Provedel: "Inter adalah mimpi yang telah saya wujudkan. Jika saya mencetak gol seperti Toldo saat melawan Juventus..."

"Saya mulai bermain sejak kecil, menendang bola ke dinding. Saya mulai menjadi penjaga gawang pada usia 15 tahun. Di rumah, saya tidak bermain sebagai penjaga gawang. Saya jatuh cinta pada posisi penjaga gawang setelah melihat Toldo. Sejak saat itu, saya mulai berpikir bahwa suatu hari saya ingin menjadi penjaga gawang, mungkin bahkan di Inter.

Julio Cesar? Dia seperti kucing, bisa menjangkau tempat yang tampaknya mustahil dijangkaunya. Saat ia melompat, ia membuatmu terpukau. Ia juga sering tersenyum, menyenangkan untuk dilihat."