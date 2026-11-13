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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Promo sepak bola terbaik jelang Black Friday 2026: Diskon besar untuk sepatu bola, seragam, dan perlengkapan

SHOPPING

Sepatu bola, seragam, atau perlengkapan latihan baru? ⚽️💰

Black Friday tahun ini memang baru jatuh pada 27 November, tetapi promo awal sudah dimulai. Jika Anda ingin mengganti sepatu untuk bermain di liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika musim 2026-27 dengan harga lebih murah, atau menyelesaikan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik tahun ini untuk berburu penawaran.

Merek-merek besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, sudah memulai promo pemanasan mereka.

Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum penawaran sepakbola terbaik menjelang Black Friday yang tersedia saat ini.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Sepatu bola

    Black Friday tahun ini secara resmi jatuh pada 27 November, tetapi promo awalnya sudah dimulai. Jika Anda ingin mengganti sepatu bola untuk bermain di liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika 2026/27 dengan harga lebih murah, atau menuntaskan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik untuk berburu penawaran.

    Merek-merek besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, telah memulai promo pemanasan mereka.

    Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum penawaran perlengkapan sepakbola terbaik menjelang Black Friday yang tersedia di Britania Raya saat ini.

  • England home kitNike

    Jersey dan seragam klub replika

    Harga jersei melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sehingga Black Friday menjadi momen penting bagi para suporter yang ingin mengenakan atribut klub mereka.

    Promo awal Black Friday Nike telah memangkas harga hingga 30% untuk atasan serta jersei musim 2025/26 dan 2026/27. Di antara penawaran yang menonjol, harga Jersei Tandang Chelsea 25/26 turun menjadi £39,99, sementara Jersei Kandang Stadium Inggris 2024/25 mendapat potongan harga besar. Di JD Sports, harga produk-produk internasional yang populer juga turun drastis, termasuk sepatu kets yang ramai diperbincangkan.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Perlengkapan Latihan Penting

    Perangkat teknologi dan sepatu bola memang bagus, tetapi tak ada yang mengalahkan kesempatan turun ke lapangan rumput. Jika Anda seorang pelatih yang merencanakan sesi latihan musim dingin atau orang tua yang mencari hadiah Natal terbaik untuk anak yang sangat menggemari sepak bola, FORZA menggelar promo besar Warm-Up dengan diskon tambahan 15% untuk seluruh produk di situsnya.

    • FORZA 6 x 4 Football Goal Post: Harganya kini turun dari £69,99 menjadi hanya £33,99. Gawang taman berbahan uPVC yang tahan cuaca ini bisa dipasang tanpa alat sama sekali dan dilengkapi semua pasak serta klip yang diperlukan agar Anda bisa langsung bermain.
    • FORZA RapidFire Wave Rebound Board: Harganya turun menjadi £50,99. Jika Anda ingin mengasah sentuhan pertama, papan pantul 4-in-1 yang bisa dibalik ini mengembalikan bola dengan arah yang sulit ditebak seperti dalam pertandingan, sehingga cocok untuk latihan sendiri.

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  • EAFC 27 EA

    Teknologi dan EA Sports FC 27

    Terakhir, bagi para penggemar sepakbola digital, Black Friday adalah waktu terbaik untuk meningkatkan pengalaman bertanding secara virtual.

    Jika Anda ingin memperkuat Ultimate Team, toko-toko digital mulai menawarkan promo EA FC 27 Points, dengan diskon yang cukup besar untuk paket 5.900 dan 12.000 poin. Selain itu, jika Anda ingin meningkatkan perangkat keras, PlayStation 5 Pro baru kini tersedia dengan stok yang stabil di Argos dan Amazon UK, bersamaan dengan promo besar-besaran awal Black Friday untuk gim di PlayStation Store.