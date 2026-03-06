AFP
Prosedur VAR membuat Gigi Buffon 'gila' saat legenda Juventus mengkritik kartu merah yang salah diberikan kepada Pierre Kalulu dalam kekalahan sengit melawan Inter
Kartu merah memicu kemarahan
Derby d'Italia diwarnai kontroversi setelah bek Juventus, Kalulu, diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Alessandro Bastoni. Ulangan tayangan menunjukkan kontak yang minimal, memicu kritik luas terhadap keputusan yang membuat Juventus bermain dengan 10 pemain dalam kekalahan 3-2 mereka melawan Inter.
Meskipun keputusan tersebut dianggap serius, VAR tidak dapat campur tangan karena protokol saat ini melarang tinjauan kartu kuning kedua. Insiden ini telah memicu kembali perdebatan tentang konsistensi wasit dan aturan ketat yang mengatur penggunaan teknologi dalam sepak bola Italia.
Buffon mengkritik keras protokol yang "gila".
Legenda Italia itu menyesalkan insiden tersebut dan mempertanyakan prosedur VAR serta kepemimpinan wasit. Ia mengatakan kepada Il Messaggero: "Ini membuktikan betapa penting dan perlunya intervensi untuk menyelesaikan masalah seperti kasus Kalulu. Bagaimana mungkin tidak melakukan intervensi dalam insiden serius seperti ini? Siapa yang bisa membayangkan hal seperti itu? Ini adalah prosedur yang membuat orang gila."
Kepala delegasi Italia juga menyerukan pemahaman yang lebih baik tentang permainan fisik, menambahkan: "Dalam kontak fisik, sesuatu harus ditinjau; tidak selalu harus pelanggaran. Harus ada konfrontasi antara pemain sepak bola dan wasit. Jika semuanya ditiup peluit, pemain akan segera memahaminya dan selalu terjatuh ke tanah."
Reaksi berlebihan terhadap Bastoni
Buffon juga menanggapi kontroversi yang melibatkan Bastoni dari Inter, yang mendapat kritikan atas perannya dalam pemecatan tersebut dan kemudian mengeluarkan permohonan maaf. Kiper legendaris itu mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan sang bek.
“Kami berbicara. Saya merasa semuanya agak berlebihan,” kata Buffon. “Hal-hal ini pada akhirnya akan mereda. Dia membayar lebih dari yang pantas dia dapatkan.”
Tanggapan Kalulu
Kalulu sendiri menanggapi permintaan maaf Bastoni, mengatakan: "Pertandingan sudah berakhir, kita harus melangkah ke depan dan tidak memikirkannya lagi. Saya hanya akan mengatakan bahwa itu sayang sekali."
Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mengatasi amukan media sosial dengan mematikan teleponnya dan menolak untuk terlibat, menambahkan: "Banyak orang berbicara, tetapi pada akhirnya, sanksi tetap berlaku. Lebih baik meninggalkan semuanya di belakang."
