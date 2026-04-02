Proyek BlueCo telah terbongkar! Mengapa Chelsea menjadi tim yang paling dirugikan di Liga Premier selama jeda internasional

Fernandez bukanlah satu-satunya bintang Chelsea yang sependapat mengenai Maresca dan kemungkinan kepindahannya ke La Liga; salah satu pemain senior mereka, Marc Cucurella, juga ikut menyuarakan pendapatnya.

""Di bawah asuhan Enzo Maresca, kami lebih stabil, karena kami bekerja sama selama 18 bulan," kata bek kiri itu kepada The Athletic. "Jika melihat pramusim pertama kami bersamanya, ada keraguan. Setiap pemain membutuhkan proses untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Pada bulan-bulan terakhir bersama Maresca, kami bermain hampir tanpa perlu berpikir. Jika sistem berubah, kami tahu apa yang harus dilakukan. Waktu itu sangat dibutuhkan.

"Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan berjuang mati-matian untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan membuat keputusan ini.

"Ketidakstabilan di sekitar klub berasal dari hal ini, intinya. Kami memiliki manajer sementara (mantan pelatih tim U-21 Calum McFarlane) terlebih dahulu, lalu manajer baru dengan ide-ide baru dan tanpa waktu untuk mengembangkannya. Untuk melakukan perubahan seperti itu, hal terbaik adalah menunggu hingga akhir musim. Anda akan memberi waktu kepada semua orang, para pemain dan manajer baru, untuk bersiap, menjalani pramusim penuh… Lihatlah Arsenal sekarang, yang berjuang untuk setiap trofi. Mereka telah bersama [Mikel] Arteta selama hampir tujuh tahun dan belum banyak meraih gelar. Namun, kepercayaan pada proyek tersebut membuahkan hasil."

Setidaknya ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Spanyol bersama klub masa kecilnya, Barcelona, Cucurella memutuskan untuk menunda keputusan dan menegaskan bahwa ia kemungkinan besar masih akan berada di Chelsea bahkan setelah musim panas ini, tidak seperti Fernandez.

"Akan sulit untuk menolaknya," katanya tentang bergabung kembali dengan Barca. "Ini bukan hanya soal saya. Saya harus memikirkan keluarga saya. Jika terjadi, ya terjadi, dan kita lihat keputusan apa yang diambil. Anda selalu memikirkan untuk kembali. [Tapi] saya sangat bahagia di sana [di Inggris], dan begitu pula keluarga saya. Saya akan menundanya untuk beberapa tahun ke depan."

Kontrak Fernandez di Chelsea berlaku hingga 2032, sehingga klub memegang kendali penuh dalam negosiasi jika ia secara aktif mencari transfer, tetapi kontrak Cucurella diyakini akan berakhir pada 2028, meskipun telah menyetujui kenaikan gaji yang signifikan, dan akan lebih mudah baginya untuk mengatur kepindahannya.