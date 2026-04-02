Chelsea international break GFXGetty/GOAL

Proyek BlueCo telah terbongkar! Mengapa Chelsea menjadi tim yang paling dirugikan di Liga Premier selama jeda internasional

Kepemilikan Chelsea telah menjadi topik perdebatan hangat sejak klub ini didirikan pada tahun 1905, dengan tujuan utama klub saat itu hanyalah untuk mengisi stadion Stamford Bridge yang baru direnovasi. Ketika Roman Abramovich mengambil alih kepemimpinan dari Ken Bates pada tahun 2003, ia menggelontorkan dana miliaran poundsterling untuk mendatangkan para pemain terbaik dunia dan memperbaiki infrastruktur. Hal itu membuat The Blues menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Liga Premier dan di seluruh Eropa, namun masa-masa itu kini telah berlalu.

Setelah Abramovich dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris pada tahun 2022 menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Chelsea diakuisisi oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter, dan perusahaan ekuitas Clearlake Capital, dan berada di bawah naungan baru bernama 'BlueCo'.

Sebagai pemilik, BlueCo menjauh dari model Abramovich yang hidup di masa kini dan menghabiskan dana besar untuk pemain yang sudah terbukti. Sebaliknya, mereka tetap mengeluarkan dana besar, tetapi untuk bintang-bintang muda yang berpotensi, meskipun hal itu berarti melemahkan peluang mereka untuk meraih kesuksesan jangka pendek. Ini adalah strategi yang tidak disukai oleh para pendukung, yang mendambakan trofi, kemenangan, dan yang terpenting, rasa identitas.

Jeda internasional bulan Maret seharusnya menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk memulai kembali dan berkumpul kembali untuk tahap akhir musim 2025-26 yang penuh tantangan. Sebaliknya, hal itu justru mengungkap kerapuhan rencana pemilik klub.

    Performa yang buruk

    Performa Chelsea menjelang jeda internasional bulan Maret sangat suram. Setelah mereka menghancurkan rival lima besar Aston Villa dengan skor 4-1 di kandang lawan pada 4 Maret—kemenangan yang seolah mengukuhkan status mereka sebagai favorit untuk lolos ke Liga Champions musim depan—The Blues justru terjun bebas.

    Setelah lawatan ke Villa Park itu, ada pertandingan putaran kelima Piala FA melawan tim Championship, Wrexham. Pasukan Liam Rosenior membutuhkan perpanjangan waktu dan keunggulan satu pemain untuk menang 4-2 setelah perpanjangan waktu, yang menjadi pertanda buruk untuk dua pekan ke depan. Beberapa hari kemudian, Chelsea ambruk di menit-menit akhir dan kalah 5-2 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, membuang penampilan yang selama sekitar 70 menit terlihat bagus melawan juara Eropa tersebut.

    Kekalahan 1-0 di kandang melawan Newcastle teredam oleh tingkah laku Chelsea yang kekanak-kanakan dan berlebihan sebelum kick-off, yaitu berkerumun di sekitar bola di dalam lingkaran tengah, dan penjelasan Rosenior bahwa hal itu dilakukan untuk 'menghormati bola' tidak diterima.

    Bulan Maret berakhir dengan dua kekalahan beruntun 3-0 bagi Chelsea, pertama dari PSG di Liga Champions dan kemudian saat bertandang ke Everton dalam kunjungan pertama mereka ke Stadion Hill Dickinson. The Blues mungkin beruntung karena jeda internasional memastikan mereka tidak bisa terjerumus lebih dalam ke dalam spiral kekalahan tanpa masa untuk merenung.

    • Iklan
    Apakah Enzo akan hengkang?

    Selama bertugas bersama timnas Argentina, wakil kapten Chelsea Enzo Fernandez telah memberikan beberapa wawancara yang seharusnya menjadi perhatian petinggi klub.

    Dia pertama kali mengaku bingung dengan keputusan pemecatan Enzo Maresca dari jabatannya sebagai pelatih kepala pada Hari Tahun Baru, dengan menyatakan: "Saya tidak mengerti. Terkadang sebagai pemain, ada hal-hal yang tidak kami pahami dan cara mereka menangani situasi. Saya tidak punya jawaban untuk Anda karena saya tidak tahu. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan karena kami memiliki identitas yang kuat, dia memberi kami keteraturan, tapi begitulah sepak bola, kadang baik, kadang buruk. Tapi kami selalu memiliki identitas yang jelas dalam latihan, bermain, dan jelas kepergiannya menyakitkan kami terutama di tengah musim—itu memotong segalanya."

    Berbicara secara terbuka tentang pemecatan manajer sebelumnya adalah satu hal, tetapi Fernandez juga telah berbicara tentang keinginannya untuk tinggal di Madrid di tengah spekulasi tentang Real. Ketika ditanya tentang kemungkinan bertahan di Chelsea dalam jangka panjang, dia menjawab: "Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan kemudian kita lihat saja."

    Beberapa hari kemudian, ia ditanya ke mana ia bisa pergi di masa depan: "Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman dengan bahasa Spanyol."

    Lomba Cucurella

    Fernandez bukanlah satu-satunya bintang Chelsea yang sependapat mengenai Maresca dan kemungkinan kepindahannya ke La Liga; salah satu pemain senior mereka, Marc Cucurella, juga ikut menyuarakan pendapatnya.

    ""Di bawah asuhan Enzo Maresca, kami lebih stabil, karena kami bekerja sama selama 18 bulan," kata bek kiri itu kepada The Athletic. "Jika melihat pramusim pertama kami bersamanya, ada keraguan. Setiap pemain membutuhkan proses untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Pada bulan-bulan terakhir bersama Maresca, kami bermain hampir tanpa perlu berpikir. Jika sistem berubah, kami tahu apa yang harus dilakukan. Waktu itu sangat dibutuhkan.

    "Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan berjuang mati-matian untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan membuat keputusan ini.

    "Ketidakstabilan di sekitar klub berasal dari hal ini, intinya. Kami memiliki manajer sementara (mantan pelatih tim U-21 Calum McFarlane) terlebih dahulu, lalu manajer baru dengan ide-ide baru dan tanpa waktu untuk mengembangkannya. Untuk melakukan perubahan seperti itu, hal terbaik adalah menunggu hingga akhir musim. Anda akan memberi waktu kepada semua orang, para pemain dan manajer baru, untuk bersiap, menjalani pramusim penuh… Lihatlah Arsenal sekarang, yang berjuang untuk setiap trofi. Mereka telah bersama [Mikel] Arteta selama hampir tujuh tahun dan belum banyak meraih gelar. Namun, kepercayaan pada proyek tersebut membuahkan hasil."

    Setidaknya ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Spanyol bersama klub masa kecilnya, Barcelona, Cucurella memutuskan untuk menunda keputusan dan menegaskan bahwa ia kemungkinan besar masih akan berada di Chelsea bahkan setelah musim panas ini, tidak seperti Fernandez.

    "Akan sulit untuk menolaknya," katanya tentang bergabung kembali dengan Barca. "Ini bukan hanya soal saya. Saya harus memikirkan keluarga saya. Jika terjadi, ya terjadi, dan kita lihat keputusan apa yang diambil. Anda selalu memikirkan untuk kembali. [Tapi] saya sangat bahagia di sana [di Inggris], dan begitu pula keluarga saya. Saya akan menundanya untuk beberapa tahun ke depan."

    Kontrak Fernandez di Chelsea berlaku hingga 2032, sehingga klub memegang kendali penuh dalam negosiasi jika ia secara aktif mencari transfer, tetapi kontrak Cucurella diyakini akan berakhir pada 2028, meskipun telah menyetujui kenaikan gaji yang signifikan, dan akan lebih mudah baginya untuk mengatur kepindahannya.

    Terdengar tembakan di ruang rapat

    Cucurella, yang merupakan pemain tertua ketiga di seluruh klub, secara mengejutkan juga menyuarakan penolakannya terhadap visi dewan direksi yang lebih mengutamakan perekrutan pemain muda daripada pemain yang bisa langsung memberikan kontribusi.

    "Saya mengerti ini adalah bagian dari kebijakan klub, dan bahwa mereka ingin mengambil arah ini - merekrut pemain muda dan menatap masa depan. Namun, bagi kami semua yang masih di sini dan ingin meraih prestasi besar, momen seperti ini membuat Anda merasa putus asa," katanya mengenai kekalahan agregat 8-2 dari PSG.

    "Kami memiliki inti pemain yang bagus. Fondasinya sudah ada. Namun, untuk bersaing memperebutkan trofi besar seperti Liga Premier atau Liga Champions, Anda membutuhkan lebih dari itu. Hanya merekrut pemain muda mungkin akan mempersulit pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Saat melawan PSG, kami kekurangan pemain yang pernah mengalami situasi seperti itu.

    "Anda juga membutuhkan waktu, dan saya tahu para pemain muda adalah mereka yang akan memiliki pengalaman di masa depan. Namun, Anda perlu menemukan keseimbangan antara kedua dunia tersebut."

    Palmer sedang mengalami kebuntuan

    Kita juga harus membahas masalah yang sudah jelas-jelas ada: Cole Palmer belum tampil maksimal musim ini, dengan hanya mencetak empat gol dari permainan terbuka dan satu assist di Liga Premier. Tapi, bisakah kita menyalahkannya? Palmer telah berjuang melawan masalah kebugaran dan cedera sepanjang tahun ini karena tidak pernah menikmati libur musim panas sejak 2022 dan telah tampil dalam 97 pertandingan selama dua musim pertamanya di Chelsea.

    Palmer belum sepenuhnya menguasai sistem Rosenior yang terus berubah, sementara tim-tim Premier League tampaknya telah mengubah cara mereka bertahan melawan dirinya, dengan mengerahkan dua atau tiga pemain untuk menghalangi pengaruhnya. Tanpa kecepatan yang memadai, sulit untuk lolos dari situasi tersebut kecuali Anda dan rekan setim berpikir cepat dan selaras.

    Kesempatan untuk mewakili Inggris dan mengamankan tempat di skema Thomas Tuchel untuk Piala Dunia seharusnya bisa memberikan semangat baru bagi musim Palmer, namun justru sepertinya ia bermain hingga keluar dari persaingan dan berisiko benar-benar mendapat libur musim panas. Hal itu mungkin tidak terlalu buruk dalam jangka panjang, namun kondisi permainannya saat ini menunjukkan bahwa kita telah sampai pada titik pembahasan ini.

    Yang memperumit masalah adalah rumor kepindahan ke Manchester United yang tak kunjung mereda. Sebenarnya tidak ada kebutuhan bagi Setan Merah untuk menambahkannya ke skuad mereka (kecuali jika mereka menjual Bruno Fernandes) dan ia terikat kontrak terpanjang di Chelsea hingga 2033. Namun, tidak ada asap tanpa api, meskipun ini terasa seperti rumor transfer yang tidak akan terwujud.

    Bulan yang menentukan

    Chelsea kembali dari jeda internasional dengan tiga laga kandang berturut-turut yang berpotensi menentukan nasib musim mereka. Mereka akan menjamu Port Vale, tim yang sedang berjuang di League One, di Stamford Bridge pada babak perempat final Piala FA hari Sabtu, yang memberikan Rosenior kesempatan sempurna untuk membawa timnya ke Wembley dan mengakhiri puasa gelar The Blues selama delapan tahun di kompetisi tersebut.

    Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi ujian berat di Liga Premier, menjamu Manchester City yang sedang mengejar gelar juara, dan kemudian Manchester United seminggu kemudian. Pertandingan kandang melawan Setan Merah ini diperkirakan akan menjadi ajang protes bersama antara pendukung The Blues dan pendukung klub lain milik BlueCo, Strasbourg. Jika Chelsea kalah dalam kedua pertandingan ini, mereka bisa terlempar dari zona Eropa dan bahkan keluar dari paruh atas klasemen, jika hasil pertandingan lain tidak menguntungkan mereka.

    Pihak manajemen tampaknya berkomitmen pada Rosenior, namun komitmen tersebut akan diuji jika masa sulit ini semakin memburuk. Jika ia mendapat tekanan lebih besar, jari penunjuk kesalahan harus diarahkan pada direktur olahraga atas peran mereka dalam menghancurkan musim yang seharusnya berjalan normal.

    Apakah manajer yang kurang berpengalaman ini dan para pemainnya yang kurang disiplin memiliki apa yang diperlukan untuk menyelamatkan musim Chelsea? Sulit untuk melihat jawabannya adalah 'ya' pada saat ini.

