Goal.com
Live
Man Utd Chelsea W&Ls GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Prospek karier Michael Carrick, LinkedIn Liam Rosenior, dan pencalonan Bruno Fernandes sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini - Pemenang dan pecundang dari kemenangan telak Man Utd atas Chelsea

Winners & losers
Opinion
Manchester United
Chelsea
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
M. Carrick
L. Rosenior
B. Fernandes
A. Garnacho
C. Palmer

Chelsea benar-benar harus menang dalam laga Liga Premier Sabtu malam melawan Manchester United. Namun, mereka gagal. Mereka kalah. Lagi. Dan tanpa mencetak gol. Lagi. Kini The Blues telah mencatatkan empat kekalahan beruntun tanpa mencetak gol - rentetan hasil tanpa gol terburuk mereka sejak November 1912. Akibatnya, tim asuhan Liam Rosenior yang sedang terpuruk tetap berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier, tertinggal empat poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima, yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Mengingat Chelsea kini hanya memiliki lima pertandingan tersisa, ada risiko nyata bahwa mereka akan gagal lolos ke Liga Champions musim depan — yang bisa berakibat fatal bagi klub. Sebaliknya, United berada di ambang memastikan kembalinya mereka ke kompetisi klub elit Eropa yang sangat dinanti-nantikan, berkat gol tunggal Matheus Cunha di Stamford Bridge yang kini membuat selisih 10 poin antara mereka dan tuan rumah.

Setan Merah tidak bermain terlalu baik pada malam itu, dan terkadang mengandalkan keberuntungan, tetapi berhasil menjaga gawang tetap bersih tanpa satu pun bek tengah senior akibat kombinasi cedera dan skorsing pasti akan sangat membantu harapan Michael Carrick untuk mendapatkan pekerjaan tersebut secara penuh waktu.

Di bawah ini, GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama dari hasil yang sangat penting di London Barat...

    PEMENANG: Upaya Bruno untuk meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini

    Ada pandangan yang menyatakan bahwa Pemain Terbaik Musim Ini harus selalu berasal dari tim juara. Namun, itu benar-benar omong kosong. Meskipun sepak bola adalah olahraga tim, kita sedang membicarakan penghargaan individu, dan pemain terbaik di liga tidak selalu bermain di tim terbaik di liga.

    Tahun ini adalah contoh yang sempurna. Declan Rice tampil sangat baik untuk Arsenal yang berpeluang besar finis di posisi pertama, sementara tidak ada pemain lain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol daripada Erling Haaland, yang mungkin juga akan meraih trofi Liga Premier lainnya bersama Manchester City.

    Namun, Bruno Fernandes haruslah memenangkan gelar Pemain Terbaik Musim Ini. Dia mungkin bukan sosok yang terlalu disukai, tetapi tidak ada pemain sepak bola lain di liga ini yang sepenting pemain asal Portugal itu bagi timnya.

    Dia membuktikannya lagi di Stamford Bridge dengan menciptakan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut untuk Matheus Cunha melalui permainan brilian di sayap kanan, sehingga menambah jumlah assistnya musim ini menjadi 18 - hanya dua gol lagi dari rekor sepanjang masa Liga Premier.

    Kita sedang menyaksikan sejarah sedang tercipta di sini - hal ini layak untuk diakui.

    PEMENANG: Alejandro Garnacho

    Gol penentu kemenangan dalam pertandingan itu terasa sangat memuaskan bagi para pendukung tim tamu karena Bruno dengan mudah melewati tekel yang setengah hati dari Alejandro Garnacho dalam proses penyerangan tersebut. Pemain asal Argentina itu mungkin memang tumbuh dari jajaran tim muda di Old Trafford, setelah bergabung sebagai pemain muda dari Atletico Madrid, namun para penggemar United sama sekali tidak menyukai mantan pemain sayap mereka itu.

    Bahkan, suporter tim tamu sudah mengolok-olok "si brengsek dari Argentina" itu bahkan sebelum ia masuk menggantikan Estevao yang cedera pada menit ke-15, yang seharusnya hanya membuat Garnacho semakin bertekad untuk membuktikan sesuatu kepada klub lamanya.

    Namun, Garnacho tak melakukan apa pun selain membuktikan bahwa United benar melepasnya musim panas lalu, melalui penampilan yang sangat tidak efektif dari pemain berusia 21 tahun itu, yang bahkan tak mampu mengimbangi performa rata-rata Diogo Dalot.

    Beberapa pendukung United khawatir bahwa klub sebenarnya telah menjual Garnacho dengan harga murah, tetapi delapan bulan kemudian, £40 juta ($55 juta) masih terlihat sebagai uang yang sangat bagus untuk seorang pemain yang kemampuannya bahkan tidak setengah dari apa yang dia yakini tentang dirinya sendiri - sesuatu yang kini sedang dirasakan Chelsea dengan biaya yang cukup besar.

    PEMENANG: Prospek karier Carrick

    Hasil yang diraih oleh seorang manajer sementara bisa menyesatkan. Manchester United tahu hal itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Sangat mudah terpesona oleh mantan idola suporter selama masa-masa awal yang penuh harapan.

    Namun, meskipun ada keraguan yang wajar mengenai apakah Michael Carrick benar-benar orang yang tepat untuk peran yang bisa dibilang paling sulit dalam sepak bola, yang bisa kami katakan adalah bahwa wawancara kerjanya tidak bisa berjalan lebih baik lagi.

    Dia telah mengumpulkan lebih banyak poin daripada manajer Liga Premier lainnya sejak mengambil alih pada 13 Januari. Akibatnya, United kini berada di ambang lolos ke Liga Champions - sesuatu yang tampak seperti mimpi belaka bagi tim yang berjuang keras di bawah Ruben Amorim selama paruh pertama musim ini.

    Namun, Carrick telah menanamkan kejelasan, kekompakan, dan karakter dalam skuad. Mantan pemain internasional Inggris ini mengalami kemunduran serius pertamanya pada Senin malam, saat United kalah di kandang dari Leeds United, tetapi respons di Stamford Bridge benar-benar luar biasa.

    Carrick tahu ia harus bertandang ke London tanpa duo yang diskors, Lisandro Martinez dan Harry Maguire, serta Matthijs de Ligt yang absen dalam jangka panjang, namun ia juga harus meninggalkan Lenny Yoro di rumah karena cedera.

    Meskipun lini pertahanannya hancur, Carrick berhasil meraih kemenangan penting - dan clean sheet pertama dalam lima pertandingan - dengan pemain berusia 19 tahun, Ayden Heaven, bermain bersama bek sayap Noussair Mazraoui.

    "Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam sehari atau dua hari terakhir untuk mempersiapkan tim dengan formasi empat bek baru," kata Carrick kepada TNT Sports setelah pertandingan. "Saya pikir Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui yang masuk sangat luar biasa, mengingat Ayden masih sangat muda dan Noussair sebenarnya tidak terbiasa bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek. Saya harus memberikan banyak pujian kepada staf pelatih karena telah mempersiapkan para pemain untuk itu."

    Carrick juga pantas mendapat bagian pujiannya, karena meskipun ada efek 'manajer baru', mengambil alih tim di tengah musim tidak pernah mudah...

    PEMENANG: Liam Rosenior

    Liam Rosenior pada dasarnya adalah kebalikan dari Carrick. Dia juga mengambil alih sebuah klub besar Liga Premier pada Januari lalu, tetapi, tidak seperti rekan senegaranya itu, dia justru berhasil membuat tim yang sebenarnya tidak dalam kondisi terlalu buruk menjadi jauh lebih buruk — sebagaimana ditunjukkan oleh rentetan hasil yang sangat buruk, yakni hanya satu kemenangan dari delapan pertandingan Liga Premier.

    Orang-orang tentu akan menyoroti fakta bahwa Chelsea memiliki masalah yang lebih besar daripada pelatihnya - itulah sebabnya lebih dari 500 pendukung ikut serta dalam aksi protes terhadap pemilik klub sebelum pertandingan Sabtu malam.

    Namun, salah satu alasan mengapa para penggemar kehilangan kepercayaan pada Todd Boehly & Co. adalah fakta bahwa mereka menganggap pantas memecat Enzo Maresca enam bulan setelah memenangkan dua trofi dan menggantikannya dengan manajer yang tidak berpengalaman dan belum pernah meraih gelar apa pun.

    Rosenior adalah pilihan internal yang murah, orang dalam yang bersedia fokus sepenuhnya pada urusan tim utama. Namun, jelas bahwa dia telah dipromosikan secara berlebihan.

    Para pemain sama sekali tidak berbalik melawan dirinya, tetapi fakta bahwa begitu banyak tokoh kunci di ruang ganti telah secara terbuka menyesali pemecatan Maresca sudah cukup menggambarkan situasinya.

    Dengan semua istilah-istilah trendi dan bahasa LinkedIn-nya, Rosenior memang pandai berbicara, tetapi ini adalah bisnis yang berbasis hasil, dan intinya adalah dia akan kehilangan pekerjaannya jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

    PEMENANG: Lima rival teratas Chelsea

    Bukan hanya peluang United di Liga Champions yang semakin terbuka berkat kemenangan 1-0 pada Sabtu lalu di Stamford Bridge. Gol penentu kemenangan Cunha pada menit ke-43 pasti disambut dengan gembira oleh para pendukung Aston Villa dan Liverpool (meski mereka mungkin tidak mau mengakuinya!).

    Saat artikel ini ditulis, Villa berada di peringkat keempat Liga Premier dan bisa menyamai jumlah poin United lagi dengan mengalahkan Sunderland di kandang pada Minggu sore. Tentu saja, itu sama sekali bukan hal yang pasti, karena The Black Cats adalah lawan yang sulit - terutama bagi tim yang baru saja bermain di Liga Europa tiga hari sebelumnya. Dalam hal itu, kekalahan Chelsea sedikit meringankan tekanan pada Villa, yang unggul tujuh poin dari The Blues.

    Kekalahan The Blues dari United justru menjadi dorongan yang lebih besar bagi Liverpool. The Reds sedang dalam performa yang buruk, dan berada dalam kondisi yang sangat terpuruk setelah Hugo Ekitike dipastikan absen hingga akhir 2026 akibat cedera Achilles yang dideritanya dalam kekalahan Liga Champions tengah pekan melawan Paris Saint-Germain.

    Lebih buruk lagi, mereka kini harus melakukan perjalanan singkat namun menantang melintasi Liverpool untuk menghadapi rival sekota yang juga mengincar tiket ke Eropa saat ini.

    Derby Merseyside pada hari Minggu adalah pertandingan yang sangat penting bagi tim asuhan Arne Slot, karena berbagai alasan, tetapi pertandingan ini juga menawarkan kesempatan emas bagi juara Inggris yang akan segera digulingkan itu untuk menjauhkan diri tujuh poin dari Chelsea dalam perebutan posisi kelima.

    PEMENANG: Proyek BlueCo

    Jika Chelsea benar-benar gagal lolos ke Liga Champions (dan bahkan mungkin tidak lolos ke kompetisi Eropa sama sekali, mengingat Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton, dan Sunderland semuanya hanya terpaut dua poin dari The Blues), orang tak bisa tidak bertanya-tanya apakah beberapa pemain kunci mungkin akan mempertimbangkan untuk hengkang.

    Mantan pemain nomor 10 Joe Cole dengan jujur mengakui dalam analisis pasca-pertandingannya di TNT Sports bahwa tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa beberapa pemain akan langsung menghubungi agen mereka dan meminta mereka untuk "mengeluarkan saya dari sini".

    Di sisi positifnya, Cole Palmer menegaskan dalam wawancara yang diterbitkan sebelum pertandingan melawan United bahwa meskipun ada pembicaraan tentang kembalinya ke Manchester, ia tidak berniat meninggalkan London, dan menegaskan bahwa Chelsea tidak "terlalu jauh" dari persaingan untuk meraih gelar-gelar utama sepak bola secara rutin.

    Namun, 48 poin dari 33 pertandingan Liga Premier, dan kekalahan telak 8-2 secara agregat dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, sangat mengindikasikan sebaliknya.

    Palmer mengatakan bahwa ini hanyalah soal Chelsea "mendatangkan pemain yang tepat" musim panas ini - tetapi itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika mereka finis di luar lima besar.

    Selain itu, dalam skenario mimpi buruk seperti itu, masalah terbesar Chelsea akan menjadi upaya mempertahankan sedikit pemain kelas dunia yang mereka miliki, dengan Enzo Fernandez tentu bukan satu-satunya figur kunci yang saat ini mempertimbangkan masa depannya.

    Menurut laporan terbaru, Chelsea berencana untuk menyesuaikan kebijakan perekrutan mereka musim panas ini, tetapi tampaknya hal itu mungkin sudah terlambat. Saat United bermain di Stamford Bridge berikutnya, Palmer bahkan mungkin akan bermain untuk tim tamu daripada tuan rumah!

Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE