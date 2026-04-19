Prospek karier Michael Carrick, LinkedIn Liam Rosenior & pencalonan Bruno Fernandes sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini - Pemenang dan pecundang dalam kemenangan telak Man Utd atas Chelsea

Hasil yang diraih oleh seorang manajer sementara bisa menyesatkan. Manchester United tahu hal itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Sangat mudah terpesona oleh mantan idola suporter selama masa-masa awal yang penuh harapan.

Namun, meskipun ada keraguan yang wajar mengenai apakah Michael Carrick benar-benar orang yang tepat untuk peran yang bisa dibilang paling sulit dalam sepak bola, yang bisa kami katakan adalah bahwa wawancara kerjanya tidak bisa berjalan lebih baik lagi.

Dia telah mengumpulkan lebih banyak poin daripada manajer Liga Premier lainnya sejak mengambil alih pada 13 Januari. Akibatnya, United kini berada di ambang lolos ke Liga Champions - sesuatu yang tampak seperti mimpi belaka bagi tim yang berjuang keras di bawah Ruben Amorim selama paruh pertama musim ini.

Namun, Carrick telah menanamkan kejelasan, kekompakan, dan karakter dalam skuad. Mantan pemain internasional Inggris ini mengalami kemunduran serius pertamanya pada Senin malam, saat United kalah di kandang dari Leeds United, tetapi respons di Stamford Bridge benar-benar luar biasa.

Carrick tahu ia harus bertandang ke London tanpa duo yang diskors, Lisandro Martinez dan Harry Maguire, serta Matthijs de Ligt yang absen dalam jangka panjang, namun ia juga harus meninggalkan Lenny Yoro di rumah karena cedera.

Meskipun lini pertahanannya hancur, Carrick berhasil meraih kemenangan penting - dan clean sheet pertama dalam lima pertandingan - dengan pemain berusia 19 tahun, Ayden Heaven, bermain bersama bek sayap Noussair Mazraoui.

"Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam sehari atau dua hari terakhir untuk mempersiapkan tim dengan formasi empat bek baru," kata Carrick kepada TNT Sports setelah pertandingan. "Saya pikir Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui yang masuk sangat luar biasa, mengingat Ayden masih sangat muda dan Noussair sebenarnya tidak terbiasa bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek. Saya harus memberikan banyak pujian kepada staf pelatih karena telah mempersiapkan para pemain untuk itu."

Carrick juga pantas mendapat bagian pujiannya, karena meskipun ada efek 'manajer baru', mengambil alih tim di tengah musim tidak pernah mudah...