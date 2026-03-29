"Prosesnya sudah dimulai" - Marseille mengonfirmasi rencana investasi baru untuk menyaingi PSG
McCourt sedang mencari mitra strategis
Dalam wawancara eksklusif dengan Journal du Dimanche, McCourt membuka peluang masuknya modal baru ke Velodrome. Taipan asal Boston yang mengambil alih klub raksasa Ligue 1 tersebut pada tahun 2016 ini mengakui bahwa untuk mencapai level kompetisi berikutnya, dibutuhkan lebih dari sekadar sumber daya yang dimilikinya saat ini. McCourt terbuka mengenai ambisinya terkait masa depan finansial klub. "Tingkat berikutnya dan, semoga, tingkat tertinggi, akan membutuhkan investasi tambahan. Kami ingin menemukan mitra strategis yang tepat untuk mencapai hal ini," katanya.
Mencapai puncak hierarki
Selain restrukturisasi keuangan, prioritas utama klub saat ini adalah mengisi kekosongan di puncak jajaran eksekutif. Menyusul hengkangnya presiden Pablo Longoria pada awal musim ini, McCourt sedang secara aktif menyeleksi calon-calon yang akan memimpin klub menuju era barunya. Ia menegaskan bahwa "proses tersebut memang telah dimulai" dan bahwa klub sedang mencari sosok pemimpin tertentu yang mampu menangani tekanan unik yang dihadapi Marseille. "Pilihan saya adalah seseorang yang sangat mengenal Prancis dan Marseille, karena menurut saya sangat penting untuk memahami budaya klub," jelas McCourt. "Orang tersebut juga haruslah seorang manajer yang berpengalaman dan mumpuni."
Kepergian Benatia dipastikan pada bulan Juni
Jajaran manajemen Marseille akan mengalami perombakan lebih lanjut musim panas ini seiring dengan kepastian hengkangnya Mehdi Benatia. Mantan pemain timnas Maroko yang selama ini menjabat sebagai direktur olahraga klub tersebut akan resmi meninggalkan jabatannya begitu musim ini berakhir. Meskipun McCourt sebelumnya telah meyakinkannya untuk tetap bertahan saat krisis di tengah musim, keputusan untuk mengakhiri kerja sama secara tuntas kini telah final. McCourt mengonfirmasi situasi direktur olahraga tersebut, dengan menyebutkan bahwa Benatia saat ini sedang menjalani masa pemberitahuan yang berlaku hingga Juni. "Medhi adalah direktur olahraga yang sangat baik. Dia akan tetap menjabat hingga akhir musim, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Itulah keinginannya, dan itulah yang telah kami sepakati," kata McCourt.
Pandangan kritis terhadap proyek OM
Terlepas dari gejolak yang terjadi belakangan ini dan pergantian kepemimpinan yang sering terjadi, McCourt tetap teguh pada keyakinannya bahwa klub telah mengalami kemajuan yang signifikan selama masa jabatannya. Ia menepis kritik dengan menyoroti stabilitas jangka panjang yang telah ia upayakan, dibandingkan dengan era sebelum kedatangannya. "Olahraga itu rumit, saya menjalaninya setiap hari di level profesional selama lebih dari dua puluh tahun," kata McCourt. "Tapi ketika saya melihat di mana OM berada saat saya membelinya dan di mana klub ini sekarang, perbedaannya sangat drastis."