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Goal.com black friday deals GOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Promo perlengkapan olahraga terbaik Black Friday 2026: Sepatu bola, jersey, gim, dan alat latihan

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Promo terbaik, semuanya di satu tempat.

Baik Anda ingin memperbarui koleksi sepatu untuk liga sepakbola hari Minggu, membeli jersey klub terbaru musim 2026/27, maupun meningkatkan perlengkapan latihan di rumah, pekan Black Friday adalah waktu terbaik dalam kalender belanja perlengkapan olahraga.

Peritel besar, termasuk Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag, dan Amazon, memangkas harga hingga 50% untuk perlengkapan performa, atribut suporter, dan aksesori. Agar Anda tidak perlu repot menelusuri begitu banyak toko daring, GOAL telah merangkum promo olahraga terbaik yang tersedia saat ini.

  • EAFC 27 EA

    EA FC 2027

    Rasakan evolusi berikutnya dari permainan sepakbola dunia lewat EA FC 27. Dengan pusat sosial dunia terbuka yang sepenuhnya baru, mode Karier Manajer yang dirombak, serta lebih dari 21.000 pemain berlisensi penuh, gim ini menghadirkan pengalaman sepakbola paling autentik dan responsif sejauh ini.

  • adidas Predator Pro adidas

    Sepatu bola adidas Predator (MG)

    Kendalikan permainan dan ukir pencapaian Anda dengan adidas Predator 26. Dilengkapi tali sepatu, zona cengkeraman Nanostrike+ canggih untuk akurasi tinggi, serta pelat Strikeframe yang memberikan stabilitas, sepatu ini dirancang untuk pengatur permainan ulung. Kenakan, ikat talinya, dan kendalikan jalannya laga.

  • Beats Solo 4 Amazon

    Beats Solo 4

    Beats Solo 4 adalah generasi terbaru headphone nirkabel model on-ear populer dari Apple, yang dirilis pada Mei 2024. Desainnya tetap familier, tetapi bagian dalamnya mendapat peningkatan signifikan, termasuk kualitas suara yang lebih baik, daya tahan baterai lebih lama, dan fitur pintar yang dapat digunakan di iOS maupun Android.

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  • Garmin vívoactive 6Amazon

    Garmin vívoactive 6

    Dirilis pada April 2025, Garmin vívoactive 6 adalah jam tangan pintar GPS serbaguna untuk memantau kesehatan dan kebugaran, yang dirancang untuk pemakaian sehari-hari. Dengan layar sentuh AMOLED 3,0 cm yang cerah, desain ringan, dan daya tahan baterai hingga 11 hari, perangkat ini menawarkan fitur lari premium dengan harga yang lebih terjangkau.

  • Optimum Nutrition Creatine PowderAmazon

    Optimum Nutrition Creatine Powder

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder adalah suplemen berbahan tunggal yang dipercaya luas, dirancang untuk mendukung kekuatan otot, tenaga, dan pemulihan. Dengan menggunakan kreatin monohidrat murni dalam bentuk mikronisasi, produk ini memiliki partikel lebih kecil yang lebih mudah larut dalam cairan dan tetap tercampur lebih lama, sehingga tidak terasa berpasir seperti suplemen kreatin lain.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Sepatu lari Under Armour Rogue 4

    Under Armour Men's Charged Rogue 4 adalah sepatu latihan harian serbaguna bagi pelari dengan pola pijakan netral yang mencari keseimbangan antara kenyamanan, sirkulasi udara, dan responsivitas. Sepatu ini memadukan bagian atas berbahan jaring ringan yang dirancang khusus dengan bantalan tengah Charged Cushioning® khas Under Armour untuk memberikan peredaman benturan maksimal saat berlari jarak pendek hingga menengah, berlatih di pusat kebugaran, atau dipakai sehari-hari.

  • Mitre Impel FootballMitre

    Bola sepak Mitre IMPEL

    Mitre Impel, yang kerap diperbarui dengan nama Impel One, merupakan salah satu bola latihan paling populer dan paling laris untuk sekolah serta klub sepakbola akar rumput. Dirancang untuk penggunaan sehari-hari, bola ini memadukan harga terjangkau dengan kemampuan mempertahankan bentuk secara andal, menjadikannya perlengkapan penting untuk latihan mengoper, menembak, dan mengontrol bola di lapangan rumput maupun permukaan sintetis.

  • FORZA 24ft x 8ft Goal Net Amazon

    Jaring gawang FORZA 7,32 m × 2,44 m

    FORZA Full Size Striped Football Goal Net berukuran 7,32 m × 2,44 m adalah jaring pengganti premium yang dirancang untuk gawang standar pertandingan 11 lawan 11. Diproduksi oleh Net World Sports, jaring ini memadukan daya tahan tinggi dengan tampilan profesional, sehingga klub akar rumput maupun profesional dapat menyesuaikan tampilan gawang dengan warna tim mereka.

  • SPORTSROYALS Power Tower Dip StationAmazon

    Alat latihan SPORTSROYALS Power Tower Dip Station

    Sportsroyals Power Tower Dip Station adalah alat latihan kekuatan multifungsi dengan beban tubuh yang mendapat penilaian tinggi dan dirancang untuk pusat kebugaran di rumah. Dibuat dengan rangka baja paduan kokoh setebal 2 mm dan alas berbentuk H yang diperpanjang serta dilengkapi kaki antiselip, alat ini tetap sangat stabil saat digunakan untuk latihan intens. Sebagai alat latihan lengkap 5-in-1 untuk tubuh bagian atas dan otot inti, produk ini memungkinkan Anda melakukan pull-up, dip, angkat kaki vertikal, inverted row, dan push-up dengan posisi tangan lebih tinggi, semuanya dalam satu alat yang ringkas.

  • SCI-MX Protein PowderAmazon

    Bubuk protein SCI-MX

    SCI-MX Ultra Muscle adalah suplemen penambah massa dan kekuatan dalam satu produk yang diformulasikan untuk atlet dan pengunjung pusat kebugaran yang ingin memaksimalkan pembentukan massa otot tanpa lemak serta pemulihan. Dengan memadukan protein dari berbagai sumber dan campuran karbohidrat kompleks, produk ini memberikan asupan kalori yang besar beserta bahan penunjang performa seperti kreatin dan glutamin dalam satu minuman kocok yang praktis.

  • Warrior Creatine Gummies Amazon

    Warrior Creatine Gummies

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder adalah suplemen berbahan tunggal yang dipercaya luas, dirancang untuk mendukung kekuatan otot, tenaga, dan pemulihan. Dengan menggunakan kreatin monohidrat murni dalam bentuk mikronisasi, produk ini memiliki partikel lebih kecil yang lebih mudah larut dalam cairan dan tetap tercampur lebih lama, sehingga tidak terasa berpasir seperti suplemen kreatin lain.