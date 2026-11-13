Black Friday tahun ini memang baru jatuh pada 27 November, tetapi promo awal sudah dimulai. Jika Anda ingin mengganti sepatu untuk bermain di liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika musim 2026-27 dengan harga lebih murah, atau menyelesaikan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik tahun ini untuk berburu penawaran.

Merek-merek besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, sudah memulai promo pemanasan mereka.

Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum penawaran sepakbola terbaik menjelang Black Friday yang tersedia saat ini.