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Diterjemahkan oleh
"Proposal ini tidak akan dilanjutkan" - Gianni Infantino membatalkan rencana kontroversial penjualan Piala Dunia setelah ancaman boikot UEFA, seiring pemberontakan internal FIFA membuat masa depannya diragukan
- Getty Images News
Apa yang terjadi?
Infantino mundur pada Jumat malam, hanya tiga hari setelah FIFA mengumumkan rencana untuk membentuk FIFA Forward Enterprise.
Anak perusahaan senilai $20 miliar yang diusulkan itu akan menempatkan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, termasuk yang terkait dengan Piala Dunia putra dan putri serta Piala Dunia Antarklub, di bawah satu perusahaan. FIFA akan tetap memegang kendali, sementara sekitar 20 persen rencananya akan ditawarkan kepada investor swasta dalam upaya mengumpulkan hingga $4,2 miliar.
ESPN melaporkan bahwa sebuah perusahaan investasi New York yang didirikan oleh Joshua Kushner, adik laki-laki Jared Kushner, telah diidentifikasi oleh FIFA sebagai "investor utama" proyek tersebut.
Usulan itu kini tidak akan dilanjutkan.
- Getty Images News
Apa yang dikatakan FIFA
FIFA pada awalnya bersikeras bahwa proyek itu hanya akan berlanjut setelah melalui konsultasi dan dengan dukungan mayoritas dari 211 asosiasi anggotanya. Namun, pada Jumat, Infantino mengakui bahwa perpecahan yang kian sengit seputar rencana tersebut membuat kelanjutannya menjadi mustahil.
"Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan yang sifatnya, terlepas dari tingkat dukungan yang ada, tidak lagi sejalan dengan tujuan yang sejak awal ditetapkan," kata Infantino.
"Tujuan kami selalu, dan akan selalu, untuk menyatukan dan memperbaiki.
"Akibatnya, proposal ini tidak akan dilanjutkan."
Infantino menambahkan bahwa ia berniat mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan dalam beberapa pekan ke depan, dengan fokus untuk terus mengembangkan olahraga ini di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan.
- Anadolu Agency
Pemberontakan dari dalam FIFA
Penolakan itu menjadi sangat besar dengan sangat cepat.
UEFA dan 55 asosiasi anggotanya sepakat memboikot kompetisi FIFA selama proposal itu masih aktif, dengan menyatakan bahwa “ada hal-hal yang terlalu penting untuk dijual.” Concacaf dan Konfederasi Sepak Bola Asia kemudian menolak proyek tersebut, membuat Infantino tidak memiliki dukungan mayoritas yang dibutuhkan untuk melanjutkannya.
The Times melaporkan bahwa 137 dari 211 asosiasi anggota FIFA menentang proposal tersebut.
Mantan presiden FIFA Sepp Blatter juga ikut melontarkan kritik, dengan menulis bahwa FIFA “bukan dana ekuitas swasta” dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi sepak bola global. Blatter sebelumnya berpendapat bahwa FIFA adalah penjaga Piala Dunia, bukan pemiliknya.
“Uang itu penting, tetapi tidak boleh menjadi segalanya,” tulisnya.
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Usulan itu mungkin sudah mati, tetapi dampak yang mengelilingi Infantino baru saja dimulai.
The Times melaporkan bahwa posisinya kini benar-benar diragukan, sementara Sky Sports menggambarkannya menghadapi “kemungkinan nyata” kehilangan pekerjaannya. Sky menambahkan bahwa orang-orang dalam FIFA memandang rencana itu sebagai “kesalahan penilaian yang katastrofik” yang mungkin tidak bisa ia pulihkan.
Kongres darurat FIFA dan mosi tidak percaya dilaporkan bisa diinisiasi dengan dukungan 20 persen dari asosiasi anggota mereka. Belum ada proses seperti itu yang diluncurkan, dan Infantino tidak memberi indikasi bahwa ia berniat mengundurkan diri.
Untuk saat ini, ia tetap menjadi presiden FIFA. Setelah mungkin menjadi pekan paling merusak dalam satu dekade kepemimpinannya, apakah itu akan tetap demikian tiba-tiba menjadi pertanyaan yang sangat nyata.
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