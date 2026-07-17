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Prostitusi, narkoba, dan kekalahan mengejutkan Argentina... Siapakah wasit final Piala Dunia yang dikenal dengan keputusan-keputusannya yang kontroversial?

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
S. Vincic
Spanyol
Argentina
AS
Slovenia

Mengabaikan pemecatan Hakimi dan membuat Real Madrid serta Barcelona marah

Wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, akan menghadapi pertandingan terbesar dalam karier wasitnya, saat memimpin final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, lusa Minggu, di Stadion "MetLife" di New Jersey.

Meskipun Venticic, yang berusia 46 tahun, memiliki reputasi yang baik di kalangan wasit Eropa, namanya dalam beberapa tahun terakhir dikaitkan dengan sejumlah keputusan yang kontroversial, serta sebuah insiden di luar lapangan yang menimbulkan kehebohan besar, setelah ia ditangkap oleh polisi Bosnia pada tahun 2020 dalam sebuah penggerebekan yang menargetkan jaringan prostitusi dan perdagangan narkoba, sebelum akhirnya dibebaskan tanpa dikenakan tuduhan apa pun.

  • Momen yang mengharukan setelah pengumuman terpilihnya

    Wasit asal Slovenia itu tak bisa menahan emosinya ketika Perluigi Collina, ketua Komite Wasit FIFA asal Italia, memberitahunya bahwa ia telah dipilih untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia.

    Vincic meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, dan hampir meneteskan air mata di hadapan rekan-rekannya, sebelum berkata, “Awalnya saya terkejut, lalu merasa bahagia. Saya gemetar; ini adalah kehormatan yang tak terlukiskan bisa memimpin pertandingan final Piala Dunia.”

    Ia menambahkan, “Ini adalah impian yang diidamkan setiap wasit sejak awal kariernya, jadi saya merasa sangat bangga, baik terhadap diri saya sendiri maupun tim saya. Sulit untuk menggambarkan apa yang saya rasakan dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili Slovenia di ajang olahraga terbesar di dunia, dan kami akan memberikan yang terbaik.”

    Ia akan dibantu dalam memimpin pertandingan oleh rekan senegaranya, Tomaš Klancnič dan Andraz Kovačič, sementara wasit keempat akan dijabat oleh Adham Makhadmeh dari Yordania, yang dibantu oleh rekan senegaranya, Muhammad Al-Klaf, sebagai asisten cadangan.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Perjalanan yang dipenuhi pertandingan-pertandingan besar

    Vincic memiliki pengalaman luas dalam memimpin pertandingan-pertandingan terkemuka di tingkat Eropa daninternasional; ia turut serta dalam Kejuaraan Eropa 2020, kemudian memimpin final Liga Europa 2022 antara Eintracht Frankfurt dan Rangers.

    Pada tahun 2024, ia memimpin pertandingan final Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Madrid, serta memimpin pertandingan-pertandingan di Kejuaraan Eropa 2024, termasuk semifinal antara Prancis dan Spanyol.

    Selama setahun terakhir, ia juga turut memimpin pertandingan-pertandingan Piala Dunia Antarklub 2025 yang diselenggarakan di Amerika Serikat.

    Edisi 2026 ini menjadi partisipasinya yang kedua di Piala Dunia, setelah sebelumnya memimpin dua pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022.

    Di kancah Arab, wasit asal Slovenia ini sebelumnya telah memimpin beberapa pertandingan di liga sepak bola Saudi, terutama pertandingan klasik antara Al-Nassr dan Al-Ittihad pada putaran kedua musim lalu di Liga Profesional Roshen, serta pertandingan antara Al-Ahli dan Al-Hilal pada putaran pertama musim 2024-2025, selain pertandingan puncak antara Al-Ahli dan Zamalek di Liga Mesir musim 2022-2023.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Spanyol belum pernah kalah saat wasit Vintich meniup peluit

    Wasit asal Slovenia ini sebelumnya pernah memimpin satu pertandingan Argentina di Piala Dunia, yaitu pada edisi terakhir di Qatar, ketika tim “Tango” kalah 2-1 dari Arab Saudi—yang merupakan kekalahan terakhir Argentina di ajang Piala Dunia.

    Sedangkan untuk timnas Spanyol, ia telah memimpin lima pertandingan, dimulai dengan hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada tahun 2017, kemudian hasil imbang tanpa gol melawan Swedia pada laga pembuka "La Roja" di Kejuaraan Eropa 2020.

    Ia juga memimpin pertandingan antara Spanyol dan Italia di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa tahun 2023, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 2-1, sebelum memimpin dua pertandingan Spanyol di Kejuaraan Eropa terakhir, yang pertama melawan Italia dan berakhir dengan kemenangan 1-0, serta yang kedua melawan Prancis di semifinal, yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-1.

    Timnas Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan-pertandingan yang dipimpin oleh Vinčić.

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  • Insiden "Undang-Undang Vinicius"

    Selama Piala Dunia 2026, ia memimpin tiga pertandingan, yaitu Brasil melawan Maroko (1-1), Yordania melawan Aljazair (2-1 untuk Aljazair), serta Meksiko melawan Ekuador (2-0) di babak 32 besar.

    Edisi kali ini menyaksikan salah satu momen wasit paling menonjol yang terkait dengan wasit asal Slovenia tersebut, ketika ia mengeluarkan kartu merah kepada pemain Ekuador, Piro Hinkapi, karena menutup mulutnya saat berbicara dengan salah satu lawan, sebagai penerapan dari apa yang kini dikenal di media sebagai “Aturan Vinícius”.

    Akar dari insiden ini bermula pada musim lalu di Liga Champions saat pertandingan antara Benfica dan Real Madrid, ketika pemain Argentina Gianluca Brestiani diusir dari lapangan karena melakukan tindakan yang sama.

  • Aksi Hakimi yang memicu kontroversi

    Meskipun ia telah mengeluarkan 7 kartu kuning dan satu kartu merah selama tiga pertandingan yang dipimpinnya di turnamen ini, hal yang paling memicu kontroversi adalah keputusannya untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada pemain Maroko Achraf Hakimi setelah ia melakukan tekel keras terhadap pemain Brasil Vinícius Júnior.

    Tindakan tersebut terjadi pada masa tambahan waktu babak pertama, setelah Hakimi menginjak pergelangan kaki pemain Brasil tersebut. Meskipun insiden tersebut terlihat berbahaya, wasit tidak mengeluarkan kartu apa pun, dan wasit video (VAR) juga tidak melakukan intervensi.

    Bintang Swedia Zlatan Ibrahimović mengomentari insiden tersebut melalui jaringan “Fox Sports” dengan mengatakan, “Ketika saya melihat insiden itu, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah wasit harus mengendalikan pertandingan. Ini bukan soal nama pemain atau waktu pertandingan, melainkan soal melindungi para pemain.”

    Ia menambahkan, “Penyerang itu sudah melewati lawannya, dan bahaya yang terjadi sangat jelas, sedangkan kontak fisik itu terjadi sangat terlambat.”

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Keputusan yang membuat Real Madrid dan Barcelona kesal

    Meskipun memiliki pengalaman yang sangat luas, Vintič tidak mendapat dukungan penuh di dunia sepak bola Spanyol, karena ia sebelumnya pernah mendapat kritik luas akibat sejumlah keputusannya dalam pertandingan klub-klub Spanyol.

    Bahkan platform Archivo VAR turut mengkritik penunjukannya untuk final Piala Dunia, dengan menyatakan bahwa FIFA “menimbulkan kontroversi” melalui penunjukan tersebut, serta menyoroti bahwa wasit asal Slovenia itu “mengalami kesulitan besar dalam pertandingan-pertandingan besar selama musim Eropa, dan kehilangan kendali setiap kali intensitas persaingan meningkat”.

    Salah satu insiden yang paling memicu kemarahan di Madrid adalah pengusiran pemain Real Madrid, Eduardo Camavinga, pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich.

    Real Madrid saat itu sedang memimpin 3-2, sebelum Vinčić mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Camavinga karena mengulur waktu, meskipun ia telah memperingatkannya beberapa menit sebelumnya akibat tekel keras.

    Keputusan tersebut memicu kemarahan mantan pelatih Álvaro Arbeloa, yang mengatakan, “Wasit telah menghancurkan pertandingan ini; tidak mungkin seorang pemain diusir karena insiden seperti itu.”

    Barcelona pun tak luput dari kontroversi, karena para pendukungnya masih mengingat pertandingan melawan Inter Milan di Liga Champions 2022, ketika Vinčić mengabaikan pemberian tendangan penalti setelah Denzel Dumfries melakukan handball di dalam kotak penalti.

    Sebaliknya, ia menganulir gol yang dicetak oleh Pedri akibat sentuhan tangan yang tidak disengaja dari Ansu Fati, setelah bola memantul dari kiper, sebuah keputusan yang memicu protes luas di dalam klub Catalan tersebut.

  • Kasus prostitusi dan narkoba

    Di luar lapangan, wasit asal Slovenia tersebut mendapati dirinya berada di tengah-tengah kasus yang menarik perhatian media Eropa pada tahun 2020.

    Selama berada di kota Bijeljina, Bosnia dan Herzegovina, ia ditangkap oleh polisi dalam sebuah penggerebekan yang menargetkan jaringan yang terlibat dalam prostitusi dan perdagangan narkoba, seperti dilaporkan oleh jaringan RMC Prancis.

    Operasi tersebut berujung pada penangkapan 26 pria dan 9 wanita, termasuk Tiana Maksimović, yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai dalang jaringan prostitusi tersebut, sebelum akhirnya ia mengakui tuduhan yang diajukan kepadanya.

    Selain itu, polisi juga menyita 4 paket kokain, 10 pistol, 3 rompi antipeluru, serta lebih dari 10 ribu euro dalam berbagai mata uang selama operasi tersebut.

    Laporan saat itu menyebutkan bahwa Vintčić dicurigai menggunakan jasa jaringan tersebut, sebelum akhirnya diinterogasi dan dibebaskan tanpa dikenakan tuduhan apa pun.

    Hakim asal Slovenia itu membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut, dan mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Slovenia *Vicher*, “Saya menerima undangan untuk makan siang, dan ternyata itu adalah kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam hidup saya.”

    Ia menambahkan, “Saya tidak ada hubungannya dengan kelompok yang ditangkap itu. Ya, polisi membawa kami ke markas mereka dan menginterogasi kami sebagai saksi, dan setelah terbukti bahwa kami tidak mengenal satupun dari orang-orang tersebut, kami diizinkan untuk pergi.”

    Ia juga mendapat dukungan dari Federasi Sepak Bola Slovenia, yang menganggap kejadian tersebut sebagai “hanya nasib buruk”, serta menegaskan bahwa wasit tersebut “berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah”, tanpa ada kaitannya dengan aktivitas kriminal yang menjadi sasaran operasi tersebut.

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