam tabel performa Liga Premier sejak Rosenior ditunjuk. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa ia membutuhkan seluruh masa pramusim untuk menunjukkan kemampuannya, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Michael Carrick yang juga kurang berpengalaman di Manchester United sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara pada waktu yang hampir bersamaan - membawa Setan Merah dari peringkat ketujuh ke peringkat ketiga - menunjukkan bahwa tidaklah tidak masuk akal untuk mengharapkan hasil yang lebih baik.

    "Menurutku, kita mendukung Liam"

    Wawancara terbaru dengan salah satu pemilik Chelsea, Behdad Eghbali, tak banyak membantu menumbuhkan keyakinan bahwa pelatih asal Inggris itu mendapat dukungan jangka panjang dari petinggi klub, meski ia mengakui bahwa pergantian pelatih yang terus-menerus tak membantu upaya klub.

    "Saya rasa kami mendukung Liam. Tentu saja, ini adalah bisnis yang mengutamakan hasil, tetapi kami yakin ia bisa sukses dalam jangka panjang," katanya dalam acara CAA World Congress of Sports di Los Angeles pekan lalu. Ketika ditanya mengenai kepergian Maresca di tengah musim, ia menjawab: "Menciptakan stabilitas di sisi manajerial adalah salah satu hal yang belum kami lakukan dengan benar."

    Eghbali melanjutkan: "Ada rencana. Kami mengevaluasi rencana tersebut. Kami berusaha memperbaiki rencana dan menyesuaikannya jika tidak berjalan dengan baik. Pesan utamanya adalah kami berkomitmen. Bisakah ini berhasil tanpa kemenangan? Jawabannya adalah tidak. Kami harus menang."

    Perubahan yang sangat dibutuhkan

    Eghbali juga menyinggung hal yang telah banyak diberitakan di media: bahwa Chelsea akhirnya akan mengubah pendekatan mereka di bursa transfer musim panas ini setelah bertahun-tahun berusaha mengumpulkan talenta muda terbaik dengan harapan membangun skuad yang siap menghadapi masa depan sekaligus mampu bersaing di masa kini.

    Dikabarkan bahwa klub akan menargetkan pemain yang 'tangguh secara emosional', 'dewasa', dan 'teruji di Liga Premier' yang dapat memberikan dampak langsung saat mereka berusaha menutup kesenjangan yang semakin lebar dengan rival-rival mereka, dengan agenda merekrut bek tengah baru, gelandang, dan kemungkinan kiper. Namun, hal itu belum tentu berarti mereka akan mengejar bintang-bintang berpengalaman yang lebih tua.

    Menyikapi perekrutan, Eghbali menambahkan: "Saya pikir kami telah melakukan beberapa hal dengan benar, banyak hal dengan benar. Kami harus lebih baik dalam beberapa hal, untuk menambahkan lebih banyak pemain yang siap pakai pada tahap proyek ini, untuk membawa (tim) ke level berikutnya, dan konsisten seiring waktu. Kami menyadari kami membutuhkan keseimbangan. Anda menyesuaikan model, Anda memperbaiki, Anda belajar dari kesalahan."

    Dia menambahkan: "Pandangan saat ini adalah bahwa kami memiliki fondasi inti yang hebat, untuk menambahkan pengalaman tersebut, membawa tim ke level berikutnya, dan menjaga konsistensi. Fakta itu tidak luput dari perhatian kami."

    Peniru yang gagal

    Sungguh ironis bahwa Chelsea harus bertandang ke Brighton di salah satu titik terendah proyek BlueCo dan pada momen krusial di mana mereka siap membuang strategi transfer mereka sendiri, setelah mencoba—dan sebagian besar gagal—meniru model perekrutan 'Moneyball' yang didasarkan pada data dan berfokus pada pemain muda, yang telah membawa kesuksesan finansial besar bagi The Seagulls, hanya dengan anggaran sebesar satu miliar poundsterling.

    Sementara mereka telah membuang puluhan juta pound untuk pemain muda yang dianggap undervalued namun tak pernah mencapai level yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan, The Blues juga telah mengeluarkan lebih dari £250 juta dalam biaya transfer hanya ke Brighton sejak BlueCo mengambil alih klub dari Roman Abramovich pada 2023, mendatangkan pemain seperti Marc Cucurella, Moises Caicedo, Robert Sanchez, dan Joao Pedro. Di luar lapangan, klub asal London Barat ini juga membuat keputusan yang kurang tepat dengan merekrut pelatih kepala Graham Potter dari Brighton pada 2022, serta direktur olahraga Paul Winstanley.

    Meskipun keempat pemain mahal tersebut bisa dibilang sukses, terlalu banyak uang yang telah dihabiskan untuk merekrut pemain muda yang tidak berguna selama empat tahun terakhir - jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Laporan terbaru dan pernyataan Eghbali tampaknya mencerminkan pengakuan yang terlambat atas fakta tersebut, dan klub kini tampaknya siap untuk meninggalkan modus operandi Brighton.

    Risiko pemberontakan

    Setelah gagal dengan proyek 'Brighton mewah' mereka, petinggi Chelsea harus menepati janji untuk merekrut pemain-pemain yang lebih berpengalaman dan 'tangguh secara emosional' pada musim panas ini, atau mereka berisiko menghadapi pemberontakan besar-besaran dari para pendukung yang sudah lelah, karena kesabaran mereka terhadap kemampuan klub untuk meraih kesuksesan berkelanjutan semakin menipis.

    Memang, suara-suara yang tidak setuju semakin keras. Dalam surat terbuka kepada pemilik, dewan direksi, dan tim kepemimpinan senior pekan lalu, Chelsea Supporters' Trust menyatakan: "Para pendukung Chelsea telah diminta untuk menerima tingkat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas nama visi jangka panjang yang belum pernah dijelaskan dengan jelas atau konsisten. Empat tahun berlalu, visi tersebut masih belum mendapatkan kepercayaan mereka.

    "Ini bukan reaksi terhadap hasil tunggal atau rentetan performa. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih mendalam dan berkelanjutan mengenai arah Chelsea Football Club, serta kurangnya kepercayaan yang semakin meningkat di kalangan pendukung terhadap kepemimpinan, struktur, dan strategi yang mendasari klub."

    Mereka menambahkan: "Visi tersebut tetap tidak jelas, pelaksanaannya tidak konsisten, dan kepemimpinannya kurang akuntabel. Itulah mengapa hal ini penting. Para pendukung Chelsea tidak sekadar meminta klub ini menang setiap tahun. Mereka meminta agar klub yang selalu mereka dukung diakui. Saat ini, terlalu banyak yang tidak melakukannya."

    Sebelum pertandingan melawan United, ratusan penggemar turun ke jalan untuk memprotes hierarki klub, membawa spanduk bertuliskan "BlueCo OUT!" dan meneriakkan "kami ingin Chelsea kami kembali" sambil menunjukkan dukungan kepada mantan pemilik Abramovich di luar Stamford Bridge. Jika para pengambil keputusan klub tidak bertindak pada musim panas ini, demonstrasi-demonstrasi ini hanya akan menjadi kejadian yang lebih sering dan beracun.

