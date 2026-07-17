Prostitusi, narkoba, dan kekalahan mengejutkan Argentina... Siapakah wasit final Piala Dunia yang dikenal dengan keputusan-keputusannya yang kontroversial?

Wasit asal Slovenia itu tak bisa menahan emosinya ketika Perluigi Collina, ketua Komite Wasit FIFA asal Italia, memberitahunya bahwa ia telah dipilih untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia.

Vincic meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, dan hampir meneteskan air mata di hadapan rekan-rekannya, sebelum berkata, “Awalnya saya terkejut, lalu merasa bahagia. Saya gemetar; ini adalah kehormatan yang tak terlukiskan bisa memimpin pertandingan final Piala Dunia.”

Ia menambahkan, “Ini adalah impian yang diidamkan setiap wasit sejak awal kariernya, jadi saya merasa sangat bangga, baik terhadap diri saya sendiri maupun tim saya. Sulit untuk menggambarkan apa yang saya rasakan dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili Slovenia di ajang olahraga terbesar di dunia, dan kami akan memberikan yang terbaik.”

Ia akan dibantu dalam memimpin pertandingan oleh rekan senegaranya, Tomaš Klancnič dan Andraz Kovačič, sementara wasit keempat akan dijabat oleh Adham Makhadmeh dari Yordania, yang dibantu oleh rekan senegaranya, Muhammad Al-Klaf, sebagai asisten cadangan.