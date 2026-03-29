"Prosesnya sudah dimulai" - Marseille mengonfirmasi rencana investasi baru untuk menyaingi PSG

Jajaran manajemen Marseille akan mengalami perombakan lebih lanjut musim panas ini seiring dengan kepastian hengkangnya Mehdi Benatia. Mantan pemain timnas Maroko yang selama ini menjabat sebagai direktur olahraga klub tersebut akan resmi meninggalkan jabatannya begitu musim ini berakhir. Meskipun McCourt sebelumnya telah meyakinkannya untuk tetap bertahan saat krisis di tengah musim, keputusan untuk mengakhiri kerja sama secara tuntas kini telah final. McCourt mengonfirmasi situasi direktur olahraga tersebut, dengan menyebutkan bahwa Benatia saat ini sedang menjalani masa pemberitahuan yang berlaku hingga Juni. "Medhi adalah direktur olahraga yang sangat baik. Dia akan tetap menjabat hingga akhir musim, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Itulah keinginannya, dan itulah yang telah kami sepakati," kata McCourt.