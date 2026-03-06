Prosedur VAR membuat Gigi Buffon 'gila' saat legenda Juventus mengkritik kartu merah yang salah diberikan kepada Pierre Kalulu dalam kekalahan sengit melawan Inter

Derby d'Italia diwarnai kontroversi setelah bek Juventus, Kalulu, diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Alessandro Bastoni. Ulangan tayangan menunjukkan kontak yang minimal, memicu kritik luas terhadap keputusan yang membuat Juventus bermain dengan 10 pemain dalam kekalahan 3-2 mereka melawan Inter.

Meskipun keputusan tersebut dianggap serius, VAR tidak dapat campur tangan karena protokol saat ini melarang tinjauan kartu kuning kedua. Insiden ini telah memicu kembali perdebatan tentang konsistensi wasit dan aturan ketat yang mengatur penggunaan teknologi dalam sepak bola Italia.