Infantino mundur pada Jumat malam, hanya tiga hari setelah FIFA mengumumkan rencana untuk membentuk FIFA Forward Enterprise.

Anak perusahaan senilai $20 miliar yang diusulkan itu akan menempatkan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, termasuk yang terkait dengan Piala Dunia putra dan putri serta Piala Dunia Antarklub, di bawah satu perusahaan. FIFA akan tetap memegang kendali, sementara sekitar 20 persen rencananya akan ditawarkan kepada investor swasta dalam upaya mengumpulkan hingga $4,2 miliar.

ESPN melaporkan bahwa sebuah perusahaan investasi New York yang didirikan oleh Joshua Kushner, adik laki-laki Jared Kushner, telah diidentifikasi oleh FIFA sebagai "investor utama" proyek tersebut.

Usulan itu kini tidak akan dilanjutkan.