Ivan Provedel pindah dari Lazio ke Inter pada musim panas untuk menjadi pelapis Josep Martinez. Berbicara kepada Betsson.sport dalam kerja sama dengan Dazn, sang kiper mengenang perjalanan kariernya, caranya menjalankan peran sebagai penjaga gawang, serta sosok Francesco Toldo yang menjadi panutannya. Ia bermimpi mengulang satu momen Toldo: gol yang bukan gol dalam kemelut melawan Juventus.
Provedel: "Inter adalah mimpi yang telah saya wujudkan. Jika saya mencetak gol seperti Toldo saat melawan Juventus..."
PANGGILAN INTER
"Ketika Inter menghubungi saya, saya agak tidak percaya. Sejujurnya, sampai menandatangani kontrak, saya tidak mau terlalu memikirkannya atau berharap terlalu tinggi sebelum semuanya tuntas. Setelah itu, saya sangat bahagia."
KEPRIBADIAN
"Tiga kata untuk menggambarkan diri saya? Tenang, tertutup, ideal. Kalau sebagai kiper? Tertutup dan tenang. Ritual sebelum pertandingan? Ya, sebelum setiap pertemuan teknis, seorang teman saya menelepon, lalu kami mengobrol sebentar, begitu."
Menjadi kiper pada usia 15 tahun karena Toldo
"Saya mulai bermain sejak kecil, menendang bola ke dinding. Saya mulai menjadi penjaga gawang pada usia 15 tahun. Di rumah, saya tidak bermain sebagai penjaga gawang. Saya jatuh cinta pada posisi penjaga gawang setelah melihat Toldo. Sejak saat itu, saya mulai berpikir bahwa suatu hari saya ingin menjadi penjaga gawang, mungkin bahkan di Inter.
Julio Cesar? Dia seperti kucing, bisa menjangkau tempat yang tampaknya mustahil dijangkaunya. Saat ia melompat, ia membuatmu terpukau. Ia juga sering tersenyum, menyenangkan untuk dilihat."
Gol Toldo ke gawang Juventus
"Golnya ke gawang Juventus itu luar biasa. Dia maju untuk menyambut bola dengan sundulan pada saat-saat terakhir. Dia mengerahkan segalanya. Hebat, benar-benar hebat. Waktu itu saya masih kecil. Meski sudah larut, saya masih terjaga, dan saat dia mencetak gol, saya membuat keributan di rumah. Dia idola saya, tentu saja. Kalau itu terjadi pada saya bersama Inter? Semoga saya tidak perlu maju ke kotak penalti pada saat-saat terakhir. Namun, kalau memang harus, pelatih mesti memberi saya izin. Setelah itu, semoga saya bisa mencetak gol. Semoga saja."
Inter, Sebuah Mimpi
"Saat saya mulai berpikir untuk menjadi pesepakbola, rencana cadangan saya adalah menjadi fisioterapis. Tekanan sebelum pertandingan? Saya tidak memikirkannya. Saya hanya fokus melakukan apa yang harus saya lakukan sebaik mungkin. Target pertama saya sebagai pemain Inter? Membuktikan bahwa saya layak berada di sini dan bisa berkontribusi untuk tim. Apa arti seragam Inter bagi saya? Mimpi yang menjadi kenyataan."
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